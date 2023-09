Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, incontro Meloni-Micron sulla gestione dei migranti

Nella giornata di ieri, subito dopo i funerali dell’ex presidente Giorgio Napolitano, si è tenuto un incontro fra il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente francese Emmanuel Macron. Al termine del vis-a-vis, durato circa un’ora, l’ufficio di presidenza del Consiglio ha parlato di “un lungo e cordiale incontro” a Palazzo Chigi. I due leader, si legge ancora sulla nota “hanno discusso delle principali tematiche internazionali, con particolare attenzione alla gestione dei migranti e alle priorità economiche europee”.

Incendio a matrimonio in Iraq: 113 morti e 150 feriti/ Video, forse causato da fuochi d'artificio

Sulla vicenda si è espresso anche il ministro degli esteri nonché vice premier, Antonio Tajani, che ha spiegato: “L’Italia non è il luogo dove portare tutti i migranti”. Macron e Meloni hanno lasciato a piedi Palazzo Montecitorio, per entrare poi nella sede del governo italiano, dove hanno discusso delle problematiche relative ai migranti in vista poi del vertice Med 9 che si terrà venerdì prossimo a Malta, nonché del Consiglio europeo informale della prossima settimana a Granada.

Terremoto Napoli, M 4.2 ai Campi Flegrei/ Tanta paura e gente in strada: “Nessun danno”

Ultime notizie, i funerali di Giorgio Napolitano

Come previsto si sono svolti nella mattinata di ieri, martedì 26 settembre 2023, i funerali di Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica. L’ultimo saluto all’ex capo dello stato si è svolto con la formula dei funerali di stato, e allo stesso erano presente le più alte cariche governative, a cominciare dall’attuale presidente Sergio Mattarella, passando per il premier Giorgia Meloni, ma anche la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, il ministro Salvini e molte altre figure istituzionali.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente francese Macron e quello tedesco Steinmeier, giusto per citare alcune delle numerose personalità giunte a Roma nelle scorse ore. La cerimonia si è articolata in due fasi: una prima, all’estero di Palazzo Montecitorio, e una seconda all’interno. Il feretro è partito dalle ore 11:20 da Palazzo Madama dove era allestita la camera ardente, dopo di che ha raggiunto Montecitorio per la cerimonia funebre. Ricordiamo che Giorgio Napolitano era scomparso venerdì scorso a 98 anni.

Italia terza in Europa per disoccupazione/ Durigon: "Agiremo su stipendi, salario minimo sarebbe devastante"

Ultime notizie, 9 misure cautelari per lo stupro di Caivano

Per lo stupro di Caivano delle due cuginette di 10 e 12 anni, sono state emesse nella giornata di ieri nove misure cautelari, sette all’indirizzo di minorenni e due per maggiorenni. Le due ordinanze sono state seguite nella notte fra lunedì 25 e martedì 26 settembre 2023, e sono state emesse dal gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e dal gip presso il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta delle rispettive Procure.

Commentando la notizia sulla sua pagina X, il presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, ha scritto: “Ho chiamato Don Patriciello perché non si senta solo, certo lui ha la fede che può più di ogni uomo. Ma in queste ore davanti all’ennesima dimostrazione di arroganza mafiosa che condanno con forza, sento il dovere morale di dichiarargli tutto il mio affetto e vicinanza. Auspico la risposta corale della nostra gente migliore, certamente c’è e ci sarà quella della Commissione parlamentare Antimafia”.

Ultime notizie, arrestato 24enne jihadista italiano

Un 24enne italiano, originario della Tunisia, è stato arrestato in quel di Cesena, accusato di essere un jihadista. Secondo le forze dell’ordine che stavano indagando sulla vicenda dallo scorso mese di luglio, il giovane, che faceva l’elettricista, si era indottrinato e aveva messo da parte dei soldi per volare in Medio Oriente, pronto a combattere in Siria e in Iraq a fianco dell’Isis.

Lo stesso conduceva di fatto una vita parallela: di giorno lavorava mentre di notte e nelle ore libere si istruiva sui social guardando con ossessione filmati della jihad e ascoltando i vari sermoni. Le autorità, prima che potesse andarsene dall’Italia, lo hanno fermato con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale.

Ultime notizie, il presidente del Napoli indagato a Roma

Il 74enne presidente del Napoli, L’ex presidente dell’Inter era stato ricoverato ieri in ospedale per degli esami al cuore, ma una volta appurata l’occlusione di un vaso sanguigno, i medici sono intervenuti effettuando un’angioplastica e inserendo uno stent per liberare l’occlusione. Le condizioni dell’A.D. di Saras dopo l’intervento non sono gravi e la degenza in ospedale dovrebbe quindi essere breve con possibilità di uscita dall’ospedale già nella giornata di domani.

Ultime notizie, le previsioni meteo dei prossimi giorni

Il ciclone “equinoziale” ha sparato i suoi ultimi colpi nella giornata di ieri con temporali, anche di forte intensità nelle regioni del sud Italia, dalla Sicilia alla Calabria, alla Puglia ed alla Basilicata. Nel resto d’Italia temperature in salita e ritorno dell’estate grazie a Apollo, un anticiclone che dominerò la situazione anche nei prossimi giorni, portando le temperature 10 gradi oltre le medie del periodo. Una situazione che durerà almeno sino al weekend e che potrebbe anche continuare nella settimana prossima con caldo su tutte le regioni.

Ultime notizie, due cittadini cinesi morti a Prato nella sala da biliardo

Due cinesi di 55 e 56 anni sono morti nella tarda serata di ieri a Mezzana, in provincia di Prato, dopo una sparatoria. Secondo quanto accertato sino a questo momento si tratterebbe di un omicidio – suicidio, con uno dei due uomini che ha fatto fuoco contro l’altro e successivamente si è ucciso sparandosi alla tempia. I due si trovavano nella sala biliardo di un bar e altre 3 persone sono rimaste ferite cercando di fuggire. Le forze dell’ordine stanno indagando anche visionando le telecamere di sicurezza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA