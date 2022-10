Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, inflazione da record: +11.9%, come nel 1984

Con l’aumento del mese di ottobre pari al 3,5%, l’inflazione a livello annuale arriva all’11,9%, il valore più alto mai registrato dal mese di marzo del 1984. Lo comunica l’Istat che ha reso noto anche l’aumento ancora più forte di quello che viene individuato come “carrello della spesa”. Per quanto riguarda la forbice tra l’inflazione e l’aumento dei salari, si registra una differenza pari al 6,6%.

Nella giornata di ieri sono giunte importanti novità in merito alla gestione della pandemia di covid, a cominciare dalla decisione di sospendere la pubblicazione giornaliera del bollettino quotidiano, in favore di un report settimanale. Ad annunciarlo è stato il neo-ministro della salute, Orazio Schillaci, che tramite nota ha fatto sapere: “Si procederà alla sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi alla diffusione dell’epidemia, ai ricoveri e ai decessi, che sarà ora reso noto con cadenza settimanale, fatta salva la possibilità per le autorità competenti di acquisire in qualsiasi momento le informazioni necessarie al controllo della situazione e all’adozione dei provvedimenti del caso”.

Nella nota si è parlato anche del reintegro dei medici no vax fino ad oggi sospesi, e a riguardo viene specificato che: “Per quanto riguarda il personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all’obbligo vaccinale e l’annullamento delle multe previste dal dl 44/21, in vista della scadenza al prossimo 31 dicembre delle disposizioni in vigore e della preoccupante carenza di personale medico e sanitario segnalata dai responsabili delle strutture sanitarie e territoriali, è in via di definizione un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio del suddetto personale prima del termine di scadenza della sospensione”.

Ultime notizie, Mattarella: “Covid non è ancora sconfitto”

Nella giornata di ieri il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, ha tenuto un discorso in occasione della celebrazione dei Giorni della Ricerca, al Quirinale. Il capo dello stato si è soffermato anche sul covid, lanciando un monito: “Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul Covid. Dobbiamo ancora far uso di responsabilità e precauzione. La Sanità pubblica ha il compito di mantenere alta la sicurezza soprattutto dei più fragili, dei più anziani, di coloro che soffrono per patologie pregresse”.

Mattarella ha poi parlato anche del Pnrr e dei fondi destinati alla sanità, spiegando: “La pandemia ci ha fatto capire quanto è importante il Servizio sanitario nazionale e quanto è prezioso il suo carattere universalista, cioè la vocazione a proteggere tutti i cittadini senza esclusioni. Al tempo stesso, abbiamo toccato con mano anche i limiti delle nostre strutture e della nostra organizzazione sanitaria, così come si è evoluta nei decenni. Anche nel campo della sanità, così essenziale a un pieno diritto di cittadinanza, siamo chiamati -ha ribadito Mattarella- a usare al meglio le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per accrescerne l’efficienza”.

Ultime notizie, attacco al Carrefour di Assago: parla l’aggressore

Andrea Tombolini, il 46enne arrestato nella tarda serata di venerdì dopo aver ucciso una persona al centro commerciali Carrefour di Assago, ferendone in maniera grave altre tre, ha spiegato di aver agito perchè invidioso della felicità degli altri. “Pensavo di star male, di essere ammalato. Ho visto tutte quelle persone felici, che stavano bene, e ho provato invidia”, ha raccontato il giorno dopo l’attacco, come si legge su TgCom24.it.

L’uomo è giunto a Milano Fiori in bicicletta, dopo di che si è recato nel supermercato del centro commerciale, ha preso un coltello dallo scaffale, ed ha iniziato ad aggredire la gente senza un apparente motivo. Le autorità hanno invitato lo stesso supermercato a ritirare tutti i coltelli presenti in vendita per evitare episodi di emulazione, invito che è stato accolto dalla catena di supermercati che ha reso noto di aver “rimosso tutti gli oggetti taglienti da tutti i punti vendita”.

Ultime notizie, l’uccisione del comandante della stazione dei carabinieri di Asso

Sarebbe stata la volontà del comandante di non riammettere in servizio effettivo il brigadiere dei carabinieri, la causa scatenante dell’omicidio avvenuto nella tarda serata di ieri. Il sottufficiale, il 57enne Antonio Milia, era stato in cura per una patologia mentale e voleva rientrare in servizio. Dopo una discussione avuta all’interno della caserma con il comandante, Doriano Fulceri, il brigadiere ha ucciso il superiore con tre colpi di pistola. Dopo la cattura Milia è stato interrogato a lungo dal pm di Como per cercare di capire le ragioni del suo gesto. Al comando generale dei carabinieri sono arrivate le parole di cordoglio del presidente Mattarella.











