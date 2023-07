Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Juventus fuori dalle Coppe: “Ma niente Appello”

La Juventus è stata esclusa dalle coppe europee per la stagione 2023-2024 ma la società ha deciso di non ricorrere in Appello. A comunicarlo è stata l’Uefa che ha fatto sapere che la Vecchia Signora dovrà pagare anche una multa da dieci milioni di euro più eventuali ulteriori dieci “se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili”. Al suo posto in Europa dovrebbe andare la Fiorentina, anche se al momento non è ancora certa la decisione.

L’Uefa ha multato e penalizzato la Juventus per il mancato rispetto del settlement agreement, attraverso cui la società torinese si era impegnata a rientrare nei parametri del fair play finanziario entro il 2025. La “Juventus, pur continuando a ritenere inconsistenti le asserite violazioni e corretto il proprio operato – fa sapere a caldo il club – ha dichiarato di accettare la decisione rinunciando a proporre appello, escludendo espressamente, e lo Uefa Cfcb prendendone nota, che questo possa costituire ammissione di qualsiasi responsabilità a proprio carico”.

Ultime notizie, Leclerc conquista la pole nel Gran Premio del Belgio

Domenica prossima nella gara sul circuito di Spa, ultima gara prima della sosta estiva, la Ferrari di Charles Leclerc partirà in prima posizione, con Verstappen che a causa della sostituzione del cambio partirà dalla sesta posizione dopo aver ottenuto il miglior tempo in qualifica con oltre 8 decimi di secondo di vantaggio. Il pilota monegasco partirà davanti all’altra Red Bull, condotta da Perez, e Hamilton su Mercedes, ma ci si attende una gara dura per le rosse di Maranello con Verstappen che attaccherà fin dall’inizio.

Ultime notizie, l’Inps comunica via sms la fine del reddito di cittadinanza

Con un sms inviato dall’Inps a 169 mila famiglie, l’ente ha comunicato la cessazione del reddito di cittadinanza a partire dal 1 agosto. La comunicazione del termine era attesa dopo che il governo aveva deciso di corrisponderlo soltanto ai nuclei familiari con presenza di minori, over 65 o disabili. Di queste comunicazioni circa il 20% è destinato a famiglie residenti in Campania. A Napoli si sono registrate immediatamente proteste per questa decisione.

L’Inps ha inoltre diffuso i dati relativi ai primi 6 mesi dell’anno in corso, che hanno fatto registrare un notevole calo delle domande per il reddito o la pensione di cittadinanza, che sono risultate poco meno di 500mila con un calo percentuale del 46% rispetto all’anno precedente.

Ultime notizie, Italia e Turchia si candidano insieme per gli europei 2032

E’ stata ufficializzato l’accordo tra Italia e Turchia per ospitare gli europei di calcio del 2032. Le due federazioni hanno avanzato la loro proposta, che è anche l’unica presentata e che dovrà comunque essere ratificata dall’UEFA. Secondo l’accordo la partita inaugurale della competizione si svolgerà in Turchia mentre la finale sarà disputata in Italia. Nel nostro paese le partite dell’Europeo saranno disputate in 5 stadi diversi.

Ultime notizie, possibile omicidio – suicidio a Pozzuoli

I cadaveri di 2 persone, marito e moglie, sono stati trovati all’interno di una casa a Pozzuoli dopo che i carabinieri erano intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 fatta dai vicini che hanno sentito degli spari. Le indagini per chiarire la vicenda sono in corso ed i due corpi sono stati trovati a terra in camera da letto con vicino una pistola.

Ultime notizie, argento nella spada a squadre femminile ai Mondiali di Milano

Sfuma sul più bello la speranza di un altro oro ai mondiali di scherma in corso di svolgimento a Milano. Nella finale la formazione azzurra ha condotto fino al penultimo assalto contro la Polonia, che ha poi ribaltato il punteggio nell’ultimo assalto con la Fiammingo che ha iniziato con 2 punti di vantaggio per poi venire battuta per 32 – 28.

Nei mondiali di nuoto invece, dopo aver perso in volata contro l’Olanda, che ha poi vinto il titolo mondiale, la squadra di pallanuoto femminile ha giocato e vinto la “finalina” aggiudicandosi la medaglia di bronzo ai danni dell’Australia che è stata sconfitta per 16 – 14.

Ultime notizie, al via il primo grande esodo estivo

Scatterà oggi, sabato 29 luglio 2023, il primo grande esodo estivo della stagione. Numerosi italiani si sono messi in viaggio già da ieri sera, chiusi gli uffici, ma il grosso del traffico si concentrerà fra oggi e domani, domenica 30 luglio. Non siamo ancora in un weekend da bollino nero, visto che la colorazione assegnata è il rosso, ma in ogni caso la rete autostradale sarà particolarmente “affaticata” dai milioni di vacanzieri che raggiungeranno le località di villeggiatura, in particolare mare e montagne.

Attenzione quindi alle dorsali adriatica, tirrenica e jonica, ma anche ai varchi di confine in direzione Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dalle grandi città. Il periodo di massimo traffico dovrebbe essere oggi fra le 8 e le 14 e anche domani mattina sempre alla stessa ora. Ricordiamo che come ogni weekend è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle ore 22:00 di domani.

Ultime notizie, 40enne violentata: fermato dopo 7 mesi un nordafricano

Dopo sette mesi le forze dell’ordine hanno arrestato un 27enne nordafricano irregolare sul territorio italiano accusato di aver violentato una quarantenne. L’episodio si è verificato sette mesi fa, lo scorso 23 dicembre 2022, a Locate Triulzi, in provincia di Milano, mentre il fermato è stato individuato a San Donato Milanese.

La vittima era stata sorpresa da dietro mentre stava facendo jogging: il suo stupratore le aveva messo una mano alla bocca, non permettendole così di gridare e chiedere aiuto, dopo di che l’aveva trascinata a forza in un bosco e lì aveva abusato di lei consumando un rapporto sessuale completa. La 40enne aveva chiamato i soccorsi poi aveva denunciato il tutto alle autorità fornendo anche una descrizione del suo aguzzino. Gli inquirenti lo hanno ritrovato visionando anche le telecamere di sorveglianza della zona.

Ultime notizie, i funerali di Andrea Purgatori

Si sono tenuti ieri i funerali di Andrea Purgatori, il noto giornalista e conduttore di La7. Alle ore 10:00 presso la chiesa degli Artisti in Roma, l’ultimo saluto al volto noto della tv, deceduto lo scorso 19 luglio all’età di 70 anni a seguito di una malattia. “Lo ricordiamo con gratitudine. Questa basilica non riesce a contenere la presenza, la stima, l’affetto e l’amore per lui”, le parole del prete durante l’omelia, così come riferisce SkyTg24.it. “È stato un giornalista di inchiesta ma non solo – ha aggiunto – ha avuto un talento straordinario come sceneggiatore, conduttore tv, scrittore. La sua curiosità e la voglia di raccontare le storie lo hanno contraddistinto. Un uomo che ha amato la vita, amava ballare viaggiare divertirsi. Forte e ironico fino alla fine. Coraggioso, ha preso la malattia di petto”.

Nella giornata di giovedì la Camera ardente in Campidoglio: “Questo è un abbraccio di Roma che viene fatto all’uomo, io lo conoscevo personalmente, ne ricordo il garbo e l’ironia. Poi naturalmente è un omaggio che viene fatto al professionista. È stato uno dei più importanti giornalisti che hanno fatto inchieste in questo Paese, a partire dal caso Moro, Ustica, la vicenda Orlandi. In ognuna ha messo un metodo, praticare sempre il dubbio e domande scomode che ha portato sulle prime pagine dei più importanti quotidiani”, le parole dell’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.











