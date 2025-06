Ultime notizie dall’Iran: tre uomini accusati di spionaggio per Israele sono stati impiccati, proprio all’indomani della tregua con Tel Aviv

Ultime notizie dall’Iran, dove il conflitto si riaccende appena ventiquattro ore dopo l’annuncio del cessate il fuoco con Israele con la magistratura iraniana che ha fatto sapere che tre uomini – Idris Ali, Azad Shojai e Rasoul Ahmad Rasoul – sono stati impiccati all’alba a Urmia, città nel nord-ovest del Paese vicino al confine turco: le autorità li accusavano di collaborare con il Mossad e di aver tentato di introdurre attrezzature nel Paese per compiere omicidi. La notizia arriva proprio mentre si stava cercando di rafforzare una tregua già considerata fragile e, inevitabilmente, riapre un fronte diplomatico e mediatico ancora carico di tensioni.

GEO-FINANZA/ I timori Usa dietro la tregua con l'Iran e le incognite per le Banche centrali

Le ultime notizie diffuse dai media iraniani sono accompagnate dalle immagini dei tre uomini con indosso l’uniforme blu del carcere, un dettaglio che sembra pensato per ribadire la fermezza del governo nel trattare i casi legati alla sicurezza nazionale; non è un caso che proprio domenica scorsa il capo della magistratura, Gholamhossein Mohseni Ejei, avesse anticipato l’intenzione di accelerare i processi legati alla collaborazione con nemici stranieri. “Le minacce verranno affrontate senza esitazioni”, ha dichiarato in tv, richiamando esplicitamente il contesto dell’attacco israeliano del 13 giugno.

SCENARIO USA/ Trump e quei bombardieri "invisibili" senza una strategia-mondo

Ultime notizie che, ancora una volta, mostrano come il braccio di ferro tra Teheran e Tel Aviv si estenda anche sul piano interno: l’Iran, secondo le principali ONG per i diritti umani, è il secondo Paese al mondo per numero di esecuzioni dopo la Cina e quando si parla di spionaggio, la repressione sembra diventare immediata.

Ultime notizie, disagi e rallentamenti sulla linea Roma-Napoli: ritardi fino a due ore

Ultime notizie dai trasporti, e non sono rassicuranti per i pendolari e i viaggiatori della linea ad Alta Velocità Roma-Napoli: nella giornata di ieri si sono verificati pesanti ritardi, con punte che hanno superato i 110 minuti e il motivo sarebbe combinazione di traffico ferroviario eccessivo e numerosi cantieri aperti lungo la tratta, così ha spiegato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto per chiarire la situazione. I disagi hanno coinvolto in particolare i treni provenienti dal Sud, causando accumuli e riprogrammazioni a catena che hanno messo in difficoltà molti passeggeri.

TREGUA IRAN-ISRAELE/ Gli interessi della Cina dietro la risposta blanda di Teheran agli Usa

Le Ferrovie dello Stato stanno valutando contromisure, ma la gestione simultanea di circolazione e manutenzione appare ancora troppo rigida per sostenere certi volumi; non è la prima volta che accade, e forse non sarà l’ultima, ma con l’estate ormai entrata nel vivo, ci si chiede se si riuscirà a evitare nuovi intoppi.

Ultime notizie, tregua tra Iran e Israele: clima fragile e accuse reciproche

Ultime notizie dal Medio Oriente, dove il clima resta incerto nonostante l’accordo di cessate il fuoco siglato tra Iran e Israele: l’intesa, annunciata dal presidente USA Donald Trump, è stata accolta positivamente dal segretario generale dell’ONU António Guterres, che ha subito chiesto la proroga della tregua, ma nonostante ciò, nelle prime ore dalla sua entrata in vigore, entrambe le parti si sono accusate a vicenda di violazioni, puntando il dito su nuovi bombardamenti che avrebbero provocato vittime civili, una situazione, quindi, tutt’altro che stabilizzata.

Le ultime notizie raccontano di un clima diplomatico teso, dove la sospensione delle ostilità non sembra ancora trasformarsi in pace concreta: l’IDF ha comunicato che da ieri sera sono state revocate alcune misure restrittive adottate nei giorni scorsi per la protezione dei civili israeliani, mentre da parte iraniana il presidente Pezeshkian ha ribadito la disponibilità al dialogo, ma solo a condizione che anche gli avversari rispettino gli impegni presi. Nessuna apertura a trattative imposte: l’Iran non intende subire diktat, né da Israele né dagli Stati Uniti.

Ultime notizie, summit NATO all’Aia: 50 miliardi in aiuti militari all’Ucraina

Ultime notizie dal fronte ucraino, che sarà al centro del vertice NATO in programma all’Aia, dove si incontreranno il presidente ucraino Zelensky e il presidente statunitense Trump: secondo quanto anticipato dal segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Mark Rutte, nel corso del 2025 l’Ucraina riceverà oltre 50 miliardi di dollari in aiuti militari, una cifra record che conferma la volontà dell’Occidente di sostenere Kiev nella guerra contro Mosca.

Intanto, la Russia ha reagito con durezza, parlando di “militarizzazione senza freni” e accusando la NATO di cercare lo scontro e le ultime notizie confermano inoltre un nuovo attacco russo con droni sulla città di Sumy, che ha causato tre morti, tra cui un bambino di otto anni; nella serata di ieri è arrivata nei Paesi Bassi anche la premier Giorgia Meloni, attesa alla cena dei capi di Stato e di governo ospitata dalla famiglia reale olandese, e mentre a Mosca la Duma ha dato via libera al reclutamento di apolidi nei territori occupati, la diplomazia europea si prepara a una delle settimane più delicate dell’anno.

Ultime notizie, caldo estremo in Italia: picchi oltre i 40 gradi

Ultime notizie dalla Penisola, dove il caldo estremo sta causando disagi da nord a sud con la Protezione Civile che ha segnalato – per la giornata di ieri – che ben sette città (tra cui Torino, Bologna e Firenze) hanno registrato un livello di allerta arancione per le temperature elevate, e secondo le previsioni, il peggio deve ancora arrivare: giovedì sarà la giornata più critica di questa ondata anomala, con picchi ben oltre i 40 gradi, specialmente in Sardegna e nel centro Italia.

A causare questo scenario meteorologico, l’espansione dell’anticiclone africano Pluto che sta rendendo difficile la vita quotidiana in molte regioni e aumentando il rischio di incendi; ultime notizie indicano che oggi saranno ben 13 le città a rischio elevato, intanto, nei comuni più colpiti si stanno attivando piani emergenziali per proteggere anziani e soggetti fragili per un’estate che, almeno sul fronte climatico, è già entrata nel vivo.