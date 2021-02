Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, iniziano le consultazioni di Draghi (5 Febbraio)

Numeri stabili per quanto riguarda nuovi contagi da Coronavirus, a quota 13.659, mentre sono in leggero calo i decessi, ieri 422 contro i 476 di ieri. Con le vittime registrate oggi il totale nel nostro paese supera quota 90mila. Il tasso di positività sale leggermente dal 4,7 sino al 5,05 di oggi. Il totale dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva è di 2.151 con 6 ricoveri più del giorno precedente, mentre calano i ricoveri nei reparti ordinari che scendono a 19.743, 328 in meno rispetto al bollettino precedente. Guardando ai dati regionali il numero maggiore è sempre quello della Lombardia che ne ha registrati 1.746, ed anche Campania, Emilia Romagna e Lazio hanno superato quota mille nuovi casi, mentre sotto quota 1.00 il numero maggiore di casi si è avuto in Puglia con 975. Aumentano anche i nuovi guariti, dai 15,749 di ieri ai 17.680 di oggi con un totale quindi di positivi a quota 430.277, con 408.383 in isolamento domiciliare.

Ultime notizie, Iniziate le consultazioni di Draghi

Nel pomeriggio di ieri sono iniziate le consultazioni da parte di Mario Draghi, che ha ricevuto le varie delegazioni presso la Camera dei Deputati. Il ciclo di consultazioni si chiuderà nella giornata di sabato e successivamente il premier incaricato scioglierà la riserva con la quale aveva accettato l’incarico. Intanto nel calendario delle consultazioni le componenti del centrodestra si presenteranno divise e con possibili punti di vista diversi. Salvini ha dichiarato che è la migliore soluzione così che ogni partito possa esprimere la sua posizione di fronte all’ex presidente della Bce. Berlusconi si è dichiarato pronto ad appoggiare il tentativo di Mario Draghi.

Ultime notizie, Effetto Draghi sui mercati europei

L’incarico a Mario Draghi ha avuto immediatamente effetti positivi per quanto riguarda le borse europee con Piazza Affari che ha fatto registrare un buon rialzo. Buone notizie anche per quanto riguarda lo spread che è sceso sotto quota 100 e questo è un buon segnale per il debito italiano, dato che questo numero non scendeva sotto la soglia psicologica di 100 punti dal 2015. Gli investitori danno quindi un giudizio positivo sulla possibilità per Draghi di sciogliere la riserva e portare l’Italia ad un possibile balzo in avanti. Naturalmente le difficoltà restano alte e la diminuzione del Pil, anche se minore rispetto a quanto preventivato, resta comunque notevole e saranno necessari diversi anni per tornare ai livelli pre-pandemia.

Ultime notizie, Celebrata ieri la giornata anti cancro

La giornata mondiale contro il cancro è stata celebrata ieri in tutte le nazioni all’insegna dello slogan nato nel 2019 e valido anche nella scorsa edizione e in quella di quest’anno, “Io sono e lo farò”, nel quale è racchiuso un invito a tutte le persone per un impegno sia personale che nelle associazioni. In questa giornata si è parlato anche della lotta che si sta svolgendo e dei passi avanti che si fanno nella direzione giusta, anche se sono ancora molti i nuovi malati ogni anno. Una delle possibilità migliori in questa lotta è rappresentata dalla diagnosi precoce.

Ultime notizie, oggi è il compleanno di Cristiano Ronaldo

L’attaccante della Juventus e della nazionale portoghese Cristiano Ronaldo compie oggi 36 anni e anche nelle ultime gare ha confermato di essere in una condizione fisica eccellente segnando molte reti tra le quali le due che sono servite ai bianconeri per battere a San Siro l’Inter nella semifinale di andata della Coppa Italia. Per lui il traguardo da raggiungere è quello di diventare il miglior goleador di sempre e per quanto riguarda la Juventus vuole assolutamente raggiungere Omar Sivori.



