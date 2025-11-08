Le ultime notizie sull'incontro fra il presidente americano Donald Trump e il premier Orban, ma anche il nuovo sciopero generale del 12 dicembre

Le ultime notizie le apriamo con l’incontro fra Trump e Orban che è andato in scena nella giornata di ieri a Washington. Il tycoon ha comunicato di aver tolto le sanzioni all’Ungheria sul petrolio e il gas russi e nel contempo ha fatto sapere che in caso di incontro con Putin si terrà proprio a Budapest.

Ultime notizie, nuovo sciopero generale il 12 dicembre

La Cgil ha proclamato un nuovo sciopero generale. La data da segnare in rosso sul calendario è il 12 dicembre 2025, che è un venerdì. Come fatto sapere ieri dai massimi esponenti dei sindacati interessati, l’agitazione è stata annunciata come protesta contro la manovra che, stando agli stessi sindacalisti, favorirebbe i più ricchi e non investirebbe nell’amministrazione pubblica e nella crescita.

Terremoto Campi Flegrei/ 7 nuove scosse nelle ultime ore, picco massimo di M 2.3 gradi

Secondo Maurizio Landini, segretario Cgil, la nuova legge di bilancio 2026 è “sbagliata e ingiusta”, chiedendo che si prelevi l’1 per cento ai 500mila italiani che guadagnano più di due milioni di euro. Pronta la replica del governo, a cominciare dalla premier Giorgia Meloni, che domanda come mai gli scioperi cadano sempre di venerdì. Simile il pensiero di Salvini, che ha chiesto a Landini di rinunciare “per una volta al weekend lungo”, proclamando uno sciopero in un altro giorno della settimana.

VIOLENZA IN AUMENTO/ "La nuova omologazione è peggio della prima, tocca (ancora) a famiglia e scuola"

Ultime notizie, le parole di Gino Cecchettin

Gino Cecchettin, padre di Giulia, ha commentato la decisione di Filippo Turetta, il ragazzo che gli ha ammazzato la figlia, di rinunciare all’Appello, rinuncia confermata anche dal procuratore generale di Venezia. Turetta resta quindi condannato all’ergastolo, con il caso che si chiude definitivamente, per lo meno dal punto di vista giudiziario. Gino Cecchettin ha spiegato che “non esiste una giustizia che può restituirgli” la figlia, ma, a suo modo di vedere, “la verità è stata riconosciuta e le responsabilità sono state accertate”, riferendosi al fatto che Turetta sia stato condannato per omicidio premeditato. Non erano state riconosciute le aggravanti della crudeltà e dello stalking e, a riguardo,

ALESSIA PIFFERI/ Niente ergastolo, ecco perché le sentenze reali non seguono quelle in tv

Cecchettin spiega che “verrebbe naturale cercare ulteriori riconoscimenti, ma continuare a combattere quando la guerra è finita è un atto sterile”, aggiungendo che l’essere consapevoli che è giunto il momento di fermarsi “è un segno di pace e maturità”.

Ultime notizie, presidente Messico molestata in pubblico

Choc in Messico, dove Claudia Sheinbaum, presidente del Messico, è stata molestata da un uomo. L’episodio è avvenuto in pubblico e ripreso anche dalla telecamera di uno smartphone: si vede la politica mentre viene abbracciata da dietro, con un uomo che allunga le mani fino a toccarle il seno, dopodiché, non contento, le dà un bacio sul collo. Un gesto violento, una vera e propria molestia, che ha fatto il giro del web in breve tempo e che, soprattutto, ha riacceso il dibattito in Messico in merito alla violenza contro le donne.

L’episodio è avvenuto il 4 novembre scorso e il molestatore è apparso visibilmente ubriaco, mentre la presidente stava salutando alcuni suoi sostenitori. La Sheinbaum ha reagito allontanandolo e avvicinandosi a una sostenitrice, quasi a cercare protezione.

Ultime notizie, il tifone in Vietnam

Il tifone Kalmeagi ha devastato le coste del Vietnam nelle scorse ore, causando un bilancio di cinque morti e sette feriti, dopo aver ammazzato 188 persone nelle Filippine. Le vittime si sono registrate in particolare lungo le province di Gia Lai, Quang Ngai e Dak Lak, nella zona centrale del Paese asiatico. Si contano anche 3.000 abitazioni danneggiate, di cui 57 completamente crollate, con migliaia di persone quindi sfollate. Il tifone ha anche affondato 11 barche e distrutto un ponte a Gia Lai, complice la piena che l’ha travolto.

Come da prassi, il tifone ha portato con sé un fortissimo vento e piogge torrenziali, distruggendo praticamente tutto ciò che trovava sul suo cammino. Diverse sono state le inondazioni per un maltempo davvero devastante, che ha causato milioni di dollari di danni. Le autorità temono, in particolare, che il Vietnam possa fare la fine delle Filippine, dove moltissime persone sono decedute a causa degli allagamenti che si sono verificati in maniera pressoché improvvisa, vista la furia degli elementi.

Ultime notizie, due feriti in un’esplosione a Rivarolo Canavese

Ieri mattina alle 7, a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, un’esplosione ha causato il ferimento di due anziani, una dei quali in modo grave. Le prime ipotesi sull’esplosione riportano ad una fuga di gas che ha sventrato completamente un appartamento situato al secondo piano di una palazzina. Serramenti e vetri sono stati scagliati all’esterno così come i mobili.

I due feriti sono marito e moglie e sono stati soccorsi da personale del 118, che hanno trasportato la donna al Cto di Torino con l’elicottero. Il sindaco di Rivarolo ha comunicato che cinque famiglie che abitavano la palazzina dove si è verificata l’esplosione, sono state evacuate.



Ultime notizie, duello a distanza negli Usa tra il sindaco di New York e Trump

Subito dopo la sua elezione a sindaco della “grande mela”, Zohran Mamdani ha acceso lo scontro contro il presidente Trump che ha minacciato di tagliare i fondi alla città che lo ha eletto. Un braccio di ferro tra i due che era già iniziato prima delle elezioni e che ora sta salendo di colpi dopo che il volto nuovo della “sinistra” americana ha ricevuto anche l’appoggio dell’ex presidente Obama. L’insediamento del neo sindaco avverrà nel prossimo mese di gennaio e per quella data si dovrebbe assistere a nuovi scontri tra i due che non si sono parlati dopo l’elezione.

Ultime notizie, Vanoli nuovo allenatore della Fiorentina

Dopo la sconfitta da parte dei tedeschi del Mainz in Conference League, la Fiorentina ha messo sotto contratto il nuovo allenatore, Vanoli, che con il suo gruppo di assistenti dirigerà già oggi l’allenamento al Viola Park e poi esordirà in panchina nella trasferta di Genova contro i rossoblù, anche loro guidati dal nuovo allenatore, De Rossi. Per Vanoli un contratto della durata di 8 mesi, fino al termine della stagione, con successiva possibilità di rinnovo in base ai risultati ottenuti.