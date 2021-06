ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Istat, in Italia ripresa forte (11 giugno)

La ripresa in Italia ed in generale in Eurozona è forte e robusta. Lagarde, Bce, manifesta ottimismo anche in base ai dati Istat che vedono una forte crescita dell’economia italiana. Confindustria chiede di interrompere le polemiche sul blocco dei licenziamenti e di lavorare insieme per la ripresa e la crescita. Sindacati chiedono proroga del blocco almeno fino ad ottobre. Pd propone 13 settimane di cassa Covid per le imprese ancora in crisi. Atteso inoltre il varo dell’Agenzia della sicurezza informatica italiana.

Iniziano le prime schermaglie fra partiti. Il centrodestra sembra più unito e ora è pronto a sciogliere le riserve sui candidati sindaci a Milano e Bologna, dopo aver deciso la candidatura di Michetti a Roma. A sinistra problemi su alleanze e su rapporto con il Movimento 5 Stelle. Conte annuncia un nuovo Movimento 5 Stelle, parlando addirittura di obiettivo 2050.

Con l’incontro con Johnson, Biden anticipa il meeting del G7. Il presidente americano vuole rilanciare una nuova carta atlantica e rinsaldare i rapporti fra Stati Uniti e Regno Unito. First lady al loro primo debutto internazionale. C’è l’agenda sul cambiamento climatico e sul piano anti covid.

Nella magistratura italiana continuano a farsi registrare casi eclatanti. Nuovi magistrati sono indagati dalla procura di Brescia per rifiuti di atto d’ufficio per le tangenti Eni in Nigeria. Gli indagati, due pm di Milano, sono accusati di non aver depositato agli atti un video di un incontro degli attori del processo rilevante per l’esito dello stesso.

Il piccolo Etan torna a casa dopo aver perso quasi tutta la famiglia con l’incidente della funivia Stresa-Mottarone. La zia materna ha iniziato la pratica per l’affido. La procura di Verbania ha notificato l’avvio degli accertamenti tecnici per i 3 indagati.

Con la sfida tra Turchia e Italia allo stadio Olimpico di Roma prenderanno ufficialmente oggi il via gli Europei di calcio. Gli azzurri inaugureranno la competizione, al rientro in una grande competizione internazionale dopo la clamorosa esclusione dai Mondiali 2018. Idee chiare sulla formazione da schierare per il CT Roberto Mancini dopo aver perso per infortunio il centrocampista Lorenzo Pellegrini, sostituito da Castrovilli. Questo l’undici che gli azzurri schiereranno in campo. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

