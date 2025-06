Ultime notizie: Khamenei lancia un messaggio bellico su X, mentre Israele ordina evacuazioni a Teheran dopo nuovi scambi di missili nella notte

Ultime notizie da Teheran e Tel Aviv, con lo scontro tra Iran e Israele che continua a intensificarsi, trasformando le tensioni geopolitiche in una pericolosa catena di rappresaglie militari che sembra ormai difficile da fermare soprattutto dopo le parole pronunciate nelle scorse ore dalla Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, che è tornato a farsi sentire con un messaggio affidato al social X, in cui afferma senza esitazioni che “la battaglia ha inizio” e che la Repubblica Islamica, secondo la sua previsione, avrà la meglio sul “regime sionista”.

Parole che assumono un peso particolare, considerando che si tratta della prima dichiarazione pubblica del leader religioso e politico dopo che Trump ha detto di non voler colpire “per ora” l’alto rappresentante del regime di Teheran; apriamo quindi queste ultime notizie con un nuovo scambio notturno di missili.

Proprio nella notte appena trascorsa – secondo le ultime notizie dal Medioriente – missili iraniani e israeliani si sono incrociati nei cieli della regione già martoriata, mentre da Israele è arrivata una richiesta ufficiale ai residenti in una determinata zona della capitale iraniana, Teheran, di lasciare immediatamente le abitazioni, un ordine che lascia intendere la possibilità concreta di attacchi imminenti, forse già pianificati o imminenti, che potrebbero far salire ulteriormente il livello dello scontro.

Ultime notizie, raid notturno su Kiev: attacchi con droni e missili

Ultime notizie da Kiev, dove un attacco su larga scala, condotto con modalità coordinate e con una potenza distruttiva impressionante, ha infatti colpito la capitale ucraina con una pioggia di oltre 400 droni e 32 missili, che hanno causato la morte di almeno 17 persone e oltre 100 feriti, secondo i dati provvisori, in una conta che è destinata ad aggiornarsi di ora in ora.

Non è un caso che il presidente Zelensky abbia parlato apertamente di un’offensiva che ha coinvolto numerose regioni del Paese, tra cui Zaporizhia, Mykolaiv, Cernihiv, Zytomyr e Kirovohrad, in un quadro dove l’obiettivo non sembra più solo militare, ma anche simbolico e psicologico, colpendo infrastrutture, civili e centri nevralgici, come l’aeroporto di Zuljani, situato nel quartiere di Solomyansky, uno dei più colpiti nella notte e già segnato da settimane di chiusure e restrizioni dovute alla guerra.

Proseguiamo queste ultime notizie con un dettaglio importante: l’attacco non è durato pochi minuti ma è proseguito con costanza e intensità per tutta la notte tra lunedì e martedì, lasciando dietro di sé palazzi danneggiati, strade distrutte e cittadini in fuga con le immagini arrivate dalla capitale ucraina che mostrano la portata dell’assalto e fanno temere nuovi blitz simili nei prossimi giorni.

Ultime notizie, Salento: donna uccisa a colpi d’accetta, fermato il figlio

Ultime notizie da Racale, piccolo comune del basso Salento, dove nel primo pomeriggio di ieri una donna di 54 anni è stata uccisa dal proprio figlio, secondo le prime ricostruzioni in seguito a un litigio dai toni accesi, una lite familiare che sarebbe solo l’ultima di una lunga serie di contrasti interni, protratti nel tempo e degenerati fino all’epilogo più cruento.

Secondo quanto emerso finora, l’aggressore – che si è dato alla fuga subito dopo l’omicidio – avrebbe colpito la madre con un’accetta, lasciandola priva di vita in casa: una scena che ha richiesto l’intervento dei carabinieri, allertati da alcuni vicini spaventati dalle urla e dai rumori provenienti dall’appartamento.

Stando alle ultime notizie, le indagini, coordinate dalla Procura, stanno ora cercando di chiarire le circostanze esatte dell’aggressione, mentre il figlio 21enne è stato fermato dai Carabinieri in una strada di periferia.

Ultime notizie, caos sui binari: guasti e disagi sulla Roma-Napoli

Ultime notizie dai trasporti ferroviari, dove la giornata di ieri è stata critica per pesanti disagi lungo la linea ad alta velocità Roma-Napoli, a causa di un guasto verificatosi nel tratto di Anagni che ha provocato ritardi e variazioni improvvise nella circolazione dei treni; secondo quanto comunicato da Trenitalia, alcuni convogli hanno accumulato fino a 170 minuti di ritardo, mentre altri sono stati direttamente cancellati.

La situazione è apparsa da subito complicata e, nonostante un primo lento ritorno alla normalità, nuovi rallentamenti si sono verificati nel primo pomeriggio, costringendo l’azienda a dirottare diversi treni sulla linea convenzionale via Formia e Cassino, una soluzione di emergenza che però non ha evitato l’indignazione tra i passeggeri, molti dei quali sono rimasti bloccati per ore in stazione o sui binari.

Proseguiamo ultime notizie con il risvolto politico della vicenda, che non ha tardato ad arrivare: l’opposizione ha puntato il dito contro il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, accusandolo di gestire in modo approssimativo una rete ferroviaria che – secondo le critiche – avrebbe bisogno di interventi strutturali più che di comunicati rassicuranti.

Ultime notizie, Sinner vince all’esordio ad Halle: avanti anche Cobolli

Ultime notizie dallo sport, dove il tennis italiano continua a far parlare di sé con una doppia vittoria al torneo ATP 500 di Halle: Jannik Sinner, reduce dalla finale persa al Roland Garros, è tornato in campo ieri con una prova convincente sull’erba tedesca, battendo in due set il padrone di casa Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-5, 6-3, un successo che lo proietta agli ottavi di finale, dove affronterà Bublik, avversario già battuto di recente a Parigi.

Accanto a lui si è fatto notare anche Flavio Cobolli, che ha superato il giovane brasiliano Fonseca al termine di una partita combattuta e ricca di colpi di scena; dopo aver vinto un set a testa, l’italiano ha chiuso il terzo al tie-break, salvando anche un match point prima di conquistare l’accesso agli ottavi.

Proseguiamo queste ultime notizie con uno sguardo all’umore del team azzurro, che appare positivo e fiducioso in vista di Wimbledon; Halle rappresenta una tappa fondamentale nella preparazione al torneo londinese, e sia Sinner che Cobolli sembrano aver trovato un buon feeling con il terreno erboso, un aspetto tutt’altro che scontato per chi è abituato ai campi in terra battuta.

Per i tifosi italiani, la giornata di ieri offre dunque motivi per sorridere: due vittorie nette, una conferma importante e un giovane che cresce, in attesa di vedere se nei prossimi match riusciranno a mantenere la concentrazione e portare a casa altri risultati utili, rafforzando le speranze di un’estate da protagonisti sul circuito internazionale.

Ultime notizie, aggiornamenti dal fronte Iran-Israele: bilancio delle vittime

Ultime notizie giunte dal conflitto Iran-Israele, con nuovi aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti che descrivono con chiarezza la violenza dello scontro in corso; secondo quanto dichiarato dalle autorità israeliane, l’emergenza è stata prorogata almeno fino al 30 giugno, e finora si contano 24 morti e oltre 500 persone ferite, mentre dal lato iraniano il numero risulta decisamente più alto, con 224 morti confermati e più di 1.200 feriti, cifre che danno il senso di una guerra con un impatto in aumento, capace di colpire il tessuto civile e militare di entrambe le nazioni.

Proseguiamo queste ultime notizie con un dettaglio che può cambiare il corso degli eventi: tra le vittime dell’esercito iraniano vi è anche uno degli uomini ritenuti tra i più vicini alla guida suprema, ovvero Shadmani, un alto comandante militare che affiancava direttamente Khamenei – la sua morte è stata confermata nelle scorse ore dalle forze armate israeliane – in un contesto che fa pensare a un’operazione deliberata, volta a colpire il cuore della struttura strategica iraniana.

Dall’altra parte, Teheran non ha tardato a rispondere, sostenendo che tra gli obiettivi colpiti negli ultimi giorni figurano alcune sedi del Mossad – il servizio di intelligence israeliano – che secondo le autorità iraniane sarebbero state individuate e distrutte, in un’azione rivendicata come segnale di forza e determinazione da parte della Repubblica islamica, che punta così a controbilanciare le perdite subite.