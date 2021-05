Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Israele bombarda sede Al-Jazeera e AP (16 maggio)

Resta in primo piano l’andamento della pandemia di coronavirus: ieri sono stati registrati 6.659 nuovi positivi e 136 decessi, a fronte dei 7.567 nuovi contagi e 182 morti di ieri. Il tasso di positività è sceso al 2.25% secondo il bollettino. Prosegue il calo delle terapie intensive e dei ricoveri ordinari e questo lascia ben sperare per la stagione estiva. Intanto da domani tutta Italia torna in zona gialla, con eccezione della Valle D’Aosta che invece resta arancione. Da oggi decade l’obbligo di quarantena per i turisti in arrivo da Unione europea, Inghilterra ed Israele. Questa misura ha già dato risultati: stanno infatti aumentando le prenotazioni per le principali località turistiche italiane.

Buone notizie arrivano anche sul fronte della campagna vaccinale, che procede spedita: da domani le Regioni potranno aprire la vaccinazione agli over 40. Il commissario Figliuolo ha annunciato anche l’arrivo di nuove forniture in vista dello sprint estivo. I dati clinici intanto confermano l’importanza di vaccinare al più presto la maggioranza della popolazione: a 35 giorni dalla prima dose si registra una riduzione di 80% delle infezioni, 90% dei ricoveri e 95% dei decessi, rilevata in persone di età e sesso diversi, secondo quanto riportato nel report Iss. Altra novità arriva con la circolare del Ministero Della Salute che conferma il via libera ai test salivari: potranno essere utilizzati come screening per rilevare l’infezione da SarsCov-2 nei casi in cui non sia possibile effettuare un tampone.

Resta altissima la tensione in Medio Oriente. Israele ieri ha bombardato la sede di Associated Press e Al Jazeera della Striscia di Gaza, che fortunatamente era stata evacuata prima che l’edificio andasse completamente distrutto. In un altro raid sulla Striscia è stata sterminata una intera famiglia, tra cui 8 bambini. I palestinesi hanno risposto con lanci di razzi su Tel Aviv che hanno provocato un morto. Fallito il tentativo egiziano di mediazione. Intanto a Parigi la polizia ha utilizzato i lacrimogeni per disperdere una folla che manifestava a favore dei palestinesi.

Ultimi verdetti in arrivo dal campionato di Serie A: l’Atalanta si qualifica aritmeticamente in Champions League grazie alla vittoria sul Genoa, mentre Lo Spezia conquista la salvezza con 90 minuti di anticipo. Nel big match del pomeriggio la Juventus batte l’Inter per 3 a 2 e tiene viva la corsa per la Champions. Prima del derby non sono mancati purtroppo momenti di tensione nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma, dove 500 ultras della Lazio hanno tentato di dirigersi verso il campo in cui si è giocato il derby della Capitale. Le forze dell’ordine sono intervenute in assetto anti sommossa per placare gli animi.



