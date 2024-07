Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Joe Biden positivo al covid, salta evento a Las Vegas

Nuova tegola per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il commander in chief è risultato essere positivo al covid, positività emersa nella giornata di ieri. La Casa Bianca ha fatto sapere che sta bene e che sta continuando a lavorare, mentre il suo medico personale ha parlato di classici sintomi da covid, come naso che cola e tosse e che il presidente è stato sottoposto ad una cura con il Paxlovid.

Terremoto Campi Flegrei oggi, scossa di M 3.6/ Di Vito “Valori sollevamento suolo sono alti”

Lo stesso Joe Biden è uscito allo scoperto via X.com, rassicurando i suoi elettori e invitando gli stessi a donare e a sostenere la sua campagna elettorale, ricordando che Elon Musk ha promesso 45 milioni di dollari al mese a Donald Trump.

Ultime notizie, Shannen Doherty ha divorziato poco prima di morire

A pochi giorni dalla morte della povera Shannen Doherty, indimenticata attrice di Beverly Hills 90210, emerge un retroscena riguardante le ore precedenti il suo decesso. Stando a quanto scritto da People, la donna avrebbe finalizzato il suo divorzio con l’ex marito Kurt Iswarienko, e a confermarlo ci sarebbero i documenti del tribunale.

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI MILANO, OGGI 18 LUGLIO 2024/ Agitazione al via, metro ATM chiuse fino alle 12:45

Negli stessi emerge che l’attrice, morta di cancro, ha rinunciato al mantenimento dell’ex solo un giorno prima il decesso, acconsentendo inoltre ad uno “scioglimento di default o non contestato” del matrimonio. I due si erano sposati nel 2011 dopo di che la donna aveva chiesto il divorzio a metà del 2023, dopo aver scoperto che Iswarienko l’avesse tradita per due anni, notizia che tra l’altro era venuta a galla poco prima dell’operazione al cervello per rimuovere il tumore.

Ultime notizie, esplosione in una fabbrica di Ferrara

Una violenta esplosione si è verificata nella giornata di ieri presso una fabbrica sita in provincia di Ferrara, con conseguente incendio. Nella ditta si lavorava materiale plastico e dopo lo scoppio sono rimaste ferite cinque persone, tutte dipendenti dell’azienda di Fiscaglia.

Willy Branchi "ucciso per rapina"/ La pista che punta a un pregiudicato dalla lettera anonima al fratello

Delle cinque hanno avuto la peggio due lavoratori che sono stati trasportati in condizioni molto gravi in ospedale tramite l’elicottero: uno si trova al Maggiore di Bologna mentre l’altro al Bufalini di Cesena dove solitamente si curano gli ustionati gravissimi. Durante le fasi di spegnimento dell’ìncendio la sindaca di Ostellato, Elena Rossi, aveva invitato tramite social i suoi cittadini a restare chiusi nelle proprie abitazioni e di tenere le tapparelle abbassate per via della probabilità di fumi tossici dispersi nell’area.

Ultime notizie, si cerca un altro covo di Messina Denaro

Nella giornata di ieri si è tenuta una vasta operazione di polizia con l’obiettivo di individuare un nuovo covo del super ex latitante Matteo Messina Denaro, boss morto a settembre del 2023. Su direttiva della Dda di Palermo, polizia e carabinieri sono entrati in azione in un complesso residenziale in via Castelvetrano 45 a Mazara del Vallo, un edificio in cui gli inquirenti sospettano possa nascondersi un nuovo covo del capomafia.

Le forze dell’ordine sono risalite a quello stabile grazie al rinvenimento di una chiave che apre lo stesso residence, nonché attraverso l’analisi delle videocamere di sorveglianza della zona e dei tabulati telefonici. E’ emerso che Matteo Messina Denaro transitava spesso e volentieri da quelle parti anche per incontrarsi con la sua amante, Lorenza Lanceri.

Ultime notizie, processo per i dirigenti della Juventus per il caso “plusvalenze”

La Procura di Roma ha chiuso l’inchiesta sulle “plusvalenze” dei bianconeri ed ha rinviato a giudizio 10 persone tra le quali l’ex presidente Andrea Agnelli. Insieme a lui sono indagati altri dirigenti come Paratici e Nedved. I reati che i pm di Roma contestano alle persone rinviate a giudizio vanno dalle false fatturazioni all’aggiotaggio.

L’inchiesta era stata iniziata dai pm di Torino, ma era stata poi spostata a Roma dopo che la Corte di Cassazione aveva dichiarato che la procura di Torino era incompetente per territorio. Resta da chiudere invece un altro filone dell’inchiesta, quello che prende in esame il bilancio della società bianconera al 30 giugno del 2022.

Ultime notizie, grave incidente sulla Transpolesana, in provincia di Rovigo

Il personale di una autoambulanza è stato travolto mentre era intento ad una operazione di soccorso sulla strada Transpolesana, in località Giacciano, in provincia di Rovigo. L’incidente ha causato il ferimento di 6 persone 2 delle quali, il conducente del mezzo ed un infermiere, sono ricoverate in ospedale in gravi condizioni dopo essere state trasportate con urgenza con un elicottero. Dopo l’incidente è intervenuto immediatamente un altro mezzo di soccorso che ha assistito i colleghi.

Ultime notizie, le notizie del meteo sull’Italia

L’anticiclone Caronte continua ad imperversare sul territorio italiano ed anche oggi e domani si avranno temperature oltre la media, anche nelle regioni del nord. La situazione è però destinata a cambiare nei giorni del fine settimana, limitatamente alle regioni del nord con le piogge che torneranno ad essere presenti dalla Lombardia al Piemonte e dal veneto all’Emilia Romagna, anche in forma temporalesca. Non ci saranno invece cambiamenti nelle altre regioni con diverse città che saranno ancora da “bollino rosso”, anche nel weekend e nei primi giorni della prossima settimana.

Ultime notizie, la morte di due vigili del fuoco

A Nova Siri, in provincia di Matera, due vigili del fuoco sono morti ieri pomeriggio mentre stavano tentando di portare in salvo dalle fiamme una famiglia. I due vigili, originari di Matera, entrambi 45enni, sono deceduti a causa di una caduta in un dirupo. La notizia è stata comunicata dal sindaco del paese che ha parlato di comportamento da eroi. A causa dell’incendio sul pisto erano arrivate due squadre del VV. FF di Policoro, ma due vigili sono caduti nel dirupo e sono stati avvolti dalle fiamme. Si sta lavorando per recuperare i loro corpi. Sul posto sono presenti anche i carabinieri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA