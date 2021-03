ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Juventus eliminata dalla Champions (10 marzo)

Alla Juventus non è bastata la vittoria per 3-2 sul Porto nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In virtù del 2-1 dell’andata, sono stati i lusitani ad accedere ai quarti di finale in una partita piena di rimpianti. Juve punita da un rigore di Sergio Oliveira, ma nella ripresa una doppietta di Federico Chiesa ribalta tutto, mentre contestualmente i portoghesi restano in dieci uomini per l’espulsione di Taremi. Il match sembra in discesa per i bianconeri che non trovano però il gol nei tempi regolamentari, con una clamorosa traversa colpita da Cuadrado nel recupero. Ai supplementari una punizione di Sergio Oliveira, doppietta anche per lui, buca la barriera juventina e gela la squadra di Pirlo, che pur trovando subito il 3-2 con Rabiot non segna il gol qualificazione.

Ultime notizie Coronavirus, il bollettino

I numeri del bollettino odierno segnalano 19.749 nuovi casi di contagio da coronavirus con 345.336 tamponi effettuati. Il tasso di positività, che era cresciuto negli ultimi giorni, è sceso nuovamente al 5,7%. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 376. Il bilancio delle vittime, che aveva superato quota 100mila, è di 100.479, mentre le persone attualmente positive sono 478.883 e le guarigioni odierne 12,999. Il dato dei ricoveri giornalieri riporta un aumento di 56 persone in terapia intensiva con il totale che sale a 2,756, mentre nei reparti ordinari sono ricoverate 22.393 persone con un aumento rispetto alla giornata di lunedì di 562 unità.

Ultime notizie, vaccinato il presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica Mattarella ha avuto la prima dose della vaccinazione presso l’ospedale romano Spallanzani. Il vaccino iniettato al capo dello stato che è arrivato nella tarda mattinata nella struttura ospedaliera, era il Moderna. Mattarella si è recato nella sala comune dove vengono effettuate le vaccinazioni, e dove si trovavano anche altre persone. Nonostante l’entra e l’uscita dall’ospedale siano state “blindate” sia per l’ordine pubblico che per le misure di sicurezza sanitaria, alcune foto di Mattarella all’interno dello Spallanzani sono circolate sui social e sono state riprese dai giornali.

Ultime notizie, Johnson&Johnson non garantisce la consegna delle dosi di vaccino

Con una comunicazione inviata all’UE, Johnson&Johnson ha indicato che non riuscirà a garantire le dosi di vaccino concordate per il secondo trimestre, circa 55 milioni di dosi. Il vaccino statunitense, che viene iniettato in una sola dosa, a differenza degli altri, sarà approvato nei prossimi giorni dall’Ema e dal mese di aprile dovranno iniziare le consegne all’Unione Europea, che secondo i contratti dovrebbe ricevere, entro la fine dell’anno, un totale di 200 milioni di dosi. Le cause di questo ritardo, secondo quanto dichiarato dalla stessa casa farmaceutica, sono da ricercarsi nei problemi di reperimento dei vari componenti.

Ultime notizie, possibili inasprimenti delle misure di prevenzione

Martedì i membri del Cts si sono riuniti per discutere delle misure per il contenimento del contagio e le decisioni vanno verso un inasprimento a causa delle varianti che stanno circolando nel nostro Paese. Una delle possibilità che sono state esaminate è quella di un lockdown totale della durata di 3 settimane, per cui sarebbe necessario variare dopo pochi giorni il primo Dpcm del governo Draghi. Una soluzione alternativa, che ricalca quella già messa in atto nelle scorse festività, prevede la chiusura totale nei weekend, mentre negli altri giorni della settimana dovrebbe restare il sistema delle fasce di colore. Da parte degli esperti si è ricordato anche che è necessario potenziare la campagna di somministrazione dei vaccini. La zona rossa entrerebbe in vigore quando l’incidenza arriva a 250 casi per 100mila abitanti,



