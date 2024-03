Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Israele bombarda 60 volte in 24 ore, Usa: “Troppi morti fra i civili”

Le ultime notizie relative al conflitto tra Israele ed Hamas riguardano il ritiro che Israele ha fatto della propria delegazione che stava partecipando ai negoziati in Qatar, dopo l’approvazione della risoluzione sul cessate il fuoco avvenuta ieri all’ONU. Secondo i media di Gaza, Haniyeh, leader del movimento Hamas, si recherà a Teheran.

Prosecco il vino più venduto al supermercato/ Spesi in media 5,4 euro al litro, bene Chianti e Lambrusco

Il presidente israeliano Herzog, ha dichiarato che il ritorno a casa degli ostaggi israeliani dipende dalla cattura di Yayha Sinwar. Lo stesso presidente ha dichiarato che Israele deve continuare nei combattimenti fino a catturare il terrorista. Dopo la risoluzione dell’ONU, Hamas ha dichiarato che la posizione di Israele è sempre di più isolata. Intanto l’esercito di Netanyah ha bombardato 60 volte in 24 ore, causando 12 morti fra i profughi. Il segretario alla difesa Usa Austin ha parlato di “troppi morti fra i civili”.

“Cammini religiosi asset fondamentale per turismo Lombardia”/ Mazzali: “Regione ricca di itinerari”

Ultime notizie, choc a Baltimora: crolla ponte Francis Scott Key

Dramma ieri a Baltimora, nello stato del Maryland, Stati Uniti, dove è crollato il ponte Francis Scott Key Bridge. Si tratta di un viadotto che scorre sopra il fiume Potapsco e che è collassato su se stesso dopo che un pilone della struttura è stato urtato inavvertitamente da una portacointainer. La nave cargo, dopo lo scontro, è affondata e con lei anche 6 persone, tutti operai che si trovavano sul ponte al momento del devastante impatto.

Le autorità hanno descritto l’episodio come un “mass casualty event”, un “incidente di massa”. Dopo il crollo tutti gli accessi al ponte sono stati ovviamente bloccati, e al momento il viadotto risulta essere ancora chiuso, e lo sarà per molto tempo. La nave affondata dopo lo scontro era diretta in Sri Lanka, una cargo battente bandiera di Singapore dal nome Dali, che dopo aver preso fuoco è colata a picco, ma fortunatamente, e quasi miracolosamente, l’equipaggio si è salvato.

ASSANGE, NO ALL’ESTRADIZIONE/ "Ecco perché va protetto da chi si vuol vendicare di lui"

Ultime notizie, tromba d’aria a Trapani

Una devastante tromba d’aria ha interessato nella giornata di ieri la città siciliana di Trapani e in particolare l’aeroporto Birgi. Come da immagini diffuse sui social il forte vento, con raffiche che hanno superato i 150 km/h, ha scoperchiato alcune strutture, facendo volare via i tetti in lamiera, nonché la segnaletica verticale e anche alcuni alberi.

Inoltre alcuni mezzi dello scalo portuale sono stati danneggiati. Il personale si è messo subito al lavoro per cercare di ripristinare la normale circolazione dei velivoli, evitando così di danneggiare i viaggiatori ma la situazione è stata alquanto caotica. L’aeroporto non è stato chiuso ma i passeggeri sono stati invitati a recarsi al terminal in anticipo “per compensare eventuali ritardi dovuti ai danni subiti dallo scalo e a utilizzare i percorsi alternativi, per entrare e uscire dal terminal, definiti per consentire un sicuro raggiungimento della struttura”, così come riferisce TgCom24.it.

Ultime notizie, Julian Assange: concesso l’Appello

Julian Assange ha ancora un’ultima possibilità prima di venire estradato negli Stati Uniti e rischiare una lunghissima condanna in carcere. Come riferito da RaiNews, l’Alta corte di Londra ha dato oggi il via libera all’istanza della difesa dello stesso giornalista australiano, nonché co-fondatore di Wikileaks, che era stata respinta in primo grado.

Assange potrà così affrontare un ultimo appello, sperando di non essere consegnato alle autorità americane. Nel contempo, come emerso pochi giorni fa, gli avvocati di Assange stanno lavorando affinchè si possa trovare una soluzione in caso di estradizione, ovvero, dichiararsi colpevoli di reati minori “cancellando” così quelli legati alla diffusione di materiale top secret, di modo che il giornalista abbia di fatto già scontato la pena.

Ultime notizie, protesta dei trattori a Bruxelles

I trattori sono tornati a protestare in piazza a Bruxelles dove si sono registrati dei momenti di tensione, con 240 trattori presenti in piazza e lanci di lacrimogeni da parte della polizia. Gli agricoltori che protestano, oltre a creare delle barricate utilizzando prodotti dei campi come le barbabietole, hanno anche lanciato dei petardi.

La manifestazione di protesta è avvenuta nella mattinata di oggi quando si stava svolgendo il Consiglio dell’Unione Europe riguardante l’Agricoltura e la Pesca. I trattori si sono disposti in una lunga fila nella zona dove hanno sede sia la Commissione Europea che il Consiglio e sono riusciti a bloccare la circolazione sia sull’arteria principale della zona, Rue de la Loi, che nella rotatoria di Scuman. L’intervento della polizia belga è avvenuto per tenere sotto controllo i manifestanti.

Ultime notizie, arrivata a Bari la commissione d’inchiesta del Viminale

La commissione d’inchiesta che è stata inviata a Bari dal Ministero dell’Interno, è arrivata a Bari per le indagini riguardanti le attività del Comune ed ha iniziato le verifiche. La commissione è formata da tre componenti, il presiedente, prefetto in pensione, il maggiore della Scico, Pio Giuseppe Sola, ed il viceprefetto Antonio Giannelli. Per loro è stato organizzato un ufficio ad hoc nei locali della prefettura di Bari dove studierà le carte per verificare le presunte infiltrazioni mafiose all’interno del Consiglio Comunale, che potrebbe essere sciolto.

Il fascicolo della Dda che contiene le accuse è voluminoso e nello scorso mese di febbraio sono già state tratte in arresto 130 persone tra le quali Maria Carmen Lorusso, consigliera comunale, ed il marito ed ex consigliere regionale, Giacomo Olivieri. Nei loro confronti pende l’accusa di voto di scambio “politico-mafioso”. Tra le varie ipotesi possibili al termine dell’inchiesta, oltre allo scioglimento del consiglio comunale anche lo slittamento di 18 mesi delle elezioni amministrative previste per giugno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA