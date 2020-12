Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Italia Zona Rossa? La stretta di Natale (17 dicembre)

Unico numero in aumento nel bollettino di ieri riguardante il coronavirus è quello dei nuovi contagi. Ieri sono stati 17.572, ma su un totale di tamponi eseguiti di 199.489, per cui il tasso di contagio è calato all’8,8%. In calo anche il numero dei decessi che oggi sono stati 680 morti e dei ricoveri. Per quanto riguarda i reparti ordinari la diminuzione è stata di 445 persone, mentre per le terapie intensive il calo è stato di 77 unità. Il Veneto continua a comandare la classifica delle regioni, con 3.817 casi, davanti alla Lombardia, ferma a 2,994, all’Emilia Romagna, al Lazio ed al Piemonte, che sono le altre regioni sopra quota 1000. Con il nuovo aumento delle guarigioni, oggi 34,495, il totale degli attualmente positivi è pari a 645.706.

Ultime notizie La stretta di Natale

Si è tenuta una lunga riunione per mettere a punto le misure restrittive per il prossimo periodo festivo. Si parte da una zona rossa per tutto il territorio italiano, che è stata richiesta dai ministri Speranza e Boccia a partire dal 24 dicembre e fino al 6 gennaio, mentre il Premier non vuole arrivare ad un lockdown generalizzato e spinge per una soluzione più morbida, L’accordo potrebbe arrivare su un compromesso che prevede la zona rossa per i giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 3 gennaio, mentre gli altri giorni sarebbero in zona arancione, dando così la possibilità ai negozi di rimanere aperti. Il tutto per evitare l’arrivo, nel mese di gennaio, di una terza ondata di contagi, che potrebbe mettere in difficoltà il sistema sanitario, che in questi giorni vede calare, anche se non in modo deciso, il numero dei ricoveri. Il confronto riprenderà nella giornata di domani ed anche i presidenti delle regioni sono quasi tutti favorevoli a misure di contenimento più drastiche.

Ultime notizie Via libera al piano vaccini

L’incontro tra governo e regioni si è concluso con il via libera al piano vaccini che prevede le prime somministrazioni nei primi giorni di gennaio. Sono stati anche decisi i numeri delle dosi che saranno distribuite alle varie regioni con il primo arrivo. Intanto si cercano medici e infermieri che possano essere disponibili ad effettuare le vaccinazioni. Le procedure da seguire per la somministrazione del vaccino saranno inviate entro la fine della settimana a tutte le regioni.

Ultime notizie Trovata una quarta valigia a Firenze

A Firenze, in quello che è stato soprannominato il campo dei cadaveri, dopo i ritrovamenti dei giorni scorsi, oggi è stata trovata una quarta valigia ed anche all’interno di questa c’erano dei resti umani. Da una impronta appartenente ai resti ritrovati in precedenza è stata stabilita l’identità della vittima, un albanese, Shpetim Pasho, che cinque anni fa era scomparso assieme alla moglie. Una delle valigie conteneva anche resti di una donna, con molta probabilità la moglie Teuta. Della sparizione della coppia si era occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto?

Ultime notizie La situazione del coronavirus nel mondo

Mentre in Germania continua a salire il numero dei morti per Coronavirus, anche la Gran Bretagna ed in particolare Londra, sono nuovamente interessati dal lockdown. Negli Stati Uniti il numero dei decessi nelle ultime 24 ore è arrivato quasi a quota 3mila, con oltre 200mila nuovi casi di contagio e un sondaggio ha messo in luce che 1 americano su 4 non intende vaccinarsi.



