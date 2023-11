Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Israele colpisce infrastrutture terroristiche in Siria

Israele ha annunciato che i suoi aerei da guerra hanno colpito le “infrastrutture terroristiche” in Siria a seguito dell’attacco da quel territorio verso la parte del Golan annessa a Tel Aviv. “In risposta all’attacco sulle alture di Golan di ieri velivoli da combattimento hanno colpito le infrastrutture terroristiche in Siria”, questa la breve dichiarazione rilasciata dall’esercito di Benjamin Netanyahu.

Incidenti oggi, auto contro guardrail in Sardegna: morto 32enne/ Una vittima di 20 anni a Cremona

Intanto secondo le ultime notizie Hamas starebbe a poco a poco perdendo il controllo sulla striscia di Gaza. In particolare nella parte settentrionale. Pare che per questo motivo ben 200.000 persone se ne sarebbero andate solo negli ultimi tre giorni, anche contravvenendo alle istruzioni dell’organizzazione terroristica. Le potenze mondiali adesso si domandano cosa ne sarà del territorio al termine del conflitto. Gli Stati Uniti hanno chiesto chiarimenti in merito.

Terremoto oggi Bologna M 2.2/ Ingv ultime notizie, diverse lievi scosse in Emilia Romagna

Ultime notizie: nominati da Mattarella due giudici della Consulta

Sono Giovanni Pitruzzella e Antonella Sciarrone Alibrandi i due giudici nominati per la Consulta dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rispettato pienamente i tempi delle nomine spettanti al Quirinale. I due nuovi giudici prenderanno il posto di Nicolò Zanon e Daria De Pretis.

La scelta di Sergio Mattarella ha anche rispettato il sistema della parità di genere ed entrambi i nuovi giudici prima di questa nomina hanno avuto una esperienza, come avvocati generali, presso la Corte di Giustizia del Lussemburgo. Per la Corte Costituzionale sarà però necessario attendere almeno un mese prima di poter nominare il nuovo presidente in quanto il Parlamento non ha ancora indicato il nome del giudice spettante alle due camere. Il favorito per il momento appare Augusto Barbera, un costituzionalista.

Ultime notizie: esplosione con feriti nella notte a Viterbo

Un centro di accoglienza di San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo è stato vittima nelle scorse ore di una esplosione che ha provocato anche un crollo della struttura con 31 feriti accertati, 2 dei quali in gravi condizioni. Tra le ipotesi che sono state fatte dai soccorritori anche una fuga di gas. Sul luogo dell’esplosione sono arrivati immediatamente sia le forze dell’ordine che i vigili del fuoco.

La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo ipotizzando un disastro colposo. La palazzina di due piani è parzialmente crollata e si dovrà cercare di capire le cause dell’esplosione e del crollo. Tra i migranti ospitati nella casa di accoglienza anche 7 bambini, che sembrerebbero stare tutti bene.

Ultime notizie, in Malesia Bastianini vince il Gran Premio

Enea Bastianini ha vinto il Gran Premio della Malesia classe MotoGp. Il pilota della Ducati ufficiale ha preceduto lo spagnolo Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini e il compagno di squadra e leader del Mondiale Francesco Bagnaia. Quarto Jorge Martin su Ducati Pramac e principale rivale per il titolo. Bagnaia dunque guadagna dunque 3 punti su Martin e si porta a +14 quando mancano 2 gare (più 2 Sprint) alla fine del Mondiale (in tutto ci sono ancora 74 punti ancora a disposizione).

Nella giornata di ieri Alex Marquez si era aggiudicato la sprint race sul circuito di Sepang. Il minore dei fratelli Marquez aveva preceduto il connazionale Martin, anche lui su Ducati, del team Pramac, e le due “rosse” ufficiali di Bagnaia, che aveva ottenuto la pole position, oltre che appunto il vincitore Bastianini.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Le previsioni meteo rivelano che nel nostro Paese insisteranno ancora delle piogge nei giorni del fine settimana, poi dall’inizio della prossima tornerà a farla da padrone il sole, in attesa di un nuovo peggioramento che dovrebbe arrivare nel weekend della settimana prossima. L’estate di San Martino, che quest’anno arriva un po’ in ritardo dal prossimo lunedì e fino a giovedì 16, porterà delle temperature gradevoli di 22-25 gradi nelle regioni del Centro-Sud, mentre in quelle del nord le massime saranno di circa 20 gradi.

Oggi è il primo giorno di quella che è comunemente chiamata “L’estate di San Martino”, ma in questo 2023 avrà un leggero ritardo iniziando lunedì, 2 giorni dopo. Le perturbazioni delle prossime ore saranno con piovaschi sparsi e venti abbastanza forti, specialmente sulla costa tirrenica. Sulle Alpi saranno possibili delle nevicate.











