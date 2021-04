Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Israele, niente mascherine all’aperto (19 aprile)

In Israele, a distanza di un anno dall’entrata in vigore dell’obbligo di indossare le mascherine, è arriva la svolta positiva con l’obbligo che è stato tolto per quanto riguarda le zone all’aperto. Una decisione che arriva dopo che il tasso di contagio ha avuto un decremento del 97% rispetto ai dati di gennaio. Nella giornata di ieri in totale si sono avuti soltanto 82 contagi. Mentre molte persone hanno detto che si tratta del ritorno alla libertà, un sondaggio ha rivelato che la stragrande maggioranza delle persone aspetterà ancora prima di usufruire di questa possibilità.

Vera Gedroits, chi è prima professoressa di chirurgia/ Trasformò medicina di guerra

Ultime notizie, coronavirus: il bollettino odierno

I numeri del bollettino di ieri vedono un calo sia dei nuovi casi, 12,694 e dei decessi, 251, ma i soli 230.116 tamponi effettuati oggi riportano il tasso di positività al 5,51% dopo che nella giornata precedente era calato al 4,6%. Il totale delle vittime è di 116.927, numero che porta l’Italia al settimo posto nel mondo come numero di decessi ed al secondo tra i paesi europei. Ancora in calo i numeri dei ricoveri, con le terapie intensive che vedono una diminuzione di 29 unità, mentre i guariti delle ultime 24 ore sono stati 13.134, A livello regionale il maggior numero di casi è della Lombardia con 1.782, davanti alla Campania con 1.700, Puglia, Lazio e Emilia Romagna. Per quanto riguarda le vaccinazioni nella giornata di ieri sono state superate i 15 milioni di somministrazioni con un dato dell’82,7% rispetto alle dosi consegnate. Nella serata precedente erano arrivate altre 400mila dosi del vaccino Moderna, che sono in distribuzione in queste ore. Per quanto riguarda le persone vaccinate entrambe le dosi sono state somministrate a oltre 4 milioni e 400mila persone, con la suddivisione tra i vari vaccini che vede davanti a tutti il Pfizer, seguito da AstraZeneca e Moderna.

Ue, Breton "A Italia 6,5 milioni vaccini in più"/ "Entro luglio in totale 54 milioni"

Ultime notizie, polemiche sulle riaperture

Dopo l’annuncio delle riaperture dato dal premier Draghi, si sono avute risposte polemiche da parte di vari settori e anche da alcune parti politiche. Il governatore del Friuli, Fedriga, pur apprezzando l’anticipo del ritorno al colore giallo e le nuove aperture, ha parlato di alcune attività come ad esempio le palestre, che potevano godere di maggiori attenzioni, Polemiche anche da parte dei ristoratori che non possiedono delle aree all’aperto e sono quindi penalizzati. Al contrario si registrano le preoccupazioni di docenti e presidi riguardo alle riaperture totali delle scuole. Il leader della Lega, Salvini, punta invece il dito contro il coprifuoco, che vorrebbe abolire, o almeno spostare alle 23.00 concedendo quindi un’ora in più di libertà.

Puglia, caos pandemia e vaccini in Parlamento/ In un mese 7mila vaccinazioni anomale

Ultime notizie, la domenica dello sport

Mentre Max Verstappen si è aggiudicato il Gran Premio di Formula 1 che si è corso a Imola, battendo il rivale Hamilton e le due Ferrari che hanno conquistato il 4° e 5° posto rispettivamente con Leclerc e Sainz. Invece nel campionato di calcio di Serie A, il Milan ha aperto con un successo per 2 a 1 contro il Genoa, mentre nelle gare delle 15.00 successo per l’Atalanta, 1 a 0 contro la Juventus, Bologna ha vinto 4 a 1 contro La Spezia, mentre Lazio 5 a 3 contro il Benevento nel derby delle panchine tra i fratelli Inzaghi. Nella partita disputata alle 18.00 successo del Torino sulla Roma per 3 a 1, mentre il posticipo tra Napoli e Inter si è concluso con il pareggio per 1 a 1.



