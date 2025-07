Ultime notizie da Istanbul: la sede del settimanale satirico Leman è stata assaltata da un gruppo di islamisti per una vignetta su Maometto

Ultime notizie da Istanbul, dove la rivista satirica Leman è stata assalita per una vignetta controversa che ritrae Maometto – un gesto considerato offensivo – tanto da scatenare una vera e propria aggressione ai danni della redazione al centro della città, dove un gruppo di individui, identificati come islamisti, ha preso di mira la sede del giornale con lanci di pietre e bastoni, tentando addirittura di sfondare la porta d’ingresso.

Secondo le ultime notizie riportate dai media turchi, l’attacco ha causato la rottura di diverse finestre prima che l’intervento delle forze dell’ordine riuscisse a contenere l’assalto e ripristinare la calma nella zona e il tutto è avvenuto poco dopo che il ministro della Giustizia, Yilmaz Tunc, aveva annunciato l’avvio di un’indagine ufficiale nei confronti del settimanale, accusato di aver oltraggiato i valori religiosi, aprendo così la strada a un’escalation giudiziaria che ha portato all’emissione di mandati d’arresto per il proprietario della rivista e per il direttore responsabile.

Ultime notizie sul fronte delle comunicazioni telefoniche: a partire dal 19 agosto prossimo entrerà in vigore un provvedimento importantissimo per il contrasto al telemarketing aggressivo e, in particolare, allo spoofing, una pratica scorretta che consente agli operatori di mascherare i propri numeri con codici fittizi, spesso simili a quelli bancari o istituzionali, con l’intento di raggirare i cittadini.

La delibera, adottata dall’Agcom lo scorso 19 maggio, determina una modifica attesa da tempo: l’Italia sarà tra i primi Paesi europei a dotarsi di uno scudo tecnico specifico per proteggere i consumatori da chiamate fraudolente effettuate con numeri fittizi e, in questa prima fase, la misura si applicherà soltanto alle numerazioni fisse, ma un’ulteriore estensione è prevista per il 19 novembre, quando il blocco verrà esteso anche ai numeri privati.

Le ultime notizie sulla questione ci riferiscono dell’introduzione di uno strumento innovativo non solo per la sicurezza digitale, ma anche per aggiungere maggiore controllo sugli operatori telefonici, obbligati a conformarsi a queste nuove regole entro le scadenze previste, pena sanzioni.

Ultime notizie, a Milano crolla l’insegna sulla Torre Hadid: nessun ferito ma l’area resta sotto osservazione

Ultime notizie da Milano, dove ieri mattina l’insegna della compagnia assicurativa Generali, posizionata sulla cima della Torre Hadid – uno degli edifici più rappresentativi della nuova skyline cittadina nel quartiere di CityLife – è improvvisamente crollata a causa del cedimento di alcuni tubi d’acciaio che ne garantivano la tenuta.

L’incidente si è verificato intorno alle 6.30, quando il grande logo posizionato sulla vetta sulla torre alta circa 192 metri si è staccato, senza però colpire persone o provocare danni a cose, anche grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco e della polizia che hanno transennato l’area circostante, mettendola subito in sicurezza.

Secondo quanto le ultime notizie tecniche, i lavori per verificare la stabilità della struttura sono in corso già dalla mattinata di ieri, e l’intera zona resta sotto stretta osservazione per evitare nuovi rischi; Generali, da parte sua, ha confermato che non ci sono stati feriti e ha avviato una verifica tecnica interna per chiarire le cause del cedimento.

Ultime notizie, Torino: esplosione in un appartamento, un morto e cinque feriti

Ultime notizie da Torino, dove un’esplosione notturna in un complesso residenziale ha provocato la morte di un uomo di 35 anni e il ferimento di cinque persone, tra cui due bambini: il boato, avvertito chiaramente da tutto il quartiere Lingotto, ha svegliato molti residenti intorno alle 2 di notte, quando la la deflagrazione ha sventrato una mansarda e coinvolto altri due appartamenti.

L’incendio che ne è seguito ha reso difficili le operazioni di soccorso e ha richiesto l’evacuazione dell’intero stabile – tra i feriti c’è anche un ragazzo di 12 anni in gravi condizioni e una bambina di 6 che non è in pericolo di vita – la vittima, Jacopo Peretti, inizialmente risultava disperso ed è stato cercato a lungo da amici e parenti prima del ritrovamento da parte dei vigili del fuoco.

L’origine dell’esplosione, secondo le ultime notizie, è riconducibile a una fuga di gas; molti residenti non sono potuti rientrare nelle loro abitazioni e sono stati accolti temporaneamente in una struttura di assistenza allestita nelle vicinanze dell’edificio, in attesa che vengano completate le verifiche di stabilità e sicurezza.

Ultime notizie, frana a Cogne: paese isolato per una frana sulla strada regionale

Ultime notizie dal Piemonte, dove il comune di Cogne si è ritrovato isolato in seguito ad una frana che ha coinvolto la strada regionale n. 47 – unico collegamento diretto con il fondo valle – provocando disagi e problemi per residenti e turisti presenti nella zona.

Il crollo del terreno, avvenuto nella notte di ieri a causa di una violenta e forte perturbazione, ha causato smottamenti e allagamenti che hanno completamente interrotto la viabilità, lasciando il paese tagliato fuori dal resto del territorio; testimoni parlano di una scena impressionante, con l’acqua che trascinava via tutto ciò che incontrava lungo il suo percorso, cancellando interi tratti di strada in pochi minuti.

Non è la prima volta che accade, in quanto, esattamente un anno fa, un’alluvione simile aveva provocato l’isolamento di Cogne per settimane, prova di una fragilità idrogeologica che continua a riproporsi con preoccupante regolarità; nel frattempo, i vigili del fuoco hanno soccorso alcuni automobilisti rimasti bloccati a dalla frana e stanno lavorando per riaprire almeno un varco temporaneo.