Le ultime notizie di oggi riguardano l'ondata di caldo in Italia, la grave esplosione avvenuta a Roma, e i fatti di Garlasco

Le ultime notizie le apriamo anche oggi con il caldo africano, che sta stringendo l’Italia in una morsa ma che sembrerebbe avere le ore contante. Già da oggi al nord sono arrivati i primi temporali ma soprattutto la prima vera aria fresca dopo settimane per una netta inversione di tendenza. Dovrebbe portare un po’ di refrigerio e poi via via anche in molte altre città l’afa si attenuerà, riportando i valori delle temperature più nelle medie del periodo, se non addirittura al di sotto. Nel frattempo si sono verificate altre due vittime ieri, a cominciare da un agricoltore che è morto in Sicilia, in provincia di Siracusa, dopo un infarto.

BANCO ALIMENTARE/ Il saluto di Giovanni Bruno: un "noi" che continuerà a crescere

In provincia di Frosinone, invece, il decesso di un operaio. Il governo ha dato vita ad una cabina di regia per informare i cittadini sui comportamenti corretti e le chiamate al numero di emergenza 1500 sono cresciute del 40% su base annua. Oggi, come detto, primi temporali e i 20 bollini rossi di ieri, con picchi di 40 gradi, dovrebbero essersi ridotti in maniera notevole: la speranza è che possa arrivare finalmente un po’ di refrigerio anche se ovviamente non saranno così felici i primi vacanzieri di questa torrida estate 2025, in strada in queste ore.

COMUNITÀ CARCERARIE/ Il pilastro di una nuova riforma fatta insieme al privato sociale (e non per decreto)

Ultime notizie, gli aggiornamenti su Garlasco

Sembra ferma ad un punto morto l’indagine su Garlasco. Ieri altra giornata importante con una nuova fase dell’incidente probatorio ma il focus delle ultime ore sembrerebbe essere sull’impronta 33, quella famosa che è stata ritrovata sul muro di casa, vicino alle scale dove è morta la povera Chiara Poggi. Ebbene, per la procura quell’impronta appartiene ad Andrea Sempio, che viene indicato anche come l’assassino, ma non per la difesa della famiglia e dello stesso indagato.

Secondo il Generale Garofano, ex comandante dei Ris oggi consulente di Sempio, il tecnico dattiloscopista avrebbe confuso le minuzie dell’impronta con delle increspature dell’intonaco, ed è per questo che secondo la difesa, non ci sarebbe compatibilità. Vedremo come proseguirà questa indagine che per ora ha regalato solamente tanti falsi scoop e tanta attenzione mediatica ma nulla che possa far pensare ad uno scenario differente rispetto a quello già scritto anni fa. Certo, i dubbi sulla colpevolezza di Alberto Stasi restano, ma non sembrano intravedersi altri possibili killer di Chiara.

RAMY ELGAML/ “Rinvio a giudizio per il carabiniere alla guida, da che parte sta la Procura di Milano?”

Ultime notizie, inondazioni in Texas

Il maltempo sta imperversando sul Texas, negli Stati Uniti, causando una vera e propria strage. Come riferito da TgCom24.it nelle ultime ore lo stato a sud degli Stati Uniti, che confina con il Messico, è stato colpito da una violenta inondazione che ha causato diverse vittime. Si parla di almeno 24 persone decedute nella conta di Kerr, ma ci sarebbero anche una ventina di dispersi, fra cui diversi bambini. Le inondazioni hanno infatti colpito uno dei campi estivi della zona che sorge vicino al fiume Guadalupe, sorprendendo tutti coloro che erano all’interno del centro.

Il governatore texano, Greg Abbott, ha fatto sapere che la priorità è quella di salvare le vite umane, ma più passano le ore e più si corre il rischio di trovare solo dei cadaveri. Rob Kelly, a capo dell’autorità della contea di Kerr, ha parlato di alluvioni “devastanti e mortali”, segnalando decide di interventi e di salvataggi avvenuti nelle ultime ore. Lo stesso ha spiegato che non erano attrezzati a livello di sistema di allerta per prevedere una ondata di maltempo così grave, ricordando comunque che si tratta della valle fluviale più pericolosa degli Stati Uniti. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore, con la speranza che qualche bimbo possa essere ritrovato in vita: speriamo.

Ultime notizie, pessimismo per l’accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea

Mentre la scadenza del 9 luglio, data della fine della sospensione dei dazi, si avvicina, proseguono i colloqui tra le due parti ma c’à pessimismo sulla possibilità di trovare un accordo. Il presidente americano Trump ha rilanciato la proposta di dazi al 17% per quanto riguarda i prodotti alimentari provenienti dall’UE.

Mentre ieri la borsa di Wall Street è stata chiusa per la festività dell’Independence Day, le altre borse hanno reagito negativamente alla notizia chiudendo in negativo. In calo anche le quotazioni del dollaro, che cala contro l’euro, mentre sono in rialzo quelle dell’oro. La premier meloni ha dichiarato che il suo governo ha lavorato finora per un rapporto franco con gli USA, ma che la gestione delle trattative sui dazi compete alla Comunità Europea.

Ultime notizie, Andrea Bajani ha vinto l’edizione 2025 del Premio Strega

Lo scrittore Andrea Bajani è stato proclamato vincitore dell’edizione 2025 del famosissimo Premio Strega. Il suo libro, edito da Feltrinelli, è intitolato L’anniversario. Negli altri posti della cinquina dei finalisti si sono piazzati Elisabetta Rasy con il libro Perduto è questo mare, edito da Rizzoli, Nadia Terranova con il libro edito da Guanda e intitolato Quello che so di te, Paolo Nori con il libro Chiudo la porta e urlo, edito da Mondadori e Michele Ruol con il libro edito da TerraRossa dal titolo “Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia”. Quella di ieri era la 79esima edizione del premio, si è svolta a Villa Giulia a Roma presso il Museo Nazionale Etrusco ed è stata trasmessa in diretta televisiva su Rai 3.



Ultime notizie, gravissima esplosione con incendio a Roma

Poco dopo le 8 di ieri mattina in via dei Gordiani, presso un distributore di gpl si sono registrate due violente esplosioni seguite da un incendio visibile da tutta la città. L’evento ha creato immediatamente panico e 50 persone sono rimaste ferite, due delle quali si trovano ricoverate in ospedale in gravissime condizioni.

Alcuni testimoni hanno dichiarato di aver visto in cielo una palla di fuoco. Secondo le prime ricostruzioni che sono state fatte dai soccorritori, ad innescare il tutto sarebbe stata un’autocisterna che durante una manovra, effettuata dopo lo scarico del gpl ha urtato il tubo che era stato usato per lo scarico. La fuga di gas che ne è conseguita ha fatto partire la prima esplosione alla quale ne è seguita una seconda in breve tempo. I boati delle esplosioni sono stati avvertiti in gran parte della capitale.

Ultime notizie, possibile aumento dei pedaggi autostradali dal 1 agosto

Il ventilato aumento dei pedaggi autostradali dal prossimo primo agosto sta creando problemi all’interno della maggioranza di governo, con il ministro Salvini che ha chiesto di ritirare l’emendamento al decreto che lo inserisce, mentre l’opposizione compatta annuncia una protesta e il voto contrario ricordando anche la netta opposizione della Premier Meloni agli aumenti delle tariffe quando si trovava all’opposizione.

Il leader del M5S, Conte, ha dichiarato che il governo di centrodestra aumenta il carovita per le famiglie italiane ed ha sottolineato come invece le tasse siano in discesa per i colossi del WEB e per le banche che hanno realizzato consistenti extraprofitti.