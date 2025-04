Le ultime notizie dall’India raccontano di una notte terribile a Calcutta, dove un incendio improvviso e incontrollabile ha travolto un hotel del centro, provocando almeno 15 vittime tra i presenti e lasciando dietro di sé un bilancio provvisorio che potrebbe aggravarsi nelle prossime ore; le immagini diffuse dalle emittenti locali mostrano scene drammatiche, con persone che, nel disperato tentativo di mettersi in salvo, hanno scelto di gettarsi dalle finestre dei piani superiori e perfino dal tetto, aggrappandosi a sporgenze pericolanti e arrampicandosi lungo i canali di scolo dell’edificio – alcune di queste drammatiche fughe si sono concluse tragicamente – come confermato dalla polizia, che ha riportato la morte di almeno una persona precipitata da un terrazzo nel tentativo di scappare al fumo e al calore insopportabile.

Sondaggi politici 2025/ Il 25 aprile non spinge il Pd: FdI +8%, pari Lega-FI. M5s allunga al 12%, male Renzi

Secondo quanto riferito dalle autorità locali nelle ultime notizie diffuse alla stampa, il rogo è scoppiato nella tarda serata di ieri, in un momento in cui l’albergo era pieno di ospiti e di personale – le fiamme si sono propagate rapidamente ai diversi piani, complici le carenze strutturali e la totale assenza di adeguati dispositivi antincendio – e a detta di alcuni testimoni, il fuoco sarebbe partito dalla cucina e avrebbe raggiunto le stanze in pochi minuti, creando panico e caos tra gli ospiti.

CONCLAVE/ 1. Allen: "Chiesa divisa, serve un compromesso. E attenti alla 'preghiera' di Ruini"

Secondo le ultime notizie, i soccorritori hanno lavorato per ore per domare le fiamme e trarre in salvo le persone rimaste intrappolate (alcune sono state portate via in barella, altre sono state calate con corde dai vigili del fuoco) mentre un numero ancora imprecisato di feriti ha richiesto cure ospedaliere per inalazione di fumo e ustioni. Resta altissima l’attenzione delle autorità sanitarie e municipali, che temono che il numero delle vittime possa aumentare con il passare del tempo: secondo le ultime notizie, si sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, per capire se ci siano responsabilità dirette da parte dei gestori o dei costruttori dell’edificio, già segnalato in passato per carenze strutturali.

MELONI-ERDOGAN/ Gli accordi bilaterali di due interlocutori Usa nel Mediterraneo "allargato"

Ultime notizie, blackout in Spagna e Portogallo: parziale ritorno alla normalità ma persistono i disagi

Proseguiamo le ultime notizie con le la preoccupazione diffusa in tutta la penisola iberica per quanto accaduto lunedì 28 aprile, quando un blackout improvviso ha lasciato milioni di cittadini senza corrente in numerose città spagnole, con effetti collaterali che si sono fatti sentire anche in alcune aree del Portogallo e marginalmente della Francia. Secondo le ultime notizie fornite in conferenza stampa dal direttore dei servizi operativi di Red Electrica, Eduardo Prieto, il problema si sarebbe originato da due gravi perdite di potenza avvenute a distanza di pochi secondi l’una dall’altra, che avrebbero provocato la disconnessione automatica della rete condivisa tra Spagna e Francia, facendo collassare l’intero sistema di distribuzione elettrica con effetti a catena su infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez – che ha voluto intervenire con un messaggio pubblico per rassicurare la popolazione – ha escluso che si tratti di un calo dovuto alla produzione nucleare e ha annunciato con decisione la costituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta incaricata di chiarire le cause tecniche e istituzionali dell’incidente, che ha colpito diversi settori nevralgici del Paese. Intanto, la situazione sta lentamente tornando alla normalità, ma persistono rallentamenti e cancellazioni nei voli da e per la Spagna (soprattutto negli scali di Madrid-Barajas e Barcellona-El Prat) che hanno risentito in modo diretto del blackout e dei relativi sistemi informatici andati fuori servizio.

Le ultime notizie dei media locali, riportando fonti interne alla società elettrica, hanno messo in evidenza che l’interconnessione europea, se da un lato rappresenta un vantaggio in termini di condivisione dell’energia, dall’altro espone i Paesi coinvolti a rischi più elevati in caso di guasti non previsti o errori nei sistemi di controllo.

Ultime notizie, conto alla rovescia in Vaticano: il Conclave inizia il 7 maggio

Manca meno di una settimana all’inizio del Conclave, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 7 maggio alle ore 16:30 e secondo le ultime notizie provenienti dal Vaticano, due cardinali non prenderanno parte alle votazioni per motivi legati alla salute, una circostanza che modifica leggermente il quorum necessario per l’elezione del nuovo Papa, abbassandolo a 89 voti. Tra le ultime notizie da segnalare la decisione del cardinale Angelo Becciu di non partecipare – motivata con la frase “Obbedisco a Francesco” – ha avuto ampio risalto nella stampa nazionale ed estera e rappresenta un gesto che viene interpretato da molti come un segnale di fedeltà ma anche di rinuncia attiva.

Nella mattinata di ieri si è svolta la Sesta Congregazione generale dei cardinali, un momento importante per definire il clima e le attese in vista dell’inizio delle votazioni e tra gli interventi più significativi spicca quello del cardinale Camillo Ruini, che ha espresso il desiderio di un pontefice “buono anche nel governare” lasciando quindi intendere l’esigenza di una figura spiritualmente forte ma anche capace di gestire con saggezza i delicati equilibri della Chiesa moderna. Nel frattempo, tra le ultime notizie sempre nella giornata di ieri, il presidente turco Erdogan ha incontrato il cardinale Parolin, Segretario di Stato vaticano, per porgere personalmente le condoglianze per la scomparsa di Papa Francesco.

Ultime notizie, in Canada trionfano i liberali: Mark Carney nuovo Primo Ministro

Proseguiamo le ultime notizie con il Canada che ha scelto, e lo ha fatto premiando con forza il Partito Liberale guidato da Mark Carney, già designato come nuovo Primo Ministro; secondo le ultime notizie giunte da Ottawa, i liberali sono riusciti a conquistare 168 seggi nella nuova composizione della Camera dei Comuni, lasciando i Conservatori a quota 144 e segnando un evidente calo di consensi per il New Democratic Party e per il Bloc Québécois. La rimonta del partito di centrosinistra è stata attribuita da molti analisti alla crisi interna che ha portato alle dimissioni di Justin Trudeau e a una nuova strategia comunicativa più incisiva, capace di intercettare le preoccupazioni dell’elettorato.

Carney, nel suo primo discorso da premier designato, ha fatto appello all’unità nazionale e alla necessità di non dimenticare il “tradimento” subito da parte degli Stati Uniti, un riferimento diretto alle recenti tensioni commerciali e diplomatiche che hanno logorato l’intesa tra Ottawa e Washington; per poter governare con stabilità, i liberali dovranno comunque cercare un accordo con i partiti minori, configurando un esecutivo che dovrà bilanciare visioni diverse all’interno di una coalizione più ampia.

Le ultime notizie parlano di un Paese in fermento, con un nuovo governo che si troverà subito ad affrontare dossier complessi come la transizione ecologica, la riforma della sanità e la ridefinizione delle politiche economiche post-pandemiche e il ritorno in primo piano di Carney (economista ed ex governatore della Banca d’Inghilterra) viene salutato con ottimismo dai mercati e da una buona parte della società civile.

Ultime notizie, dazi e tensioni tra Amazon e Casa Bianca: esplode il caso etichette

Secondo le ultime notizie si fa sempre più intenso lo scontro commerciale tra Amazon e il governo degli Stati Uniti dopo l’annuncio del colosso dell’e-commerce di voler inserire nei propri listini i dettagli dei dazi applicati sui prodotti – una mossa che ha scatenato l’ira della Casa Bianca – secondo le ultime notizie riportate dal Wall Street Journal, l’esecutivo statunitense considera questa iniziativa come un attacco frontale alla politica commerciale in atto e sta valutando contromisure anche di carattere legale o regolatorio.

Nello stesso tempo, sempre secondo le ultime notizie di fonti vicine all’amministrazione, ci sarebbe l’intenzione di rivedere alcuni aspetti dell’attuale regime doganale, in particolare per quanto riguarda l’importazione di autovetture e componentistica dall’estero con l’obiettivo – almeno a parole – di contenere l’impatto dei dazi sull’industria automobilistica nazionale, senza però cedere del tutto alle pressioni delle grandi piattaforme di vendita online.

Le ultime notizie provenienti da Wall Street e dalle borse asiatiche indicano una reazione positiva a queste indiscrezioni, con un moderato rialzo degli indici in vari settori produttivi ma restano forti le incertezze sul futuro delle relazioni tra grande distribuzione, politica fiscale e protezionismo, con Amazon che sembra sempre più intenzionata a posizionarsi come attore autonomo anche sul piano geopolitico .