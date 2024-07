Dopo l’annuncio ufficiale di Joe Biden di ritirarsi dalla corsa alle presidenziali del 2024, si è verificato un vero e proprio boom di donazioni in favore di Kamala Harris, attuale vicepresidente, nonché prossimo candidato Democratico.

Come riferisce Tgcom24 attraverso il proprio sito web, in totale sono stati raccolti ben 46,7 milioni di dollari nelle sole prime ore, di conseguenza la cifra potrebbe ulteriormente aumentare nei prossimi giorni. Si tratta di un ammontare di denaro che permetterà alla Harris di sovvenzionare la campagna elettorale da qui al prossimo novembre, i mesi più caldi in assoluto in vista appunto della corsa alla Casa Bianca. “Sono onorata dell’endorsement di Joe Biden, mi guadagnerò la nomination e batterò Trump”, ha detto la Harris dopo la nomina, e Trump ha replicato: “E’ più facile da battere”. Nel frattempo la vicepresidente ha ottenuto il numero di delegati adeguati per la candidatura e si attende solo la nomination ufficiale. “Senza precedenti l’eredità di Biden”, ha detto nelle scorse ore.

Ultime notizie, oggi Netanyahu a Washington da Biden

Ci sarà quest’oggi, martedì 23 luglio 2024, l’atteso incontro a Washington fra il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, e il presidente americano uscente Joe Biden. Secondo quanto precisa Politico i due parleranno ovviamente della guerra in Medioriente ma non è da escludere che la negoziazione con Hamas per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi possa essere posticipata al prossimo novembre, dopo che si terranno le elezioni Usa da cui si capirà la politica degli Stati Uniti verso Israele. Una vittoria di Kamala Harris potrebbe proseguire quanto fatto fino ad oggi, mentre in caso di successo di Trump è probabile che gli Stati Uniti si ammorbidiscano nei confronti di Tel Aviv.

Ultime notizie, Pierina Paganelli: le immagini di Louis Dassilva

Nella mattinata di ieri il programma di Canale 5, Morning News, ha mandato in onda delle immagini molto interessanti riguardanti Louis Dassilva, il 34enne senegalese in carcere con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. Negli scatti si vede l’arrestato mentre cammina alle ore 19:26 del 3 ottobre 2023 (giorno dell’omicidio della donna), davanti alla famosa farmacia sita in zona del condominio di via del Ciclamino.

Per il talk di Canale 5 si tratta di immagini rilevanti in quanto Louis Dassilva aveva spiegato che quel giorno era rientrato in casa alle 19:00 e non ne era più uscito, ma questi scatti smentirebbero la sua tesi. Nelle foto si vede inoltre l’indagato vestito con una maglia bianca a maniche corte, delle scarpe nere e un pantalone della tuta grigio, ma quando fornirà gli abiti di quella sera agli inquirenti, consegnerà una maglia bianca a maniche lunghe, dei jeans neri e delle scarpe bianche.

Ultime notizie, incidente sull’autostrada A1 provoca 10 chilometri di coda

Un incidente avvenuto intorno alle 13 di ieri nel tratto aretino dell’Autostrada A1 ha provocato un ingorgo di grosse proporzioni, con code che sono arrivate sino a 10 chilometri. L’incidente si è verificato in prossimità del casello Valdarno, con 3 autovetture coinvolte, e ha causato anche 3 feriti che sono stati trasportati in ospedale in codice giallo per le cure necessarie. Agli automobilisti che sono rimasti intrappolati nella coda è stata distribuita acqua. Il traffico è poi ripreso dopo che i soccorritori avevano spostato i mezzi coinvolti.

Ultime notizie, incendio a Napoli in zona Fuorigrotta

Un incendio, causato dalla combustione di pneumatici, si è sviluppato ieri a Monte Sant’Angelo, ed ha causato l’evacuazione della vicina università. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi ed il personale dei vigili del fuoco. L’incendio non ha provocato feriti e fortunatamente non ha raggiunto i vicini tralicci dell’alta tensione. Per lo spegnimento dei roghi è intervenuto sul posto anche un mezzo aereo.

Ultime notizie, ritirato il ddl del senatore leghista Manfredi Potenti

Nella giornata di domenica il senatore della Lega, Manfredi Potenti, aveva presentato un ddl che riguarda l’abolizione del genere femminile negli atti pubblici, con un articolo che prevedeva anche una multa di 5mila euro a carico di chi avesse scritto “avvocata” o “sindaca” negli atti pubblici.

Questo ddl aveva immediatamente provocato le proteste di rappresentanti di altri gruppi politici e di associazioni culturali, ed è stato oggi ritirato dalla Lega, che ha definito quella di Manfredi Potenti come una iniziativa “personale” e dichiarato che non corrisponde assolutamente al pensiero del partito sull’argomento.

Ultime notizie, Arrestato uno dei tre minori evasi dal carcere di Casal del Marmo

Uno dei tre minorenni che erano evasi dal carcere di Casal del Marmo, è stato arrestato all’Aquila. Le forze dell’ordine hanno ribadito che gli evasi, tutti di nazionalità tunisina, che si trovavano in carcere per i reati di rapina e spaccio, sono pericolosi.

Riguardo alla loro fuga i sindacati hanno dichiarato che la situazione attuale del carcere di Casal del Marmo è “esplosiva” in quanto ci sono solamente 4 agenti disponibili per il controllo di 56 reclusi. Le forze dell’ordine stanno continuando a cercare anche gli altri due setacciando varie zone della città, I tre evasi erano tutti in attesa di giudizio e per fuggire hanno scavalcato un muro mentre stavano giocando una partita a calcio.