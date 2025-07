Ultime notizie di oggi (domenica 20 luglio 2025), ultim'ora: Israele avvia la prima operazione militare di terra nella Striscia di Gaza centrale

Ultime notizie, Israele: prima operazione di terra nella Striscia di Gaza centrale

Due notizie si intrecciano nel contesto della guerra a Gaza. Il ministero della Salute palestinese, controllato da Hamas, ha annunciato l’arrivo di tre camion inviati dall’Oms, carichi di medicinali e forniture per gli ospedali della Striscia. Non sono aiuti alimentari, ma solo sanitari, destinati a salvare la vita di malati e feriti. Dunque, il ministero ha lanciato un appello affinché venga protetto il convoglio umanitario per garantire che raggiunga in sicurezza le strutture ospedaliere, senza interferenze.

Nel frattempo, l’esercito israeliano (Idf) ha ordinato l’evacuazione di Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, in vista di un’operazione di terra nella città, la prima diretta. Secondo il portavoce israeliano, l’obiettivo è colpire infrastrutture legate al “terrore” ed eliminare le capacità operative del nemico, ampliando così le zone di intervento.

Ultime notizie, commemorazione della strage di Via d’Amelio

Si è svolta ieri la commemorazione di una strage, quella di Via d’Amelio, nella quale perse la vita Paolo Borsellino insieme agli uomini della sua scorta. Una tragedia che, a distanza di 33 anni vede l’inchiesta ancora aperta. Il presidente Mattarella, parlando di questa ricorrenza ha definito la strage un “Segno indelebile nella storia d’Italia”. Le indagini in corso stanno cercando di chiarire il depistaggio che per molti anni ha tenuto nascosta la verità.

Le ultime notizie sulla guerra Ucraina – Russia

Anche nella scorsa notte sono continuati gli attacchi portati dalla Russia contro varie città ucraine con bombardamenti eseguiti da droni sia sulla capitale Kiev, che su Odessa con molti allarmi aerei che si sono susseguiti. A Kiev si segnala almeno una vittima mentre a Odessa ci sono stati almeno 6 feriti, uno dei quali un bambino. Segnalata anche una colonna di fumo nelle vicinanze di Zaporizhzhia. Intanto la Camera degli Stati Uniti ha approvato la decisione relativa all’invio di armi all’Ucraina.

Ultime notizie: è morto Sergio Campana, ex presidente dell’Aic

Il 91enne Sergio Campana, storica figura del calcio italiano, che aveva fondato insieme a Rivera e Mazzola l’Aic, che aveva poi diretto dall’anno della fondazione, il 1968, fino al 2011, è morto ieri presso una casa di cura di Bassano del Grappa, dove si trovava ricoverato da alcuni giorni. Sergio Campana era un avvocato ed aveva giocato a calcio sia nel Bologna che nel Lanerossi Vicenza come centravanti. Dopo la laurea in legge lasciò il calcio diventando il simbolo della lotta per i diritti dei calciatori.

Ultime notizie, possibile caldo record in Italia

Le previsioni del tempo sull’Italia vedono un possibile caldo record sulle regioni del centro e del sud Italia nella prossima settimana con temperature che, secondo gli esperti, potrebbero raggiungere anche i 50°C in alcune località della Sicilia. Una fiammata calda provocata dall’anticiclone africano che porterà a superare i 40°C anche in altre regioni come la Sardegna e la Puglia. Il caldo si è fatto sentire già oggi con solo le regioni del nord che avranno delle temperature più basse e fenomeni atmosferici temporaleschi. I meteorologi stimano che si potrebbe superare, in Sicilia, la temperatura record di 48,8°C registrata soltanto quattro anni fa, nel 2021.

Ultime notizie, la tappa di ieri del Tour de France

La tappa del Tour che si concludeva in cima alla salita di Superbagnères, è stata vinta per distacco da Arensman, autore dello scatto decisivo sulla penultima salita di giornata. Alle sue spalle si è piazzata seconda la maglia gialla Pogacar che ha preceduto Vingegaard in volata. Il corridore danese aveva attaccato lo sloveno quando mancava circa 1 chilometro e mezzo al termine della scalata finale ma non è riuscito a staccarlo e ha invece perso altri 6 secondi in classifica. La tappa è stata caratterizzata anche dal ritiro del campione del mondo a cronometro Evanepoel.

Ultime notizie, vittoria con suspense per Marc Marquez nella Sprint di Brno

Marc Marquez ha vinto ieri a Brno, pista sulla quale si tornava a competere dopo diversi anni, dopo una gara caratterizzata da molti problemi riguardo alle gomme. I problemi di pressione che sono registrati dalle due Ducati che partivano in prima fila con Bagnaia che era riuscito a conquistare la pole position, hanno condizionato la corsa e sia l’italiano che il pilota spagnolo hanno dovuto rallentare e lasciarsi superare per vitare problemi di squalifica. A fine gara Bagnaia è riuscito ad arrivare soltanto settimo, mentre Marquez ha superato di nuovo Acosta alla fine del penultimo giro conquistando così il successo in una giornata che gli permette un ulteriore allungo in classifica anche per la contemporanea debacle del fratello Alex.