ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: inferno a Beirut per due esplosioni (5 agosto)

Due esplosioni avvenute nella zona del porto hanno causato un vero e proprio inferno a Beirut. Nella capitale del Libano sono almeno 10 le persone morte e diverse centinaia quelle ferite, tra le quali dovrebbe esserci anche un militare italiano. La situazione sul posto è in continua evoluzione e alcune notizie, riportate da una corrispondente del quotidiano locale “The National”, una delle due esplosioni è accaduta nelle vicinanze della casa di Sàad Hariri, ex premier libanese, il cui padre rimase ucciso in un attentato. Il processo per quell’attentato si dovrebbe chiudere venerdì prossimo con l’emissione della sentenza. Sia Hezbollah che lo stato di Israele hanno immediatamente reso nota la loro estraneità riguardo alle esplosioni.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS ITALIA, DATI ALTALENANTI

I dati del bollettino di oggi della Protezione Civile continuano ad essere altalenanti. Se infatti scende il numero totale dei decessi, che si ferma a 5 contro i 12 registrati ieri, è invece in risalita il numero dei contagi, 190, a confronto con i 159 di ieri. In aumento di 27 unità anche il numero delle persone ricoverarte nelle strutture ospedaliere con sintomi con il numero totale che è salito a 761. Buone notizie invece dal fronte dei ricoverati in terapia intensiva, con il numero stabile a 41, e con 10 regioni italiane che non hanno casi di questa tipologia. I numeri di oggi sono stati registrati a fronte di un più alto numero di tamponi effettuati, 43.788. Tre regioni italiane, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta, non hanno fatto registrare nuovi casi.

ULTIME NOTIZIE, PRESO TURISTA CHE HA DANNEGGIATO STATUA CANOVA

Il turista austriaco che nella giornata di ieri aveva danneggiato una statua del Canova che raffigura Paolina Bonaparte, è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere. L’uomo si era seduto su un piede della statua per scattare un “selfie” ed aveva causato un danno allo stesso piede. Dopo l’identificazione il turista i è scusato e si è detto pronto a risarcire completamente il danno causato.

ULTIME NOTIZIE RSA LOMBARDIA, SEQUESTRATE 363 CARTELLE CLINICHE

Uomini dei Nas di Milano, hanno provveduto a sequestrare 363 cartelle cliniche appartenenti a pazienti che sono deceduti nei mesi dell’epidemia di Covid 19. Il sequestro è avvenuto dopo una serie di accertamenti che sono stati eseguiti presso un ospedale e 17 Rsa che si trovano nella provincia di Como. I Nas hanno anche richiesto il riscontro dell’applicazione delle procedure e dei protocolli di prevenzione relativi all’epidemia.

ULTIME NOTIZIE MESSINA, SCOMPARSA DONNA CON FIGLIO DI 4 ANNI

La procura di Patti sta indagando sulla scomparsa di una donna e di suo figlio di 4 anni, avvenuta nel pomeriggio di ieri dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente sull’autostrada che collega Messina a Palermo. La donna si chiama Viviana Parisi ed il figlio Gioele. Gli inquirenti stanno vagliando tutte le possibilità e per la ricerca dei due è stata messa in campo una task force.

INDAGINE SUI COVID HOSPITAL A NAPOLI

Una indagine è stata aperta a Napoli riguardo alla realizzazione dei “Covid hospital” di Napoli, Caserta e Salerno. Si tratta di prefabbricati nei quali si trovano 72 posti letto per la “terapia intensiva”. Queste realizzazioni facevano parte della strategia che la Regione Campania aveva adottato nel periodo del lockdown per combattere in maniera efficace il coronavirus. Ora sono scattate le indagini della Procura relativamente alla gara con la quale sono stati affidati i lavori, indagini che vedono coinvolto anche un consigliere regionale vicino al governatore De Luca.



