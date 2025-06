Ultime notizie dall’Ucraina, dove la città di Kharkiv ha vissuto una delle giornate più dure dall’inizio della guerra: una serie di attacchi aerei e missilistici ha colpito numerosi punti del centro abitato, con una violenza e una rapidità che il sindaco Igor Terekhov ha definito come “mai vista prima”, parlando chiaramente dell’offensiva più pesante da quando il conflitto è cominciato con almeno 40 esplosioni che sono state registrate in un arco temporale molto ristretto, mentre la città veniva colpita da missili, droni e bombe guidate.

Secondo le ultime notizie fornite dallo stesso primo cittadino è stata utilizzata una combinazione di armi che ha reso estremamente complessa qualsiasi forma di reazione o difesa: sono stati lanciati 48 droni Shahed, accompagnati da due missili e quattro bombe aeree guidate, colpendo in modo simultaneo diversi quartieri tra cui il distretto di Kyivsky, dove una casa è stata distrutta da una delle esplosioni causando la morte di una persona e il ferimento di un’altra, mentre sei persone sono rimaste ferite in pieno centro città.

Il bilancio, aggiornato dal governatore regionale Oleg Synegoubov, parla di 5 morti e 17 feriti totali, tra cui anche due bambini: gli ospedali sono attualmente in emergenza, mentre le squadre di soccorso continuano a operare ininterrottamente.

Ultime notizie da Roma, dove ieri si è svolta una visita ufficiale di grande importanza diplomatica tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa Leone XIV: l’incontro si è svolto all’interno del Palazzo Apostolico e ha avuto una durata di circa un’ora durante la quale sono stati affrontati temi come le guerre in Ucraina e Medio Oriente.

Mattarella era accompagnato, come già fatto in altre occasioni solenni, dai figli e dai nipoti: un gesto che richiama la visita di fine primo mandato al predecessore Papa Francesco, al quale è stato anche rivolto un pensiero nel corso del colloquio con Leone XIV: i due si erano già incrociati in forma informale durante la celebrazione della messa del 18 maggio, subito dopo l’inizio ufficiale del pontificato.

Ultime notizie confermano la presenza nella delegazione italiana del ministro degli Esteri Antonio Tajani, il quale ha preso parte agli incontri istituzionali assieme al capo dello Stato, mentre nella tarda mattinata anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa è stato ricevuto dal Pontefice in Vaticano, dando così ancora più importanza ad una giornata fitta di colloqui ad alto livello.

Ultime notizie, Castelvetrano: coppia trovata morta in casa, l’ipotesi è omicidio-suicidio

Ultime notizie dalla Sicilia, dove a Castelvetrano due persone, un uomo e una donna, sono state trovate morte all’interno della loro abitazione in via IV Aprile e a far presente l’assenza prolungata della coppia sono stati alcuni parenti, preoccupati per il silenzio e la mancanza di contatti, che hanno subito chiamato la polizia.

Una volta entrati in casa, attraverso una saracinesca aperta, i carabinieri si sono trovati davanti al corpo dell’uomo, Francesco Campagna, 55 anni, infermiere, che si trovava nel cortile, mentre quello della moglie, Maria Rita Bonanno, 50 anni ed insegnante, sulle scale interne: secondo una prima ipotesi, l’uomo avrebbe colpito la donna alla testa utilizzando una chiave inglese e poi si sarebbe lanciato dal terrazzo della casa.

Ultime notizie riferiscono che nella coppia erano presenti da tempo litigi frequenti, ma che nessuna denuncia era mai stata presentata, un dettaglio che potrebbe indicare una tensione vissuta all’interno delle mura domestiche ma mai venuta fuori.

Ultime notizie, Roland Garros: Musetti costretto al ritiro, Alcaraz in finale. Bene Errani e Paolini nel doppio

Ultime notizie da Parigi, dove il torneo del Roland Garros entra nella sua fase conclusiva: il primo finalista è Carlos Alcaraz, numero due del mondo, che ha superato Lorenzo Musetti in una semifinale iniziata con buone premesse per l’azzurro, capace di vincere il primo set, ma poi caratterizzata da problemi fisici che lo hanno costretto al ritiro all’inizio del quarto parziale, quando il punteggio era sull’1 a 0 per lo spagnolo.

Il secondo set era stato vinto da Alcaraz al tie-break e nel terzo Musetti aveva ceduto 6 a 0, condizionato da fastidi muscolari e l’infortunio ha poi reso impossibile per l’italiano continuare, chiudendo così anzitempo una partita che, almeno all’inizio, era sembrata equilibrata e aperta.

Ultime notizie positive, però, per il tennis italiano arrivano dal doppio femminile: Sara Errani e Jasmine Paolini hanno dominato in due set contro le russe Andreeva e Shnaider, chiudendo con un netto 6-0, 6-1 e conquistando l’accesso alla loro seconda finale consecutiva sul campo di Parigi e le due azzurre affronteranno ora Danilina e Krunic per cercare di portare a casa un trofeo che, per entrambe, avrebbe un valore importantissimo.

L’altra semifinale maschile, ha visto triofare Jannik Sinner contro Novak Djokovic in un match attesissimo conclusosi con il punteggio di 6-4, 7-5, 7-6; adesso l’azzurro affronterà Carlos Alcaraz nella finale del torneo.

Ultime notizie, Gasperini alla Roma: contratto triennale e collaborazione con Ranieri per il nuovo progetto tecnico

Ultime notizie dalla Capitale, dove Gian Piero Gasperini è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore della Roma: dopo nove stagioni alla guida dell’Atalanta, il tecnico prende il posto di Claudio Ranieri, che resterà all’interno del club con un ruolo dirigenziale (il contratto firmato prevede una durata di tre anni con un ingaggio di sei milioni di euro all’anno più bonus legati agli obiettivi).

Gasperini ha già iniziato a lavorare fianco a fianco con Ranieri a Trigoria, dove si sta progettando la nuova stagione in vista degli impegni nazionali ed europei: l’obiettivo dichiarato è quello di costruire una squadra solida, capace di competere ai massimi livelli e di valorizzare il talento già presente in rosa.

Ultime notizie che parlano di entusiasmo e aspettative tra tifosi e ambiente societario: la scelta di un profilo tecnico come Gasperini, noto per il suo gioco aggressivo e per la capacità di costruire gruppi coesi e performanti, rappresenta un cambiamento importante per la Roma, che punta a una nuova fase progettuale e sportiva.