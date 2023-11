Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Indi Gregory è morta. I genitori: “Abbiamo il cuore spezzato”

Indi Gregory è morta. “La vita di Indi è finita all’01:45, io e Claire siamo arrabbiati, con il cuore spezzato e pieni di vergogna”, queste secondo le ultime notizie riportate da Ansa sono state le brevi dichiarazioni del padre Dean affidate ai suoi legali. “Il servizio sanitario nazionale e i tribunali non solo le hanno tolto la possibilità di vivere, ma le hanno tolto anche la dignità di morire nella casa di famiglia a cui apparteneva”.

La bambina inglese di otto mesi affetta da una rara malattia mitocrondiale si è spenta senza che le fosse concesso il trasferimento in Italia, chiesto dalla famiglia per darle la possibilità di ricevere delle cure palliative. I giudici avevano deciso piuttosto che le fossero staccati i supporti vitali dopo il trasferimento dal Queen’s Medical Center di Nottingham ad un hospice dove ha trascorso le sue ultime ore di vita. Il suo caso ha creato non poco scalpore in tutto il mondo.

Ultime notizie, terza vittima per l’incidente di Ormelle

L’incidente stradale accaduto nella notte tra venerdì e sabato ad Ormelle, in provincia di Treviso, ha causato una terza vittima dopo le due che erano decedute al momento dell’uscita di strada. Si tratta di Davinder Kumar, morto nelle prime ore di stamani in ospedale. Il suo nome si aggiunge a quelli del 27enne Singh Gurtej, e del 35enne Singh Gurdeep.

Tutte le persone decedute nel sinistro erano di origine indiana e si trovavano a bordo di una Audi A3. Il luogo dell’incidente infatti è nelle vicinanze di Oderzo dove si trova una comunità indiana numerosa che viene impiegata nelle attività di aziende manufatturiere che operano in zona. Al momento dell’uscita di strada sull’auto si trovava anche una quarta persona, che è rimasta ferita. L’incidente è stato probabilmente causato dall’alta velocità con cui procedeva la vettura.

Ultime notizie sulla guerra in Israele

Il Premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rilasciato una intervista alla Nbc in cui ha parlato della possibilità di trovare un accordo per quanto riguarda gli ostaggi della guerra in Israele. Allo stesso tempo, anche Hamas ha parlato dello stesso argomento, ma in altri termini. L’organizzazione terroristica infatti ha detto che a causa dello Shifa i negoziati sarebbero stati stati sospesi. Il presidente ha dichiarato inoltre di aver fatto un’offerta relativa al carburante allo Shifa ma che questa è stata rifiutata.

Nella striscia intanto continuano i combattimenti e i morti aumentano giorno dopo giorno. A Riad si è svolto il vertice dei Paesi Islamici durante il quale il presidente dell’Iran, Raisi, ha reso “onore” ai guerriglieri di Hamas per la loro resistenza e ha stabilito che l’unica soluzione per mettere fine al conflitto è quella di “cancellare” i sionisti.

Ultime notizie, esordio con vittoria per Sinner alle ATP Torino

Alle ATP Finals di Torino il tennista italiano Jannik Sinner ha esordito con una vittoria contro il greco Tsitsipas. Un successo che fa ben sperare per il risultato del girone. Sinner ha vinto in due set entrambi chiusi sul 6 – 4 mostrando grande autorevolezza sul campo. Una gara giocata sotto la pressione mediatica ed anche quella del pubblico che lo attendeva con grande attenzione e non è rimasto deluso in un PalaAlpitour tutto esaurito. Il suo avversario aveva accusato dei problemi dal punto di vista fisico nei giorni precedenti alla sfida ma ha poi avuto il via libera da parte dei medici ed è dunque sceso in campo. Sinner ha avuto un grande sostegno da parte del pubbloico di Torino.

