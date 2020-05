ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: India, 1000 ricoverati per fuga di gas (8 maggio)

Pubblicità

In un impianto chimico di Visakhapatnam, nello Stato dell’Andhra Pradesh, si è verificato una fuga di gas. Si contano 9 decessi e 1000 persone ricoverate negli ospedali del Paese. Oltre 5 mila persone hanno accusato forti dolori all’apparato respiratorio. Almeno 70 hanno perso i sensi durante il ricovero ospedaliero e 30 pazienti sono in gravi condizioni fisiche. Lo ha riferito Swaroopa Rani, funzionario di polizia a Visakhapatnam. Tra i morti anche una ragazzina di 8 anni e 2 persone anziane. Lo ha riferito il Times of India. In serata il responsabile dell’impianto LG Chem ha comunicato alla stampa che i due serbatoi sono stati messi in sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni da parte degli inquirenti, il gas sarebbe uscito da due enormi serbatoi. La causa dell’esplosione è dovuta all’assenza di manutenzione durante il periodo del lockdown.

ULTIME NOTIZIE CAMPANIA, 9 NUOVI POSITIVI AL CORONAVIRUS

L’Unità di Crisi della Campania ha annunciato 9 nuovi casi di positività al virus Sars Cov 2. Complessivamente il numero delle persone infette è salito a 4541. Sono stati eseguiti 4477 tra ieri ed oggi, per un totale di 101.025. Le autorità sanitarie nell’ambito dei controlli effettuati presso le stazioni ferroviarie e gli aeroporti della regione hanno registrato oltre 3 mila viaggiatori, tutti provenienti da fuori Campania. Tutte le persone registrate sono state sottoposte all’esame del tampone e della temperatura. Dei 326 viaggiatori registrati, 9 persone risultate positive sono state immediatamente isolate.

ULTIME NOTIZIE, ESPLOSIONE IN UNA CENTRALE ELETTRICA A POZZUOLI

Dopo la mezzanotte, si è verificata un’esplosione in una centrale elettrica a Pozzuoli. L’incendio ha interessato l’intera centrale elettrica situata tra lo svincolo della tangenziale est di Napoli e il complesso Olivetti. Per paura di essere colpiti dalle fiamme gli abitanti della zona avevano abbandonato le proprie abitazioni. Una nube tossica ha avvolto l’intero quartiere. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. L’incendio è stato domato dopo qualche ora. Pozzuoli è rimasta per diverse ore in black-out. In serata tutto è tornato alla normalità.

ULTIME NOTIZIE, DAL 18 MAGGIO DI NUOVO VIA LIBERA ALLE MESSE

E’ stato sottoscritto il protocollo a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e dalla Cei, in persona del cardinale e arcivescovo Gualtiero Bassetti. Grazie all’intesa raggiunta dal 18 maggio si potranno celebrare le messe, ma con alcune restrizioni: i fedeli dovranno indossare le mascherine di protezione, non sarà possibile stringere la mano in segno di pace e si dovrà rispettare la distanza sociale. Non potranno entrare i fedeli che presenteranno sintomi influenzali, disturbi respiratori o con febbre oltre 37,5 gradi di temperatura. A far rispettare le regole ci saranno alcuni volontari ben identificabili o alcune forze dell’ordine.



