Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente. Nella serata di ieri il Premier israeliano Netanyahu ha tenuto un incontro, a Washington, con il presidente Trump, con cui ha parlato della situazione in Israele. Il tycoon ha spiegato che i palestinesi avranno un reinsediamento permanente, dicendosi convinto che Giordania, Egitto e altri Paesi li accoglieranno, spiegando inoltre che Israele sarà la Rivier del Mediterraneo. Hamas ha fatto sapere ai media che sono i iniziati i colloqui riguardanti la seconda fase della tregua. Il quotidiano statunitense Wall Street Journal, citando delle fonti ufficiali della Casa Bianca, ha fatto sapere che Trump ha richiesto al Congresso l’approvazione per inviare in Israele di altro materiale militare per un ammontare di 1 miliardo di dollari. In questo nuovo pacchetto sarebbero comprese anche 4.700 bombe da 500 kg caduna e dei bulldozer blindati.

Ieri mattina è stato effettuato, da parte di Hamas, un attacco contro un checkpoint delle truppe israeliane nelle vicinanze di un villaggio, Tayasir, che si trova a est di Jenin. Secondo Hamas si tratta della risposta per le aggressioni in Cisgiordania da parte di Israele.

Ultime notizie, 16 anni a Victor Ulinci per bici dal Murazzi

Arriva un’altra pesante condanna per il caso della bici gettata dal Murazzi a Torino, quella a Victor Ulinci, colui che materialmente ha lanciato la bicicletta, colpendo un povero universitario rimasto sulla sedia a rotelle. Per l’imputato, uno dei 5 alla sbarra per quella drammatica vicenda, sono stati inflitti sedici anni di galera, la pena richiesta dall’accusa la scorsa settimana, nonché la stessa condanna data a Chiara.

Quest’ultima non aveva partecipato materialmente al lancio della bici dal Murazzi ma aveva assistito al gesto, ma il tribunale l’ha ritenuta evidentemente colpevole allo stesso modo, infliggendo altri 16 anni di galera. A marzo del 2024 erano invece giunte le condanne per i tre minorenni del gruppo, tutte sentenze dopo rito abbreviato, comprese fra 9 anni e 9 mesi, e 6 anni e 8 mesi. Simona Grabbi, avvocato di parte civile, ha commentato dicendo che non si può gioire in una vicenda così drammatica anche se la pena chiesta è stata inflitta, commentando appunto i 16 anni ai danni di Victor Ulinci.

Ultime notizie, la Roma vuole Carlo Ancelotti

La Roma starebbe predisponendo una maxi offerta per avere Carlo Ancelotti. Lo scrive il quotidiano spagnolo As, precisando che in vista del futuro, tenendo conto di un addio certo di Claudio Ranieri, (come volontà di quest’ultimo), bisognerà pensare ad un nuovo allenatore, e il primo nome in lista sarebbe quello di Carlo Ancelotti, uno dei tecnici più vincenti di sempre, nonché ex giocatore proprio dei giallorossi.

Sarebbe il vero e proprio sogno del presidente della Lupa, Friedkin (ma anche di moltre altre squadre), ma non sarà un’operazione semplice per svariati motivi, a cominciare dall’aspetto economico. Ancelotti lascerà Madrid a fine stagione e chissà quali squadre si faranno a breve avanti, molto probabilmente il Manchester City, che viene da una stagione un po’ turbolenta e che potrebbe separarsi da Pep Guardiola. Si parla anche di Milan, ma l’operazione è quasi impossibile dal punto di vista monetario, con la Roma che comunque ci prova concretamente, anche se bisognerà aspettare le prossime settimane per avere un’idea più certa di quello che accadrà.

Ultime notizie, le parole di Giorgia Meloni sui migranti

Il premier Giorgia Meloni, è tornato a parlare ieri attraverso i suoi canali social, commentando l’inchiesta della DDA di Salerno che ha portato ad una maxi indagine nei confronti di 36 persone, in merito a 2mila richieste false di permessi di soggiorno.

Per il presidente del consiglio si tratta dell’ennesima prova in merito al fatto che la gestione dei migranti è “terreno fertile per criminali senza scrupoli”, ricordando come il governo lo denunci da tempo. Secondo Giorgia Meloni c’è un vero e proprio sistema che specula sull’immigrazione per un giro di affari di milioni di euro, tutti ovviamente illeciti.

Ultime notizie, ottimi risultati per i conti della Ferrari nel 2024

Oltre alle vetture “rosse”, corrono anche i conti economici della Ferrari che ha chiuso il 2024 con un utile che le consente di dare ai propri dipendenti un premio del valore di 14.400 euro ciascuno dopo aver ricevuto 13.500 euro l’anno precedente. L’importo dei ricavi è infatti cresciuto dell’11,8% e l’utile ha fatto un balzo del 16,7%.

Gli ottimi risultati dello scorso anno sono stati comunicati dall’ad Vigna che ha dichiarato che la casa di Maranello punta maggiormente sulla qualità dei propri prodotti che sui volumi di vendita e che l’obiettivo che erano stati fissati per fine 2026 saranno già raggiunti alla fine del 2025. L’utile operativo dello scorso anno è stato pari a 1,88 miliardi, con una crescita, rispetto all’anno precedente, del 16,7%.

Ultime notizie, le notizie sulla guerra Ucraina – Russia

Un missile russo ha colpito Izyum, causando la morte di 5 persone ed il ferimento di altre 17. Da parte del Cremlino è stato comunicato che le forniture di armi all’Ucraina da parte degli Stati Uniti stanno continuando. Trump aveva richiesto di usare le “terre rare” ucraine, ricevendo la pronta di risposta da parte del cancelliere Scholz, che ha dichiarato che i proventi di queste risorse nazionali devono essere impiegati per la ricostruzione ucraina.

Il presidente russo Putin in una intervista ha dichiarato che la Russia ha istituito la rassegna Intervision, come risposta all’Eurovisione che aveva escluso il suo Paese, ormai da 3 anni, dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest. Riguardo all’attentato che ha causato, nella giornata di ieri, la morte di Sargsyan, la Tass ha comunicato che la bomba è stata azionata da un uomo che è morto lui stesso a causa dell’esplosione.

Ultime notizie, lo sciopero di Trenord

Si svolgerà oggi, mercoledì 5 febbraio, lo sciopero dei treni di Trenord che inizierà alle 3 e avrà una durata sino alle 2 del giorno successivo. Sarò quindi una giornata molto difficile per i pendolari che si spostano con i treni di questa compagnia anche se ci saranno alcune fasce di garanzia con la possibilità di consultare l’elenco delle corse sul sito della società.

Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Orsa. I disagi si avranno sia sui treni regionali che su quelli che interessano i collegamenti sia per l’aeroporto di Linate che quello di Malpensa.

Ultime notizie, strage in una scuola in Svezia

Una sparatoria avvenuta alle 13.00 di ieri in un campus scolastico della città di Örebro, nelle vicinanze di Stoccolma, ha causato la morte di 10 persone, tra le quali anche l’uomo che ha sparato, un 35enne che si è suicidato ed il ferimento di altre 6 che sono state successivamente ricoverate in ospedale. L’uomo non è conosciuto dalle forze dell’ordine che hanno escluso che possa trattarsi di un atto terroristico. Nel tardo pomeriggio si è tenuta una conferenza stampa nel corso della quale il capo della polizia ha confermato il numero dei morti.