Le ultime notizie sulla situazione in Medio Oriente ma anche sui risultati sportivi del Tour de France e dei mondiali di nuoto: i dettagli

Le ultime notizie sulla situazione in Medio Oriente con i bombardamenti israeliani in Siria, presso la capitale Damasco. Un evento che è stato ripreso in diretta televisiva da un’emittente siriana: mentre stava trasmettendo, la giornalista è scappata, spaventata dalle bombe e dalla vicinanza delle esplosioni. Secondo quanto riferito da Channel 12, gli attacchi sarebbero stati portati a termine vicino al palazzo della presidenza siriana e il ministro della difesa Israel Katz, ha spiegato che “I colpi più pesanti sono partiti”, pubblicando appunto il video della giornalista di cui sopra.

In tutta la capitale della Siria è stata avvertita una fortissima esplosione. Il bombardamento di Israele alla Siria è giunto come riposta di Tel Aviv alle forze del regime di stanza a Sweida, città drusa che si trova nel sud del Paese. Sulla vicenda si è espresso anche il premier israeliano Netanyahu che ha esortato i drusi a non attraversare il confine con la Siria, descrivendo la situazione di Sweida come “molto grave”.

Ultime notizie, gli aggiornamenti su Garlasco

Anche nelle ultime ore sono arrivate interessanti novità sulla nuova indagine riguardante Garlasco. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, gli inquirenti si sarebbero presentati presso la scuola superiore frequentata da Andrea Sempio, conclusa dallo stesso nel 2007, proprio nell’anno in cui venne uccisa Chiara Poggi. Sono stati acquisiti i registri di quell’annata con l’obiettivo di provare a ricostruire la rete di amicizie dell’indagato. Le autorità stanno sempre cercando di fare luce su Andrea Sempio, convinti che sia stato lui ad ammazzare la povera 26enne garlaschese della provincia di Pavia.

Le forze dell’ordine stanno inoltre sentendo gli amici di Sempio, come ad esempio Mattia Capra ma anche Biasibetti, che si è fatto monaco poco dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Nel frattempo rimane centrale la traccia di dna trovata nella bocca della vittima, al momento non identificabile. Si vuole cercare di capire a chi appartenga e si faranno 30 diverse comparazioni, per cercare di escludere che non appartenga a tutti coloro che erano presenti sulla scena del crimine subito dopo l’omicidio e che nel contempo hanno in qualche modo interagito con il cadavere della giovane donna. La sensazione è che si potrebbe realmente essere vicini ad una svolta in questa occasione anche se non va dimenticato che la famiglia di Chiara Poggi continua a sostenere che quel dna è solo da contaminazione, diverso invece il parere della Procura e della difesa di Stasi, che pensa che la traccia biologica sia rilevante per riscrivere la verità su Garlasco.



Ultime notizie, le novità sul Ponte Stretto

Il ponte sullo stretto di Messina si avvicina sempre di più. Nella giornata di ieri è stato ufficialmente firmato il programma per realizzare il cavalcavia che collegherà la regione Calabria alla Sicilia, firma avvenuta presso il ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Moltissime le personalità di spicco presenti, a cominciare dal ministro Matteo Salvini, così come da Giancarlo Giorgetti, titolare del Tesoro. All’evento hanno presenziato anche i due presidenti delle rispettive regioni, Schifani per la Sicilia e Occhiuto per la Calabria.

Ultime notizie, il processo per l’omicidio di Martina Scialdone

La corte d’Assise di Appello di Roma ha ribaltato la sentenza ai danni di Costantino Bonaiuti, il 61enne condannato all’ergastolo in primo grado per l’omicidio di Martina Scialdone, uccisa in strada con una serie di colpi di pistola a Roma il 13 gennaio del 2023. In Appello Bonaiuti è stato condannato a 24 anni e 8 mesi dopo che è stata esclusa l’aggravante della premeditazione.

Secondo i giudici quindi, il killer non agì programmando l’omicidio della Scialdone ma semplicemente di istinto, di conseguenza è emerso un grado meno aggravato rispetto a quello del primo grado. Si attende quindi la decisione della Cassazione prima che la pena sia definitiva.

Ultime notizie, doppio argento ai mondiali di nuoto di Singapore per l’Italia

In un mondiale di nuoto caratterizzato anche da tante polemiche per la qualità dell’acqua, si sono svolte oggi le due gare dei 10 chilometri in acque libere e l’Italia ha conquistato due splendide medaglie d’argento. Per Gregorio Paltrinieri, in campo maschile si tratta della sua 17esima medaglia mondiale, otto delle quali conquistate proprio nel nuoto di fondo.

Il trentenne italiano è arrivato dietro a Florian Wellbrock, con un ritardo di 3 secondi e 7 decimi e l’altro nuotatore italiano, Filadelli, si è piazzato al settimo posto con un ritardo di 48 secondi e 2 decimi dal vincitore. La doppietta azzurra è stata completata dall’argento della prova femminile che è stato conquistato da Tiziana Taddeucci che è stata battuta da una nuotatrice australiana, la 27enne Moesha Johnson di 4 secondi e 4 decimi. Per entrambi si tratta di un miglioramento rispetto alle Olimpiadi parigine e di un lancio per le prossime gare.

Ultime notizie, la morte di Alberto Bolaffi

L’89enne Alberto Bolaffi, da tutti considerato il re del collezionismo e della filatelia, è morto nella notte a Torino dove viveva. La collezione del suo museo privato è veramente eccezionale e tra gli oggetti che vi si trovano spiccano rarità come un manoscritto sulla Teoria della relatività risalente al 1915 e che riporta alcune correzioni autografe del grande fisico Einstein, oltre alla prima edizione di “Il Capitale” edito in Francia a fascicoli.

Ultime notizie, inchiesta urbanistica a Milano

In una inchiesta urbanistica riguardante una espansione edilizia incontrollata è stato chiesto il provvedimento dell’arresto per alcuni personaggi come Manfredi Catella, conosciuto come “il re del mattone”, dell’assessore del comune di Milano, Trancredi e anche dell’architetto Stefano Boeri. Nella prossima settimana gli indagati saranno sentiti dal gip titolare delle indagini Mattia Fiorentini, al quale spetterà poi l’applicazione o meno della misura cautelare nei loro confronti.

Ultime notizie, l’11esima tappa del Tour de France

Dopo il riposo della giornata di martedì il Tour de France è ripreso con una tappa con arrivo a Tolosa e vinta in volata dal norvegese Abrahamsen che ha battuto l’altro fuggitivo, lo svizzero Schmid, mentre Van Der Poel ha conquistato il terzo posto con uno svantaggio di pochi secondi. La tappa è stata caratterizzata da una lunga fuga, iniziata poco dopo la partenza, e dalla caduta di Pogacar che è poi rientrato in gruppo nel finale.