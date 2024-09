Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente. Le truppe israeliane hanno portato un attacco in Siria in una zona di installazioni militari, dove secondo l’intelligence di Tel Aviv, vengono costruiti armi da parte di Hezbollah. Fonti militari siriane, riferendosi a questo attacco, hanno parlato di 14 morti e molti feriti. L’attacco israeliano si è svolto in tre fasi. Oggi al Cairo, si svolgerà un vertice della lega Araba, al quale tornerà a partecipare anche la Turchia con il suo ministro degli Esteri. La Turchia non partecipava a queste riunioni da 13 anni.

A Gerusalemme la polizia ha smantellato un accampamento di protesta. Da segnalare infine ancora bombe israeliane sui profughi, precisamente sui rifugiati di Khan Yunis. Per Hamas non vi erano loro esponenti, parlando di “menzogne” da parte di Israele: i morti e i feriti sono stati decine ma per l’esercito di Netanyahu sarebbe stato “Colpito un centro di comando di Hamas”.

Ultime notizie, Draghi sul futuro dell’Ue

Secondo l’ex presidente del consiglio nonché ex numero uno della BCE, Mario Draghi, l’Ue dovrebbe dare vita ad enormi investimenti per rilanciarsi, superiori addirittura al famoso piano Marshall post seconda guerra mondiale.

In occasione del rapporto sulla competitività presentato ieri a Bruxelles, Draghi ha spiegato che “il fabbisogno finanziario necessario all’Ue per raggiungere i suoi obiettivi è enorme”, aggiungendo che “sono necessari almeno 750-800 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi annui, secondo le ultime stime della Commissione, pari al 4,4-4,7% del Pil dell’Ue nel 2023”. Draghi ha quindi ricordato come il suddetto piano Marshalli del 1948-1951 fosse dell’1-2 per cento del Pil dell’Ue, di conseguenza serve praticamente il triplo di quell’investimento. Poi l’appello: “L’Europa agisca o sarà una lenta agonia”.

Ultime notizie, Tony Effe e Giulia De Lellis allo scoperto

Dopo le parole di Giulia De Lellis a Cosmopolitan, arriva l’ufficializzazione della storia d’amore fra l’ex tronista e il trapper Tony Effe. Il cantante ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto in cui si vede sorridente proprio a fianco della De Lellis, con tanto di didascalia “E’ stata un’estate bellissima”.

I due appaiono seduti in auto, con lui che le appoggia la mano fra le gambe alla compagna, e lei che sorride e le stringe il braccio. La faccia di Tony Effe è coperta dalla sua mano tatuata e iper “gioiellata”, uno scatto decisamente inequivocabile che pone fine alle chiacchiere delle ultime settimane, ufficializzando quindi la nuova coppia del jet set italiano. Per la De Lellis si tratta della terza storia nel 2024 dopo la fine con Beretta, e quella flash con Giano Del Bufalo.

Ultime notizie, omicidio Sharon: il video di Sangare post assassinio

E’ stato pubblicato nelle scorse ore un video di Moussa Sangare, l’assassino di Sharon Verzeni, risalente a pochi minuti dopo l’omicidio. Nel filmato, che dura pochi secondi, si vede il giovane in bicicletta mentre si ferma dopo l’arrivo di un’auto.

Il ragazzo esita, forse pensando si trattasse della polizia, per poi mettersi in fuga velocemente una volta che la vettura è passata. Il video risale alle ore 1:12 della notte fra il 29 e il 30 luglio scorsi, quando la povera 33enne di Terno è stata ammazzata brutalmente. Secondo SkyTg24.it, questo video è stato fondamentale per incastrare Moussa Sangare che inizialmente aveva negato qualsiasi coinvolgimento per poi crollare sotto l’evidenza dei fatti.

Ultime notizie, Sinner vince gli US Open di tennis

Sul centrale di Flushing Meadows, il tennista azzurro ha vinto il suo secondo titolo “slam” stagionale, dopo quello in Australia dello scorso Gennaio, è si è confermato numero 1 nel ranking stagionale allungando anche sul secondo in classifica e superando quota 10 milioni di euro di premi vinti nel 2024 a stagione non ancora terminata. Sinner ha battuto il padrone di casa Fritz, impedendo così agli Stati Uniti di tornare a vincere il titolo degli internazionali di casa che manca dal 2003.

La vittoria di Sinner è stata abbastanza agevole con il match che è durato poco più di 2 ore. Ora per lui un periodo di riposo con il capitano non giocatore Volandri che non lo ha convocato per la prima fase della Coppa Davis che si disputerà a Bologna. Il titolo vinto a New York è il 16esimo nella carriera del giovane tennista italiano, che in questa stagione è già arrivato a quota 6. In totale nel 2024 Sinner ha disputato 60 incontri con sole 5 sconfitte.

Ultime notizie, lo sciopero dei mezzi di trasporto

Dopo lo sciopero dei treni, iniziato nella giornata di domenica ieri si è verificato anche quello dei mezzi pubblici comprese le metropolitane. Lo sciopero, pur con i servizi delle fasce orarie garantite, ha creato problemi ai viaggiatori in diverse città italiane e ha avuto modalità diverse da regione a regione. In totale le ore di sciopero sono state 8.

Ultime notizie, il ricovero in ospedale di Totò Schillaci

Uno dei protagonisti azzurri di Italia 90, Totò Schillaci, si trova ricoverato da domenica in ospedale, e la notizia ha portato molti tifosi ed anche colleghi ad esprimere la propria vicinanza mediante messaggi sui social.

Anche nello stesso ospedale di Palermo, dove l’ex centravanti della nazionale è ricoverato, la domanda più frequente da parte degli altri pazienti è quella che riguarda la salute del campione. Schillaci soffre di un tumore al colon per il quale era già stato operato ed aveva anche raccontato la vicenda durante la partecipazione al programma televisivo Pechino Express.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

La settimana che si è aperta ieri sarà caratterizzata dal passaggio di 2 perturbazioni che porteranno anche neve sulle Alpi. Il ciclone in arrivo è di stampo autunnale e sarà alimentato da aria fredda proveniente dal nord atlantico, che si aggirerà specialmente in alta quota provocando, oltre alle perturbazioni, un abbassamento piuttosto brusco delle temperature.

Le precipitazioni saranno più intense e diffuse con il passare dei giorni. I venti con maggiore intensità saranno il maestrale ed il libeccio. Nella giornata di domani, dopo un lunedì che ha visto ancora dei residui piovaschi, il tempo tornerà ad essere soleggiato, ma la seconda perturbazione settimanale si presenterà già dal pomeriggio di mercoledì.