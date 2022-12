Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Kiev chiede missili, l’Ue pensa a tribunale vs Mosca

Kiev chiama nuovamente l’Occidente, chiedendo che le siano forniti i missili Patriot per contrastare i bombardamenti russi. Intanto l’Unione Europea starebbe pensando ad un tribunale ad hoc per condannare i crimini di Mosca, così come ha fatto sapere nella giornata di ieri la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen: “La Russia deve pagare per i suoi crimini orribili. Collaboreremo con la Corte penale internazionale e contribuiremo alla creazione di un tribunale specializzato per giudicare i crimini della Russia. Con i nostri partner, ci assicureremo che la Russia paghi per la devastazione che ha causato, con i fondi congelati degli oligarchi e i beni della sua banca centrale”.

E ancora: “La Russia deve anche pagare per le devastazioni che ha provocato. Si stima che i danni subiti dall’Ucraina siano attorno ai 600 miliardi di euro. La Russia e gli oligarchi devono risarcire l’Ucraina e coprire i le spese per la ricostruzione, e noi abbiamo gli strumenti perché la Russia paghi. Abbiamo bloccato 300 miliardi di euro delle riserve della banca centrale russa e congelato 19 miliardi di euro degli oligarchi russi”.

Ultime notizie, +19.5% ricoveri covid nell’ultima settimana

Continuano ad aumentare i ricoveri da covid in Italia e nell’ultima settimana, come fatto sapere dalla Fiaso, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, il numero di pazienti negli ospedali del nostro Paese con il covid è cresciuto del 19.5%. Si tratta della seconda settimana di crescita a due cifre, visto che già lo scorso 23 novembre il balzello era stato del 24 per cento. Nel dettaglio sono aumentati del 20% i pazienti nei reparti covid ordinari, mentre nelle terapie intensive l’aumento è stato più contenuto, pari al 9%.

Viene comunque specificato che il 65% dei ricoveri in ospedale sono pazienti con covid, leggasi coloro che sono giunti in ospedale per curare altre patologie e che sono stati poi trovati positivi al virus. “Non dobbiamo più parlare di quarta o quinta dose nel rilanciare l’importanza della vaccinazione contro il Covid – sono le parole del presidente di Fiaso, Giovanni Migliore -. In questa fase endemica di convivenza con l’infezione da Sars-Cov-2 la vaccinazione anti Covid deve essere considerata alla stessa stregua di quella antinfluenzale. Una vaccinazione stagionale che dobbiamo abituarci ad effettuare con l’arrivo dell’inverno”.

Ultime notizie, cambia il decreto rave

Nella giornata di ieri è arrivato l’emendamento al decreto rave e il testo è stato riscritto. Come riferisce l’agenzia di stampa italiana Ansa, l’emendamento del governo limita il reato a “chiunque organizza e promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento” quando “dall’invasione deriva un concreto pericolo” per salute o incolumità pubblica per via dell’inosservanza delle norme su droga, sicurezza e igiene.

Viene quindi specificato il tipo di occupazione, escludendo quelle degli studenti nelle scuole o altre manifestazioni pubbliche. La pena massima resta di 6 anni per chi organizza o promuove l’occupazione di terreni o edifici per lo svolgimento dei rave. Inoltre sarà possibile attivare le intercettazioni telefoniche nelle indagini sui presunti organizzatori e promotori dell’evento. Prevista infine una multa da mille a 10mila euro ed è inoltre “sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto”.

Ultime notizie, Camera boccia mozione MS5 sull’invio alle armi in Ucraina

Nella giornata di ieri è arrivata l’approvazione alla Camera della mozione sul conflitto in Ucraina, presentata dalla maggioranza, a firma Giulio Tremonti. Respinta invece la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle contro l’invio delle armi in Ucraina: “Il dl sull’invio di armi all’Ucraina – ha detto il leader dei pentastellati, Giuseppe Conte come si legge su Skytg24.it – non può essere una routine. Non è più rinviabile un nuovo quadro di intervento. Pretendiamo un passaggio nelle aule parlamentari perchè sia garantito ai cittadini il diritto ad una informazione trasparente”.

E ancora: “Se il governo vuole perorare una linea guerrafondaia ‘armi a oltranza e zero negoziati’ venga in Aula a dirlo, a metterci la faccia davanti agli italiani e a far votare il Parlamento”. Alla Camera sono passate infine anche le mozioni di Pd e di Iv-Azione.

Ultime notizie, la morte di Davide Rebellin

Il ciclista Davide Rebellin è morto nella mattinata di ieri, all’età di 51 anni mentre si stava allenando, travolto da un camion a Montebello Vicentino. La tragedia della morte del corridore veneto ha colpito tutto il mondo del ciclismo. Rebellin che ha corso per molti anni, vincendo anche gare importanti, si era ritirato dall’attività agonistica nello scorso mese di ottobre.

Una prima ricostruzione dell’accaduto indica che il conducente del camion non ha rispettato la precedenza ad un incrocio. Rebellin aveva fatto parte anche della nazionale italiana di ciclismo sia da dilettante che dopo il passaggio al professionismo ed aveva indossato in diverse occasioni anche la Maglia Rosa del Giro d’Italia. Altra prestazione di grido di Rebellin, oltre alle vittorie nelle classiche, tra le quali la tripletta nelle corse delle Ardenne conquistata nel 2004, è stata la medaglia d’argento a Pechino nelle Olimpiadi del 2008.

Ultime notizie, uccisa a coltellate una donna a Milano

Ancora un femminicidio in Italia. Una donna di 51 anni è stata uccisa a colpi di coltello dal marito ieri mattina in Via Lope de Vega, nella zona sud del capoluogo lombardo. La lite è avvenuta nella loro casa che si trova in un condominio delle case popolari e dopo l’omicidio il marito si è costituito alla polizia che era intervenuta sul posto. L’uomo, un 59enne di origini marocchine, si chiama Bouchaib Sidki e la moglie Wafaa Chrakoua, anche lei marocchina. La coppia aveva 4 figli e l’uomo aveva già in passato dato dei segni di violenza, sia contro la moglie che contro i figli.

Ultime notizie, rapina sulla statale in provincia di Sassari con sparatoria

Un furgone portavalori è stato fermato e rapinato da alcuni banditi stamani mentre transitava sulla SS 131 nei pressi tra il bivio che porta a Thiesi e quello di Giave. Il furgone portavalori è della ditta Mondialpol e le due guardie che si trovavano a bordo sono rimaste ferite così come una ragazza che è stata colpita ad un braccio, ed estranea alla rapina. I tre feriti sono ricoverati all’ospedale di Sassari ma le ferite sono lievi.

Per bloccare la carreggiata i banditi hanno dato fuoco ad un’auto e successivamente fermato il furgone. I banditi hanno sparato e assalito il furgone, ma sembra che il bottino sia stato irrisorio. Dopo la rapina è scattata su tutto il territorio dell’isola la caccia ai malviventi, portata avanti anche con l’impiego di elicotteri e con una serie di posti di blocco che vedono impegnate sia la polizia che i carabinieri e la guardia di finanza.

Ultime notizie, frana a Maratea

La statale 18 è stata interrotta a Castrocucco nel territorio di Maratea a causa di una frana avvenuta questa mattina e che ha visto detriti e sassi arrivare sino al mare, impedendo il transito. La frana è avvenuta come conseguenza delle piogge abbondanti che hanno interessato la zona negli ultimi giorni. Il tratto di strada occupato da massi e detriti è lungo circa 100 metri e l’interruzione è stata decisa per entrambi i sensi di marcia con gli automobilisti che devono utilizzare un percorso alternativo. Sul posto, oltre al personale dell’Anas, sono intervenuti anche gli uomini dei Vigili del Fuoco.











