ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi Italia riapre i voli verso la Cina? (8 febbraio)

Secondo il ministero degli Esteri cinese il nostro paese è pronto a riaprire alcuni voli diretti in Cina. Questa notizia è stata smentita dalla Farnesina e dal Ministero della Salute. Dopo lo stop ai voli di entrata e di uscita per la Cina, il nostro esecutivo non è disposto a rivedere questo provvedimento. La Cina ha manifestato il suo disappunto. Intanto il numero delle persone contagiate dal Coronavirus è aumentato sulla nave da crociera, già in quarantena. Oltre 60 passeggeri sulla nave sono risultati positivi al test.

Ultime notizie, Cassazione annullata sentenza Ciontoli

La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva diminuito gli anni di reclusione ad Antonio Ciontoli da 14 a 5 anni. Secondo Elisabetta Ceniccola, procuratore generale della Cassazione, sezione penale, Vanni è morto per un ritardo nei soccorsi di 1 ora e 10 minuti e non in seguito allo sparo di una pistola. Nella requisitoria il procuratore generale della Cassazione ha evidenziato che il ritardo nei soccorsi “costituisce l’assunzione di una posizione di garanzia verso Vannini, presa da parte di Antonio Ciontoli e dai suoi familiari”. Pertanto trattasi di omicidio volontario e come tale è necessario l’instaurazione di un “nuovo processo”.

Ultime notizie, due ragazze arrestate per violenze sulle figlie

La polizia postale ha arrestato due donne, in ottemperanza di una misura di custodia cautelare ordinata dal giudice per le indagini preliminari di Firenze. Dalle prove raccolte dagli inquirenti, le due donne avrebbero violentato le proprie figlie e divulgato le foto con fini pedopornografici. Le due vittime hanno 10 anni. Assicurato alla giustizia anche un uomo abitante a Grosseto, compagno di una delle due madri. Per la polizia postale di Firenze il destinatario del materiale pedopornografico è il compagno di una delle due donne. L’uomo e la sua compagna di Reggio Emilia dovranno rispondere dei reati di violenza sessuale e divulgazione di materiale pedopornografico. Invece la donna di Terni è accusata abusi sessuali, pornografia minorile e divulgazione di notizie ed informazioni finalizzate allo sfruttamento dei minori.

Ultime notizie, cameriere filippino picchiato per fobia da Coronavirus

Un cameriere filippino di anni 31, scambiato per un cittadino cinese, è stato insultato e picchiato da tre ragazzi perché ritenuto responsabile di aver provocato l’epidemia del Coronavirus in Italia. E’ accaduto su di un autobus a Cagliari ieri durante la notte. Il filippino è stato ricoverato presso l’ospedale Brotzu. La prognosi è di 30 giorni. I medici del pronto soccorso hanno subito chiamato i carabinieri per raccogliere la denuncia della vittima. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte delle forze dell’ordine il filippino, a bordo del bus intorno alle 3.45, è stato insultato pesantemente e poi colpito al volto da tre ragazzi. Dopo l’aggressione, i tre criminali si sarebbero dati alla fuga. Il filippino, con il volto insanguinato, avrebbe chiesto aiuto recandosi presso l’abitazione di una sua amica. Gli inquirenti stanno esaminando le telecamere posizionate sul bus per risalire ai responsabili.

Serie A, disastro Roma. Oggi tocca alla Juventus

La nuova giornata di Serie A è scesa in campo ieri sera con la disfatta della Roma di Paulo Fonseca, che nelle ultime 7 partite ha collezionato appena 4 punti. I giallorossi sono caduti per 3-2 allo Stadio Dall’Ara di Bologna con la squadra di Sinisa Mihajlovic che ha mostrato il talento di Moussa Barrow, autore di una doppietta, arrivato a gennaio dall’Atalanta. La gara era stata aperta da una bella rete di Riccardo Orsolini al sedicesimo. La Roma aveva pareggiato con l’autorete di Denswil. Non è servito a molto il gol di Mkhitaryan al minuto 72. A dieci dalla fine è arrivato anche il rosso a Bryan Cristante. Oggi tocca alla Juventus che nella sera della finale di Sanremo 2020 affronterà il Verona al Bentegodi. Alle 15.00 si gioca Fiorentina Atalanta e alle 18.00 Torino Sampdoria.



