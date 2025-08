Le ultime notizie su Gaza, con Israele pronta ad occupare la città per scacciare Hamas, quindi la morte di Simona Cinà e molto altro

Le ultime notizie le apriamo con le novità riguardanti il conflitto in Medioriente fra Israele e Hamas, giunto oggi al giorno numero 669. La grande novità arriva da Channel 12, che ha filtrato la notizia secondo cui il primo ministro israeliano sarebbe pronto ad occupare tutta la città di Gaza. “Occuperemo Gaza, decisione presa”, ha spiegato la fonte alla stessa televisione israeliana, visto che Hamas non è intenzionata a rilasciare degli ostaggi senza che ci sarà una resa totale “e noi non ci arrenderemo”. Per Israele se non si agisce ora “moriranno di fame e Gaza resterà sotto il controllo di Hamas”. Trump avrebbe dato il via libera all’operazione militare, in quanto gli Stati Uniti e Israele sono d’accordo sul fatto che Hamas “non voglia un accordo”.

Sindone formata da statua, Arcivescovo Torino: "Conclusioni superficiali"/ "Studio non ha valore scientifico"

Da segnalare anche un comunicato dell’Idf, l’esercito di liberazione, che ha cancellato lo stato di emergenza bellica che è in vigore dal 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco vile di Hamas ad Israele e che di fatto alleggerisce il personale militare. Si tratta senza dubbio di una notizia da vedere in un’ottica di fine a guerra, ma tenendo conto dell’annuncio di cui sopra bisognerà attendere i prossimi risvolti per capire quello che succederà.

Piano carceri, Mantovano: "Applichiamo modello Giubileo"/ "Abbattere barriere burocratiche e strutturali"

Ultime notizie, il giallo di Simona Cinà

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda la morte di Simona Cinà, la giovane 20enne di Palermo trovata senza vita lo scorso weekend durante una festa a Bagheria, in una villa privata. Secondo quanto fatto sapere dalla Procura di Termini Imerese, sono state sequestrate alcune bottiglie di alcolici nella stessa residenza e ciò andrebbe un po’ a contrasto a quanto raccontato dai famigliari di Simona, che hanno sempre spiegato di non aver visto alcolici alla festa, come se la casa fosse stata ripulita.

Le autorità hanno anche sentito tutti i ragazzi come semplici persone informate sui fatti, e due di loro avrebbero cercato di rianimare la povera Simona, senza però riuscire a salvarla. Per la Procura parla quindi di “assoluta infondatezza” in merito all’assenza nella villa di bottiglie, bicchieri e piatti, “come debitamente documentato”. Una presa di posizione quindi netta, quella di chi indaga che sottolinea come non si sarebbe verificato nulla di “oscuro” durante la festa privata, come invece sostenuto dalla prima ora dalla famiglia di Simona Cinà: attese le reazioni dei famigliari.

Chi è Alessandra Balocco, marito Ruggero Costamagna?/ L’unico figlio Marco, l’amore per la nipotina Diletta

Ultime notizie, l’omicidio di Gemona

Arrivano aggiornamenti, decisamente macabri, per quanto riguarda l’omicidio di Gemona, la morte di Alessandro Venier, ucciso dalla madre – non è ben chiaro se anche dalla compagna – è poi fatto a pezzi. A raccontare l’accaduto è stata Lorena, la mamma del ragazzo, che ha spiegato di aver “depezzato” da sola il corpo di Alessandro attraverso un seghetto e quindi un lenzuolo per contenere il sangue. La donna ha aggiunto di averlo tagliato in 3 pezzi e non ci sono stati degli schizzi “per questo i carabinieri hanno trovato tutto in ordine”.

La signora Lorena ha parlato a lungo con gli inquirenti nelle scorse ore ed ha di fatto discolpato Mailyn, la compagna del figlio, che sarebbe intervenuta solo per spostare il corpo smembrato nell’autorimessa. Ma in ogni caso è intervenuta prima: “Lo ha strangolato con i lacci delle scarpe – ha detto ancora la mamma di Alessandro riferendosi alla nuora – a mani nude non eravamo riuscite”. Una volta ucciso il corpo è stato quindi smembrato e poi portato in un bidone dove è stata messa la calce viva per coprirlo, dopo di che il piano era di disperdere i pezzi nel bosco, in montagna “come da desiderio che aveva sempre confidato a tutti”. Una scena quindi da film horror quella di cui si sarebbero rese protagonista le due donne, vedremo se nei prossimi giorni emergeranno ulteriori dettagli.

Ultime notizie, lutto nel basket italiano

Marco Bonamico, soprannominato “il marine” ed ex stella del basket italiano è morto a 68 anni in ospedale dove era ricoverato da molto tempo per una brutta malattia. Genovese di nascita, ma bolognese di adozione, Bonamico aveva conquistato due scudetti con la Virtus, ed era stato anche uno splendido protagonista con la nazionale.

Con la maglia azzurra aveva infatti conquistato l’argento alle olimpiadi del 1980 e l’oro nel campionato europeo disputato a Nantes nel 1983. La sua carriera è stata legata in gran parte alla società bolognese e ha militato inoltre in altre formazioni come Milano, Udine, Forlì, Siena e Fortitudo, restando nel mondo del basket anche dopo la fine della sua carriera con la presidenza della lega 2 e come commentatore tecnico per la Rai.

Ultime notizie, la morte di Alessandra Balocco

L’imprenditrice Alessandra Balocco, presidente ed A.D. della azienda omonima, è morta dopo una lunga malattia. La conferma di questa notizia è stata data dal sindaco di Fossano, località dove si trova la sede dell’azienda, che ha proclamato anche una giornata di lutto cittadino nel giorno nel quale si svolgeranno le esequie.

Alessandra Balocco era arrivata a capo di una delle più famose aziende dolciarie italiane tre anni fa quando erano venuti a mancare in un breve periodo sia il padre Aldo che il fratello Alberto che era morto perché colpito da un fulmine durante una escursione in mountain bike.

Ultime notizie, incidente stradale nella notte a Tivoli con un morto

Tre ragazzi di etnia rom di età compresa tra 17 e 18 anni, nel corso di due notti fa hanno rubato un’auto nel garage di un’officina nel quale l’aveva portata il proprietario, e sono poi andati a sbattere contro un cancello.

Uno dei tre ragazzi è morto nell’urto mentre gli altri due si trovano ricoverati in ospedale in gravi condizioni. L’auto rubata era una Porsche. L’incidente è avvenuto in via Maremmana nella località in provincia di Roma ed i vigili del fuoco che sono accorsi sul posto hanno dovuto estrarre a fatica gli occupanti dall’auto.

Ultime notizie, il ministro Matteo Salvini annuncia il definitivo “si” per il Ponte sullo Stretto

Il ministro Salvini ha dichiarato che mercoledì arriverà l’ok definitivo per la realizzazione del Ponte sullo Stretto i cui cantieri sono fermi da anni. Per l’approvazione definitiva serve che il Comitato per la programmazione, un organismo interministeriale, dia il suo ok, che sarà poi seguito dalla validazione da parte della Corte dei Conti. I comitati No Ponte intanto hanno iniziato la loro mobilitazione.

La dichiarazione del ministro dei Trasporti è stata effettuata dopo la sortita di Antonio Tajani, l’altro vice primo ministro del governo Meloni che aveva dichiarato durante una visita a Reggio Calabria, che la realizzazione del ponte è un servizio reso a tutta l’Italia e non una cosa di partito, ribadendo la necessità di un maggior numero di infrastrutture per il sud.



Ultime notizie, grave incidente stradale sull’autostrada A1

Un incidente stradale di grave entità è accaduto stamani all’altezza dello svincolo Valdarno dell’autostrada A1. Un Tir ha saltato il guardrail colpendo la fila dei mezzi che si trovavano dall’altro lato dell’autostrada e provocando la morte di tre persone che si trovavano a bordo di un’ambulanza ed il ferimento di altre 15 tra i quali il guidatore dell’ambulanza stessa.

L’autostrada è stata chiusa nelle due direzioni e la riapertura è avvenuta nel pomeriggio, alle 15.00 in uno dei due sensi di marcia, ed alle 19.30 nell’altro.