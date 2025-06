Ultime notizie dal Medio Oriente, dove nelle scorse ore Israele ha effettuato un attacco aereo contro uno dei punti più sensibili del programma nucleare iraniano, centrando l’impianto di arricchimento dell’uranio di Natanz, struttura strategica simbolo del progresso scientifico-militare di Teheran, oltre che potenziale sito per la produzione della bomba atomica, una possibilità sempre smentita dall’Iran ma temuta in Occidente.

“Israele attacca l'Iran”: Usa ritira personale ambasciate/ Colloqui nucleare decisivi per fermare la guerra?

Secondo quanto dichiarato dal premier Benyamin Netanyahu, l’attacco ha puntato non soltanto alle infrastrutture fisiche ma anche scienziati iraniani coinvolti nel progetto nucleare e nei programmi missilistici, colpendo anche centri di ricerca legati allo sviluppo balistico del Paese, in un’operazione che appare pianificata nei minimi dettagli e realizzata prevalentemente da raid aerei, mentre il Comando del Fronte Interno e quello Settentrionale restano in stato di massima allerta, prevedendo un possibile contrattacco da parte delle milizie filo-iraniane attive in Yemen, Libano e Siria.

GAZA/ "Lo stop di Trump a Netanyahu ci dirà quanto Israele è davvero legato agli Usa"

Le ultime notizie parlano di morti tra il personale tecnico e di un blackout temporaneo nelle comunicazioni del sito, mentre sul piano internazionale la notizia ha inevitabilmente generato timori per una possibile escalation.

Ultime notizie, incidente aereo in India: un Boeing si schianta poco dopo il decollo

Proseguiamo le ultime notizie con un grave incidente aereo avvenuti ieri in India, dove un Boeing 787 partito da Ahmedabad e diretto all’aeroporto londinese di Gatwick è precipitato pochi minuti dopo il decollo, finendo contro alcune case ai margini della pista, scatenando un incendio immediato che ha coinvolto anche uno studentato e diversi edifici circostanti, tra fiamme altissime e colonne di fumo visibili a chilometri di distanza.

“TRUMP DEPORTA MIGRANTI ITALIANI E UE A GUANTANAMO”/ Casa Bianca smentisce WP: “è una fake news”

A bordo si trovavano 242 persone tra passeggeri ed equipaggio, ma al momento le ultime notizie confermano un unico superstite, mentre sono stati recuperati più di 208 corpi, molti dei quali carbonizzati, per un totale di 310 morti comprese le vittime a terra.

I testimoni parlano di uno schianto violento seguito da più esplosioni, urla e caos, con i primi soccorsi arrivati tra mille difficoltà a causa dell’intensità dell’incendio e del crollo di alcune strutture, mentre tra le persone coinvolte vi sono soprattutto cittadini indiani, ma anche alcuni passeggeri britannici, portoghesi e un canadese, molti dei feriti ricoverati appartengono alla comunità studentesca che abitava nello studentato colpito; non si conoscono ancora con certezza le cause dell’incidente, al momento l’ipotesi più accreditata è un difetto di costruzione, ma è in corso l’analisi dei dati dei registratori di volo recuperati tra i rottami.

Ultime notizie, carabiniere muore durante uno scontro a fuoco a Francavilla

Aveva 59 anni Carlo Legrottaglie, carabiniere in servizio presso la compagnia di Ostuni, ed era al suo ultimo turno prima della pensione, terminato con la sua morte: le ultime notizie da Francavilla Fontana raccontano di un inseguimento avviato in seguito alla segnalazione di una rapina in una zona periferica, che si è poi trasformato in uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine.

La pattuglia radiomobile ha intercettato l’auto sospetta e l’ha inseguita per alcuni chilometri, fino a speronarla per bloccare la fuga, ma una volta scesi, i rapinatori hanno aperto il fuoco, uccidendo Legrottaglie, che è comunque riuscito a reagire e a colpire uno dei fuggitivi, poi morto in ospedale, mentre il collega che si trovava con lui – sotto choc – ha dato subito l’allarme permettendo l’intervento di rinforzi che hanno catturato gli altri aggressori.

Legrottaglie era sposato e padre di due figli, un uomo rispettato nel suo ambiente e stimato dai colleghi, e la notizia della sua morte ha subito suscitato grande cordoglio, con messaggi istituzionali giunti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni, che hanno espresso vicinanza alla famiglia e alle forze dell’ordine per la perdita di un servitore dello Stato che ha dato la vita per il suo lavoro.

Ultime notizie, arrivati a Linate Adam e la madre: feriti da Gaza

Ultime notizie da Milano, dove sono arrivati all’aeroporto di Linate, a bordo di un volo sanitario organizzato con il supporto delle autorità italiane e della diplomazia internazionale, alcuni feriti provenienti dalla Striscia di Gaza, tra cui il piccolo Adam e sua madre, un arrivo particolarmente sentito anche per la drammaticità della loro storia.

Adam, unico sopravvissuto della sua famiglia a un bombardamento che il 23 maggio scorso ha colpito Khan Younis uccidendo suo padre e i suoi nove fratelli, è stato immediatamente trasferito all’ospedale Niguarda per ricevere cure mediche a un braccio gravemente ferito, mentre la madre, ancora visibilmente scossa, ha voluto ringraziare pubblicamente l’Italia per l’accoglienza e l’assistenza ricevuta.

Le ultime notizie parlano di un intervento umanitario reso possibile grazie alla cooperazione tra diverse organizzazioni internazionali e il Ministero degli Esteri, il cui ministro Antonio Tajani, era presente sul piazzale dell’aeroporto per accogliere personalmente i feriti.

Ultime notizie, Università di Torino: Cristina Prandi eletta prima rettrice

Cambio importante all’Università di Torino, dove per la prima volta in oltre sei secoli di storia è stata eletta una donna alla guida dell’ateneo: Cristina Prandi, docente di chimica organica, prenderà ufficialmente servizio il prossimo 1° ottobre, affiancata dal prorettore Gianluca Cuniberti, dopo essere stata scelta al secondo turno delle votazioni, superando lo sfidante Raffaele Caterina, giurista.

Le ultime notizie dall’ambiente accademico parlano di una svolta importante non soltanto per l’ateneo piemontese ma per l’intero sistema universitario italiano, con la scelta di una figura proveniente dal settore delle cosiddette “scienze dure”, un ambito spesso sottorappresentato nelle cariche di vertice, che ora guadagna centralità in un momento in cui la ricerca scientifica chiede visione, investimenti e continuità.

La Prandi, conosciuta per il suo lavoro nel campo della chimica sostenibile e dei processi innovativi, secondo le ultime notizie dal mondo accademico, porterà con sé una nuova prospettiva in un’università attenta soprattutto alla formazione classica e umanistica.