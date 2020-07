Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Italia “a caccia” di focolai (30 Luglio)

In un ristorante a Jesolo sono stati identificati quattro clienti positivi al Covid 19. Le autorità sanitarie hanno imposto la chiusura immediata del locale per precauzione. Le Asl locali hanno incominciato subito le ricerche per risalire al focolaio, che si presume si sia originato in una moschea “temporanea” non lontano dal ristorante. Di fatto la prima persona sottoposta agli accertamenti sanitari risulta essere un cittadino del Bangladesh che nei giorni passati aveva frequentato la moschea. Lo ha riferito il quotidiano Il Gazzettino. Gli altri clienti presenti nel locale sono risultati tutti asintomatici. Il primo cliente che si era sentito male all’interno del ristorante ha affermato di avere da qualche giorno la febbre alta e problemi respiratori. Ora le quattro persone risultate positive si trovano all’ospedale in isolamento e le loro condizioni fisiche non sono gravi. L’Asl per motivi di sicurezza ha eseguito numerosi test del tampone a tutti i clienti che si trovano nei pressi del ristorante sanificato. La moschea è stata chiusa e tutti i religiosi sono stati sottoposti a quarantena. Lo ha riferito il sindaco della città.

ULTIME NOTIZIE, LA SITUAZIONE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Il vice governatore del Friuli Venezia Giulia ha annunciato che nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie locali hanno registrato 3 nuovi casi positivi al coronavirus. Complessivamente le persone positive hanno toccato quota 3378. Intanto a Trieste sale il numero delle vittime colpite dal virus Sars Cov 2 (+ 196) , mentre il numero della persone contagiate è risultato costante (1412). A Udine nelle ultime 24 ore le Asl locali hanno registrato due casi positivi, mentre i pazienti dimessi dagli ospedali hanno raggiunto quota 2000.

ULTIME NOTIZIE, I “FUGGITIVI” DEL VIRUS

Due persone sono risultate positive ed in isolamento domiciliare sono uscite di casa violando l’obbligo di isolamento domiciliare. Immediatamente sono state denunciate, ai sensi dell’art 260 TU delle leggi sanitarie, alle autorità competenti e segnalate alle Asl. I due positivi risiedono nel quartiere Cibali di Catania. Oltre ad essere state sottoposte a quarantena presso un ente ospedaliero, i due trasgressori dovranno pagare una multa salata (fino a 5 mila euro). Ora le Asl stanno ricostruendo gli spostamenti per rintracciare eventuali contagi. Tutto il quartiere di Cibali è stato isolato per motivi di sicurezza sanitaria. Le Asl locali hanno registrato nelle ultime 24 ore 34 nuovi casi positivi, di cui 16 di importazione: tutti sono stati sottoposti ad isolamento sanitario. Lo ha annunciato l’assessore della Sanità regionale, Alessio D’Amato. Per il momento, riferisce D’Amato non c’è emergenza sanitaria.

