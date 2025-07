Le ultime notizie le apriamo con l'aggiornamento sull'ondata di caldo, che sta stringendo l'Italia in una morsa: non accenna a finire

Le ultime notizie di oggi le apriamo con le nuove riguardanti il caldo, che continua a “mordere” in Italia. 18 città da bollino rosso previste per oggi, giovedì 3 luglio 2025, complice le alte temperature che ormai da un mese stanno interessando la nostra penisola. L’anticiclone Pluto continua a far sentire i suoi effetti, con picchi di 37-40 gradi che purtroppo proseguiranno anche nei prossimi giorni, visto che le previsioni meteo non prevedono nulla di buono. E con il caldo soffocante continuano le vittime, a cominciare da due persone decedute ieri in Sardegna, entrambe in spiaggia.

Un 57enne di Treviso ha perso la vita in quel di San Teodoro, a non troppa distanza da Olbia, mentre un 75enne di Terni è invece venuto a mancare a Budoni, forse per via di uno scompenso cardiaco dovuto appunto al caldo. Anche in Liguria si è verificato un decesso probabilmente legato ad un colpo di calore, quello di un 85enne, senza vita al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova. Infine da segnalare la morte di un camionista 70enne, morto lungo l’autostrada A4, quella che collega Milano a Venezia, precisamente in un’area di sosta sul Garda, a pochi chilometri da Sirmione, fra il bresciano e il veronese. I consigli per coloro che intendono mettersi in viaggio, sono quelli ovviamente di evitare le ore più calde, bere tanta acqua, e ai primi sintomi di fermarsi e di trovare una zona d’ombra. Lo stesso vale per anziani, bambini e fragili, che dovrebbero evitare di uscire di casa nelle ore centrali.

Ultime notizie, firmato il decreto sull’alcolock

Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha firmato il decreto inerente l’alcolock, e il nuovo codice della strada. Si tratta del dispositivo che dovrà essere installato obbligatoriamente sull’auto a chi verrà trovato ubriaco al volante. Di fatto inibirà l’utilizzo dello stesso mezzo se rivelerà che il guidatore avrà nuovamente un tasso alcolemico al di sopra della media, e l’iniziativa ha come obiettivo quello di ridurre i morti al volante.

Purtroppo l’alcol è una delle principali cause di morte per chi guida, un pericolo non soltanto per se stessi ma soprattutto per gli altri. Alzare troppo il gomito comporta una vista annebbiata, scarsa lucidità, scollamento dalla realtà, e il rischio altissimo di correre e di passare ad esempio con il semaforo rosso o di non vedere delle persone che stanno attraversando la strada. Tutti comportamenti pericolosissimi e spesso e volentieri mortali. Il codice della strada rende obbligatoria l’istallazione del dispositivo a coloro che sono già stati sanzionati e che sono stati trovati con un tasso superiore a 0,8 grammi di alcol ogni litro di sangue.



Ultime notizie sul giallo di Garlasco

Potrebbe essere quasi giunta ad un punto morto l’indagine riguardante l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, del 13 agosto del 2007. Fino ad ora tutte le piste battute dagli inquirenti si stanno rilevando inconcludenti, e anche dall’incidente probatorio non emergono tracce di dna significative.

C’è il rischio quindi che questa nuova inchiesta portata avanti da 4 autorevoli procuratori possa arenarsi, anche se i difensori di Alberto Stasi sono comunque fiduciosi che ci sia ancora tanto lavoro da fare e che qualcosa possa emergere. Le ultime notizie narrano di una impronta 44 trovata sul muro vicino alle scale che potrebbe appartenere all’assassino per la procura ma che secondo il genetista Marzio Capra, della famiglia Poggi, è semplicemente la ruota di una bicicletta. Indefinibile anche la traccia 10, quella trovata sulla porta di casa che non apparterrebbe a Sempio ne tanto meno a Stasi.

Ultime notizie, le emergenze del clima

Mentre in Italia oggi sono 18 le città caratterizzate dal bollino rosso per l’afa ed il caldo, numero che è previsto in salita nei prossimi giorni con 20 nella giornata di venerdì, l’estate implacabile sta creando disagi anche all’estero con la Francia che sta emettendo di continuo allerte rosse ed arancione e la Spagna dove si stanno verificando incendi che i vigili del fuoco non riescono a domare a causa del clima torrido e del vento.

La zona più colpita dagli incendi è la Catalogna con decine di migliaia di persone che non possono nemmeno uscire di casa. In Italia, a causa del caldo, si registra la morte, a Brescia, di un camionista. In Toscana la Protezione Civile ha diramato degli allarmi per possibili temporali forti nelle zone interne della regione. A proposito delle ondate di grande caldo e dei pericoli connessi, in un suo discorso il presidente Mattarella ha detto che occorre una maggiore prevenzione.

Ultime notizie, possibile tregua per 60 giorni a Gaza

Il presidente statunitense Trump ha annunciato che Israele ha accettato la sua proposta per una tregua della durata di 60 giorni e ha rinnovato il suo appello ad Hamas perché la accetti. Lo stesso Trump sta attendendo la risposta da parte del movimento islamico e ha parlato di un possibile termine della guerra. Intanto diventa sempre più grave il bilancio della strage avvenuta all’interno dell’internet café con il numero delle vittime che è salito a 39.

Nella striscia di Gaza ieri sono state uccise altre 112 persone. Intanto la distribuzione del cibo nella striscia è di fatto divenuta un problema tra le varie bande della zona che cercano di intervenire ma non riescono ad evitare combattimenti e morti. Secondo quanto riportato dai media israeliani, l’Idf ha emesso un ordine di

evacuazione che riguarda le persone che abitano a Khan Younis, nella zona sud della striscia.

Ultime notizie, incontro in Vaticano tra la premier Meloni e Papa Leone XIV

Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano la premier Giorgia Meloni, con la quale ha avuto un colloquio su diversi argomenti, i più importanti dei quali la situazione a Gaza, quella in Ucraina e i temi etici. Per i due interlocutori è necessario un impegno comune per la pace. Sull’argomento, molto dibattuto, del fine vita, il governo italiano è allo sprint finale per determinare una legge che lo regoli, mentre nella segreteria di Stato del Vaticano si è discusso anche dell’8xmille. In questa sua visita in Vaticano, la premier Meloni era accompagnata da Tajani, Salvini e Mantovano.

Ultime notizie, la sentenza sul femminicidio di Francesca Deidda

Il 43enne Igor Sollai è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio della moglie, Francesca Deidda. Nella sentenza di condanna sono presenti tutte le aggravanti con l’esclusione soltanto di quella per futili motivi. Alla pena dell’ergastolo è stata aggiunta anche quella di un anno di isolamento diurno. L’uomo è reo confesso e non ha ottenuto nessuno sconto di pena per il reato che venne commesso poco più di un anno fa, il 10 maggio.

La donna era scomparsa dal suo paese, San Sperate, e i resti vennero ritrovati il successivo 18 luglio all’interno di un borsone in aperta campagna ai confini tra il comune di San Vito e quello di Sinnai. Durante la lettura della sentenza di condanna Igor Sollai è rimasto impassibile.