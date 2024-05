Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, India: incendio in un ospedale pediatrico di Nuova Delhi, morti 6 neonati

Ultime notizie, India: 6 neonati morti in un incendio

Tragedia in India, dove sei neonati sono morti in un incendio in un ospedale pediatrico a Nuova Delhi. Stando a quanto riferito dalla polizia locale, il rogo, che ha devastato la struttura ospedaliera, è divampato in un reparto. Grazie anche all’intervento delle persone presenti all’interno dell’ospedale, 12 bambini sono stati portati via, ma sei dei piccoli erano già morti quando i medici sono intervenuti per soccorrerli. Lo ha confermato l’agente di polizia Surendra Choudhary.

Terremoto oggi Accumoli M 2.1/ Ingv ultime notizie: sisma anche sulla Costa Calabra

Ultime notizie, Palermo: trovato morto l’architetto Angelo Onorato

Angelo Onorato, architetto e marito di Francesca Donato, eurodeputata della Democrazia Cristiana, è stato trovato morto ieri all’interno della propria autovettura. La vittima era proprietaria di due negozi di arredamento nella città di Palermo ed il suo cadavere, al momento del ritrovamento, aveva al collo una fascetta. Gli inquirenti stanno valutando la situazione e tra le possibili cause della morte è stato ipotizzato anche il suicidio. L’auto è una Range Rover ed al suo interno non sono stati riscontrati segni di colluttazione. Al momento era ferma in una strada vicina alla circonvallazione, via Ugo La Malfa. La moglie della vittima era preoccupata per non avere notizie del marito e lo ha cercato lungo la strada che veniva utilizzata abitualmente per rientrare nella sua abitazione.

FRANCO ANELLI/ "Di lui ci resti la condivisione di quello che ci lega come uomini"

Ultime notizie, le previsioni meteo in Italia

Dopo la giornata di ieri che ha avuto sia piogge che schiarite secondo le varie regioni, i meteorologi hanno previsto una giornata di sole e caldo per oggi, domenica. Ma le buone notizie si fermano qui, in quanto giù da lunedì è previsto un peggioramento con diversi temporali ed i rovesci che interesseranno anche le regioni del Centro Sud a partire dalla giornata di martedì. I temporali saranno causati da un transito di aria fresca su tutte le nostre regioni e questo produrrà anche un calo delle temperature.

Ultime notizie, Leclerc interrompe la serie di pole position di Verstappen

Le qualifiche del GP di Monaco di Formula 1 che si correrà oggi sul circuito cittadino di Montecarlo hanno visto interrompersi la striscia positiva di Verstappen, con la Ferrari del pilota monegasco Charles Leclerc che ha conquistato la prima posizione in griglia precedendo la McLaren di Oscar Piastri. Anche la seconda fila ha visto una Ferrari davanti ad una McLaren con Carlos Sainz e Norris. Max Verstappen in questa occasione non ha potuto fare niente contro le vetture di Maranello e le McLaren e partirà dalla sesta posizione, cercando poi una rimonta in gara. Le due Ferrari in questi giorni di prove hanno mostrato anche un buon ritmo gara sulla distanza.

Alberto Dandolo aggredito in casa a Milano/ Giornalista Dagospia minacciato: "Fatti i ca*zi tuoi"

Ultime notizie, grave incidente nella notte a Roma

Una ragazza di 19 anni ha perso il controllo della sua vettura ed ha sbandato investendo due pedoni, uno dei quali, un uomo di 65 anni, è morto. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri, nella zona Tuscolana ed anche la seconda persona investita, un 61enne, è ferita in modo grave e si trova ricoverato presso l’ospedale San Giovanni. L’auto della ragazza ha urtato una Range Rover che si trovava in sosta, in una strada stretta ed a senso unico. L’investitrice è stata arrestata con l’accusa di omicidio stradale e la polizia sta cercando di chiarire la dinamica dell’incidente.

Ultime notizie, altra impresa al Giro d’Italia per Tadej Pogacar

La maglia rosa ha vinto ieri la sua sesta tappa di questa edizione del Giro d’Italia, imponendosi per distacco sul traguardo di Bassano, mostrando al resto del gruppo di pare davvero un altro sport. Nella tappa è stato scalato due volte il mitico Monte Grappa. Il distacco degli inseguitori dalla maglia rosa è stato superiore a 2 minuti. Molti gli spettatori che, in una calda giornata di sole, hanno applaudito il leader della corsa, che è scattato prepotentemente in salita. Buoni risultati anche per il ciclismo italiano che si aggiudica la maglia ciclamini con Milan e la maglia bianca con Tiberi.

Ultime notizie, nella MotoGP Sprint in Catalogna vince Espargaro

La gara sprint del GP di Catalogna di MotoGp va al padrone di casa Aleixi Espargaro, che conquista il successo anche grazie alle cadute dei piloti che si erano succeduti in prima posizione prima di lui, con Pecco Bagnaia che scivola a terra proprio nel corso dell’ultimo giro. Prima di lui, sempre mentre si trovavano in prima posizione, erano finiti a terra si Fernandez che Binder. Il pilota catalano partirà anche in prima posizione domani nella GP di Catalogna, davanti a Bagnaia e Binder.











