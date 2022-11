Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, incontro Meloni-sindacati: “E’ un momento duro”

Si è tenuto nella giornata di ieri l’incontro fra il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, e i sindacati. A Palazzo Chigi un faccia a faccia con Cgil, Cisl, Uil e anche l’Ugl, in cui, come scrive l’Ansa, la stessa Premier ha spiegato: “Il lavoro è la priorità delle priorità”. E ancora: “Su Ita avete visto quello che è accaduto nelle ultime ore. Quando qualcuno di noi aveva espresso delle perplessità su come si stava procedendo non aveva completamente torto, ci stiamo lavorando”.

La Premier si dice disponibile a portare avanti il confronto, mettendo da parte “i preconcetti” e assicurando trasparenza e lealtà, riporta anche l’agenzia Ansa, ma chiedendo in cambio “un supplemento di responsabilità” da parte di tutti: “Stiamo affrontando il momento più difficile della storia della Repubblica”. E ancora: “L’approccio è di totale apertura e rispetto. Dove ci porterà questo confronto dipenderà dell’approccio e dalla disponibilità di ciascuno di noi”. I sindacalisti presenti hanno apprezzato il dialogo.

Nella giornata di ieri si è verificata una violenta scossa di terremoto lungo la costa della provincia di Pesaro, con una magnitudo di 5.7 gradi. L’evento tellurico, registrato alle ore 7:07 di ieri mattina, è stato susseguito da una serie di scosse di assestamento, ed ha provocato, come normale che sia, tanta paura nella gente. Numerosi sono stati infatti coloro che si sono riversati in strada, spaventati dal forte tremore causato dal sisma.

Fortunatamente non si sono verificati danni importanti, se non qualche crepa e la caduta di intonaci e vernice, mentre, per quanto riguarda i feriti, si segnalano dei ricoverati per attacchi di panico, ma anche per piccoli infortuni e traumi dovuti alla fuga dall’abitazione o dall’edificio in cui gli stessi pazienti si trovavano al momento del sisma. La scossa di terremoto ha indotto le autorità a chiudere le scuole praticamente di tutta la Regione, e nel contempo è stata interrotta la Linea Adriatica dei treni per precauzione e le verifiche.

In attesa che si completi lo spoglio definitivo dei voti, le elezioni di mid term degli Usa sembrano consegnare il Congresso ai Repubblicani, così come preventivato nelle scorse settimane. Resta però in bilico il Senato Usa, in attesa dell’esito di alcune sfide chiave come ad esempio quella dello stato della Pennsylvania tra il vice governatore dem John Fetterman e il chirurgo Mehmet Oz, ma anche in Georgia tra il reverendo dem Rafael Warnock e l’ex campione di football Herschel Walker.

In ogni caso, come sottolineato dall’agenzia di stampa Ansa, non si è verificata quell’ondata rossa che i Repubblicani prospettavano, e i Dem sembrerebbero aver evitato una debacle totale, almeno stando agli ultimi dati. Al momento, infatti, gli Elefanti hanno strappato sei seggi alla Camera, mentre al Senato è di fatto parità. Intanto Donald Trump è tornato a farsi sentire parlando di possibili brogli: “Sta accadendo la stessa cosa che successe nel 2020 con i brogli elettorali?”, ha chiesto via social il tycoon, dopo alcuni problemi tecnici.

Ultime notizie, Pregliasco: “Torniamo a indossare mascherine al chiuso”

Il professor Fabrizio Pregliasco, virologo della Statale di Milano, invita il governo a rivedere la misura sulle mascherine, o meglio, a reintrodurre l’uso dello stesso dispositivo al chiuso, in vista di una stagione fredda ormai approdata sulla nostra penisola. “Possiamo facilmente prevedere una stagione invernale carica di virus. All’estero si è parlato anche di tri-epidemia, forse è un termine esagerato ma avremo di sicuro a che fare con tre elementi diversi: l’influenza stagionale, i virus parainfluenzali già in circolazione e il Covid e le sue varianti”, le parole del virologo a Leggo, che poi ha consigliato di “indossare la mascherina nei luoghi affollati e al chiuso”.

Quindi, sempre in prospettiva delle prossime settimane, Pregliasco ha aggiunto: “Omicron 5 ha tre sottovarianti diverse, la pq1, la pq1.1 e Xbb, che probabilmente non saranno cattive ma purtroppo sembra che riescano a schivare la protezione del vaccino. Si diffonderanno, facendo alzare la curva dei contagi e come sempre dobbiamo pensare ai più deboli”. Chiusura sui vaccini: “Restano consigliati sia il vaccino anti-Covid sia, allo stesso tempo, quello contro l’influenza. Soprattutto per le persone a rischio. È il momento di alzare le difese. Ce lo dicono i dati internazionali”.

Ultime notizie, la guerra tra Ucraina e Russia

Nella giornata di ieri, Sergei Shoigu, ministro della Difesa della Russia, ha ordinato alle sue truppe di ritirarsi da Kherson e portarsi sulla riva orientale del fiume Dnipro. Dopo ilo ritiro sono stati anche distrutti 5 ponti che collegavano le due rive.

La stampa russa ha diffuso la notizia che il vice governatore filo russo della regione, Kirill Stremousov è morto vittima di un incidente della strada mentre Kiev sta effettuando una controffensiva nella regione. In Ucraina si stanno verificando dei blackout elettrici, compreso anche la capitale Kiev. Per quanto riguarda i negoziati la Russia ha annunciato che non porrà delle condizioni alla ripresa, ma è necessario che l’Ucraina dimostri la sua buona volontà.

Ultime notizie, a Segrate una coppia intossicata dal monossido di carbonio

In un residence di Segrate una coppia è rimasta intossicata dalle esalazioni uscite da una caldaia difettosa. Il monossido di carbonio ha causato la morte di un 21enne, mentre un 24enne è in gravi condizioni. La struttura del residence, che è situata vicino all’aeroporto di Linate, è stata completamente evacuata per evitare ulteriori rischi. La scoperta è avvenuta poco prima delle 12.00 quando i genitori del ragazzo 24enne hanno avvistato la reception del residence e un dipendente si è recato presso la stanzae non ottenendo risposta è entrato trovando il ragazzo morto e l’intossicato grave.











