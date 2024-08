Sarà Tim Walz il candidato vice presidente per il Partito democratico alle prossime elezioni. Dopo la scelta comunicata dalla candidata Kamala Hattis, il 60enne governatore del Minnesota ha dichiarato che si tratta di un onore immenso.

Contro di lui è partita immediatamente la campagna dell’entourage di Donald Trump, che ha definito Walz come un radicale di sinistra. L’annuncio della Harris è arrivato oggi con una sua e-mail inviata ai suoi sostenitori. Un’ora prima dell’annuncio si era registrato uno scoop da parte della CNN che aveva anticipato la nomina.

Rana Reider, allenatore di Marcell Jacobs, è stato escluso dalle Olimpiadi 2024, in quanto gli è stato ritirato l’accredito P, così come segnalato da RaiNews. Su di lui, secondo quanto emerso, peserebbero delle vecchie accuse di abusi sessuali ed emotivi, così come ha riferito il tabloid britannico Guardian nelle scorse ore.

Reider aveva scontato una libertà vigilata di 12 mesi ed era anche stato sanzionato dalla Us SafeSport. Rimanda al mittente ogni accusa il suo avvocato, secondo cui Reider sarebbe stato “ingiustamente privato delle sue credenziali di allenatore olimpico, sulla base di affermazioni vecchie di anni in una causa intentata da ex atleti che cercavano un guadagno finanziario. Non ci sono sanzioni attualmente nei suoi confronti e non c’è stata alcuna indagine formale sulle nuove accuse che supportavano il ritiro delle sue credenziali”.

Ultime notizie, donna uccisa a Roma

Nella giornata di ieri una donna è stata uccisa in quel di Roma e si tratterebbe molto probabilmente dell’ennesimo caso di femminicidio da inizio anno ad oggi. Secondo quanto riferito da Skytg24.it a commettere l’assassinio sarebbe stato il marito, che avrebbe ucciso la moglie con un colpo di pistola.

La vittima sarebbe stata rivenuta ieri mattina nella sua auto in quel di Fonte Nuova e non è da escludere che possa essersi trattato di un copione già scritto: un possibile “ultimo appuntamento” chiarificatore che però è risultato fatale alla vittima. Il marito è stato portato in caserma e se venisse confermata la sua responsabilità è probabile che venga accusato di premeditazione avendo la pistola al seguito.

Ultime notizie, tassa di soggiorno in aumento?

Il governo starebbe pensando di aumentare la tassa di soggiorno con degli incrementi che potrebbero arrivare fino a 25 euro per le strutture di extra lusso. Obiettivo, introitare più soldi da reinvestire poi nel settore del turismo nonché nello smaltimento e nella raccolta dei rifiuti.

La tassa di soggiorno minima verrebbe innalzata a cinque euro al dì, mentre per una camera da 100 euro in un albergo si arriverebbe a pagare 10 euro. Si tratta di una notizia che è stata commentata in maniera negativa dalle associazioni di categoria, che temono un effetto deleterio nei confronti del settore. Il governo ha comunque fatto sapere che al momento non è ancora stato deciso nulla.

Ultime notizie, in Albania ritardi nell’apertura dei centri per i migranti

I lavori di preparazione dei centri per i migranti in Albania sono in ritardo e il via all’arrivo dei migranti stessi sarà dato solo alla fine di un’estate, che è stata comunque caratterizzata da un numero minimo di sbarchi. Il prossimo 20 agosto sarà il giorno dell’arrivo in Albania del contingente italiano composto da 500 uomini tra guardia di finanza, carabinieri e polizia, che avrà il compito di gestire le due aree allestite. Lo stesso giorno si avrà il collaudo generale del primo dei due centri, mentre per il secondo si dovrà attendere il 1 settembre.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Ancora caldo sull’Italia almeno fino a Ferragosto. L’anticiclone Caronte non accenna a lasciare le nostre regioni e per i prossimi 10 giorni si prevede una canicola infernale. Le temperature più calde si registreranno nel prossimo fine settimana, con temperature massime che oscilleranno tra i 39°C ed i 40°C nelle città, mentre in alcune zone interne delle due isole maggiori si potrebbe arrivare sino a 43°C.

Ultime notizie, raider muore a Torre Annunziata nella tarda serata di ieri

Un giovane di 18 anni di Torre Annunziata è morto nella serata di ieri dopo le 22.30 dopo uno scontro con un Suv che viaggiava contromano ed a bordo del quale si trovavano alcuni turisti inglesi. Il Suv era a noleggio e stava viaggiando a sinistra come avviene normalmente in Gran Bretagna. Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di identificare l’autista al momento dello scontro.