Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente. Si fa sempre più preoccupante la guerra in Medioriente dopo il coinvolgimento, ormai senza alcun dubbio, di Iran e Libano. Nella giornata di ieri il feroce bombardamento di Teheran a Tel Aviv con 180 missili balistici, alcuni dei quali intercettati e a cui ha replicato il primo ministro Netanyahu, che ha fatto sapere che tale mossa non resterà impunita. “Prepareremo con forza la risposta all’Iran coordinandoci con gli Usa”.

L’Iran ha spiegato di aver bombardato come risposta all’uccisione del capo di Hezbollah, Nasrallah, precisando che il loro obiettivo è ridurre “Tel Aviv in cenere” ma ora si attende una risposta ancora più tremenda da parte di Israele, che ha promesso una “significativa rappresaglia” a giorni. Quando stiamo quindi per “celebrare” il primo anniversario di guerra, la situazione è tutt’altro che vicina alla risoluzione e il problema è che non si vede la luce in fondo al tunnel, vista l’altissima tensione fra nazioni confinanti. Nel frattempo prosegue il conflitto in Libano, mentre i ribelli Houthi hanno attaccato delle strutture militari israeliane.

Ultime notizie, allarme terrorismo in Italia: “Livello 2”

L’allarme terrorismo in Italia è al livello 2. Lo ha comunicato nella giornata di ieri, come si legge sul sito di Tgcom24, il nuovo questore di Roma, Roberto Masucci. Parlando con la stampa si è soffermato appunto sul rischio terrorismo nel nostro Paese alla luce delle moltissime minacce per l’Europa da parte in particolare dal Medioriente, ad un anno dal conflitto che vede coinvolto in prima persona Israele.

In vista del Giubileo 2025 che si aprirà il prossimo 24 dicembre, il questore romano ha spiegato che “i tempi che stiamo vivendo adesso non sono tanto più sereni”, facendo un paragone con il precedente Giubileo, tenutosi in tempi di Isis, di conseguenza “l livello di allerta del Paese è di livello due, che è quello prima dell’attacco terroristico, quindi l’attenzione è altissima”. Di nuovo in vista dell’appuntamento del 2025, Masucci ha sottolineato come prevenzione e sicurezza pubblica debbano essere massimi e che la cabina di regia è già scattata, tenendo conto anche degli enormi flussi di denaro in arrivo a Roma.

Ultime notizie, caos treni dopo guasto a Roma

Quella di ieri è stata una giornata di passione per i viaggiatori dei treni a causa di un guasto che si è verificato alla stazione Termini di Roma e che ha mandato in tilt tutta l’asse tirrenica ferroviaria, con ritardi fino a due ore su numerosi convogli regionali e nazionali.

L’allarme è scattato alle ore 6:20 di ieri mattina con una serie di ritardi e di cancellazioni, per un problema tecnico non meglio precisato. Decine di migliaia di persone si sono ritrovate quindi a terra, impossibilitate a raggiungere il posto di lavoro o comunque la propria destinazione, fino a che la situazione non è rientrata alla normalità, caso risolto solo in tarda mattinata. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha comunque escluso un attacco hacker, come ventilato da qualcuno, ma i disagi sono stati altissimi, e la speranza è che non si ripetano più.

Ultime notizie, Sinner battuto da Alcaraz nella finale del torneo di Pechino

Non è riuscita la doppietta italiana nel torneo master 500 di Pechino. Jannik Sinner infatti è stato battuto in tre set da Carlos Alcaraz dopo aver vinto il primo set al tiebreak. Il secondo è andato al tennista spagnolo con il punteggio di 6 – 4 ed anche il terzo si è risolto al tiebreak dopo una lotta durata quasi 3 ore e mezzo.

Nel tiebreak decisivo il tennista spagnolo si è trovato sotto nel punteggio per 3 – 0 ma ha successivamente infilato una serie di 7 punti consecutivi ribaltando l’esito del match e riducendo lo svantaggio in classifica generale da Sinner che lo aveva vinto lo scorso anno. I due saranno ora impegnati nel torneo Master 1000 di Shangai che è iniziato oggi. In precedenza nel doppio si era imposta la coppia formata da Bolelli e Vavassori che ha battuto al super tiebreak la coppia formata dall’inglese Petten e dal finlandese Heliovaara dopo che le due coppie avevano vinto un set ciascuna.

Ultime notizie, giornata negativa per Luna Rossa nella Louis Vuitton Cup

Dopo i pareggi delle prime quattro giornate di gara, oggi gli inglesi di Ineos Britannia hanno vinto entrambe le regate portandosi quindi in vantaggio per 6 – 4 nei confronti degli italiani. Ora si torna in mare venerdì, e nelle due regate in programma gli inglesi hanno la possibilità di conquistare il punto decisivo per accedere alla finale dell’America’s Cup contro New Zealand.