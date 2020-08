ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Juventus fuori dalla Champions (8 agosto)

Ultime notizie amare per l’Italia del pallone. La Juventus ha battuto 2-1 il Lione ma è fuori dalla Champions League. Sotto per un rigore trasformato da Depay, i bianconeri si ritrovano a rincorrere e pareggiando sempre dal dischetto grazie a Cristiano Ronaldo. A inizio ripresa il portoghese fa doppietta con una bordata che si infila sotto l’incrocio dei pali, ma non è bastato con i bianconeri che non hanno trovato gli spazi per riuscire a trovare il terzo gol che sarebbe valso la qualificazione. E ora aumentano i dubbi sulla permanenza di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, nei prossimi giorni arriveranno le decisioni ufficiali.

Le ultime notizie parlano di una situazione drammatica a Beirut dopo la devastante esplosione avvenuta in porto: nella notte la popolazione è scesa in piazza, protestando contro il governo. I manifestanti si sono scagliati sulla polizia lanciando sassi per esprimere dissenso nei confronti della classe politica, accusata della tragedia ma anche della grave crisi economica in cui versa il paese. Le forze dell’ordine hanno risposto utilizzando gas lacrimogeni e ci sono stati diversi feriti.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, AUMENTANO ANCORA I CASI IN ITALIA

In Italia si registra un notevole aumento nei casi di Covid, con l’indice RT salito a 1.01 in 12 regioni. Oggi il bollettino riporta 552 nuovi positivi e 3 decessi nelle ultime 24 ore. Il Ministro Speranza sottolinea come questi dati debbano far riflettere su alcuni aspetti fondamentali: l’epidemia non va sottovalutata ed occorre rispettare tutte le cautele previste, dal distanziamento sociale all’osservanza delle misure di quarantena in caso di positività.

ULTIME NOTIZIE COVID-19, SI MOLTIPLICANO I CASI NEL MONDO

La curva continua a salire anche in Europa e nel mondo. Nel vecchio continente preoccupa soprattutto la Germania, che per due giorni consecutivi ha registrato oltre 1.000 nuovi positivi, ma è alto il livello di allerta anche in Spagna, Belgio e Francia. Situazione ancora più grave si rileva negli Stati Uniti, dove sono stati superati i 160.000 contagi, oltre che in America Latina ed India. Il virus aumenta tra i bambini e si abbassa l’età media dei contagiati, scesa da 60 a 40 anni. Nel mondo i positivi sono arrivati a 19 milioni.

ULTIME NOTIZIE SCUOLA, VERSO L’ASSUNZIONE DI 84.000 INSEGNANTI

Buone notizie in arrivo sul fronte scuola: la Ministra Azzolina ha confermato l’assunzione a tempo indeterminato di circa 84.000 insegnanti precari, oltre all’inserimento di 50.000 nuove risorse a tempo determinato, destinate a far fronte alle nuove esigenze di turni diversificati legati all’emergenza Covid 19.