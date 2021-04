Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Italia più “arancione”, verso riaperture (12 aprile)

Con l’inizio della settimana gran parte dell’Italia torna al colore arancione. Saranno 8 su 10 gli italiani che si troveranno su un territorio con minori restrizioni, dato che solo 4 regioni, Valle d’Aosta, Sardegna, Puglia e Campania, oltre ad alcune province e comuni sparsi nelle regioni arancione, saranno di colore rosso. Alcune fonti governative hanno fatto anche trapelare la notizia che nel corso della settimana saranno fatte delle valutazioni riguardo a possibili riaperture che, se i dati del contagio lo consentiranno, potrebbero avvenire prima della fine del mese di aprile.

Sui 253.100 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15.746 nuovi casi di contagio da Covid-19, mentre i decessi sono stati 331 secondo il bollettino di ieri. Nei reparti di rianimazione sono ricoverate in totale 3.585 pazienti, con un calo di 3 unità rispetto al giorno precedente, mentre i reparti ordinari hanno fatto registrare una diminuzione di 316 unità portandosi ad un totale di 27.251 persone. Il numero dei guariti di ieri è stato di 15.486 con il totale degli attualmente positivi che scende a 533.005 persone. Per quanto riguarda le vaccinazioni i numeri del bollettino diramato oggi alle 16.05 dal Ministero della Salute riporta un totale di 12.920. 208.

Ultime notizie, gli sviluppi del caso Biot

L’interrogatorio di Walter Biot, il capitano di fregata arrestato con l’accusa di spionaggio, previsto per il prossimo martedì, slitterà per permettere ai legali che lo assistono di visionare la microscheda che supporta le accuse contro il militare. Intanto le indagini sul caso di spionaggio portate avanti dalla procura militare stanno andando di pari passo con quelle della procura ordinaria. Il capitano Biot era stato arrestato il 31 maggio scorso quando venne sorpreso mentre stava passando ad un agente russo la scheda che ora il suo avvocato ha chiesto di poter visionare e che racchiude le fotografie scattate dallo stesso Biot.

Ultime notizie, piano vaccinazioni

Un nuovo piano per le vaccinazioni è stato messo a punto da parte del governo per dare la priorità assoluta agli over 80 e nello stesso tempo accelerare per le persone che vanno dai 70 ai 79 anni. Per questo sarà interrotta la somministrazione alle persone minori di 60 anni, ai docenti e agli appartenenti alle forse dell’ordine, a meno che non abbiano già fatto la prima iniezione. L’ordinanza è stata firmata venerdì scorso dal generale Figliuolo e ha rivoluzionato l’attività delle regioni con alcune di queste hanno già provveduto al rinvio degli appuntamenti. Con questa nuova ordinanza si dovrebbe riuscire a mettere in sicurezza gli anziani entro la fine del mese di aprile. Attualmente l’immunizzazione delle persone over 90 è attestata al 68%, soprattutto per le difficoltà esistenti per raggiungere presso le loro case queste persone.

Ultime notizie, Serie A: Inter vicina allo scudetto

Dopo il successo del Milan nell’anticipo, risposta immediata da parte dell’Inter che vince 1 a 0 contro il Cagliari anche se con qualche difficoltà. Nel pomeriggio di ieri successi anche per la Juventus che ha battuto in casa il Genoa ed in campo esterno sia per il Napoli a Marassi contro la Sampdoria che per la Lazio a Verona che ha sbloccato il risultato solo nel finale. Nella gara delle 18.00 vittoria casalinga per la Roma contro il Bologna. Nel posticipo l’Atalanta ha battuto in trasferta 3 a 2 la Fiorentina.



