Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Kiev chiude i porti delle città occupate (1 maggio)

Ultime notizie dall’Est Europa: il Ministero della Difesa russo ha detto di avere le prove di “un attacco mortale, effettuato da nazionalisti ucraini, che ha preso di mira una scuola e un asilo nido nella regione di Kherson, con morti e feriti tra i civili. Le forze armate ucraine hanno bombardato i territori liberati di Kiselevka e Shirokaya Balka nella regione di Kherson. Il fuoco dei nazionalisti ucraini ha preso di mira strutture puramente civili. Una scuola e un asilo nido nell’insediamento di Kiselevka sono stati bombardati”. Intanto, a causa della guerra, il Ministero delle Infrastrutture ucraino ha emesso un’ordinanza di chiusura dei porti di Berdiansk, Mariupol, Kherson e Skadovsk “fino al ripristino del controllo” su queste città. Lo ha riferito Ukrinform, menzionando una dichiarazione pubblicata sul sito web del Consiglio dei Ministri ucraino.

Ultime notizie sul fronte sanitario: il bollettino Coronavirus di ieri ha fatto registrare 53.602 nuovi casi di contagio, con il tasso che è calato al 13,9%, mentre il numero dei decessi è rimasto alto, con 130 morti nelle ultime 24 ore. I tamponi che sono stati processati sono 383.073, mentre il numero dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva mostra ancora un leggero calo, -5 unità, con un totale di 366 ricoveri mentre è più ampio il calo dei ricoveri ordinari con una diminuzione di 116 unità e un saldo di 9.826 degenti. Intanto, le notizie provenienti dall’ISS confermano che la mortalità nelle persone contagiate e non vaccinate supera di 9 volte quella dei vaccinati.

Ultime notizie, il Papa si arrende ai medici

La lesione al ginocchio di Papa Francesco sta creando diversi problemi per i suoi spostamenti e al termine dell’udienza concessa ai pellegrini provenienti dalla Slovacchia ha detto testualmente: “Non posso camminare, devo obbedire al medico”. La lesione che affligge l’85enne Pontefice al ginocchio destro è causata da un difetto nella sua postura a causa di un problema all’anca. Per questo è stato costretto a non poter scendere tra i pellegrini nell’aula Paolo VI e si è scusato con loro. Il problema al ginocchio è sicuramente “dilazionabile”, ma non si esclude che i medici possano decidere in seguito di intervenire con una operazione chirurgica.

Ultime notizie: Padova, bimbo di 6 anni ucciso da crisi respiratoria

Un bambino di 6 anni, positivo al Coronavirus, è morto nelle prime ore di sabato 30 aprile 2022 a causa di una crisi respiratoria. Dopo l’allarme dato dalla famiglia alle 5.50 di stamani, sono intervenuti i sanitari presso la sua abitazione a Codevigo, in provincia di Padova, ma quando l’ambulanza ha raggiunto l’ospedale pediatrico il bambino era già morto. Ora saranno effettuati controlli accurati per accertare le cause del decesso.

Morto Mino Raiola, aveva 54 anni

Mino Raiola, uno dei più noti procuratori calcistici, è morto nella giornata di sabato 30 aprile in seguito a una malattia che lo aveva colpito da tempo e che lo aveva visto ricoverato più volte presso l’ospedale milanese “San Raffaele”. La notizia della sua morte era stata annunciata già giovedì, ma era stata subito smentita da esponenti della sua famiglia, che questa volta hanno invece postato sul profilo Twitter del potente agente la notizia della sua morte, dopo aver lottato per molti giorni. Mino Raiola aveva 54 anni ed era il procuratore di molti giocatori celebri, da Pogba a Ibrahimovic, a Donnarumma e Haaland. Nel post, i familiari hanno chiesto di rispettare la privacy della famiglia e hanno confermato che il suo progetto sarà comunque portato avanti.

MotoGp, GP di Spagna: Francesco Bagnaia in pole position

Il circuito di Jerez, dove si corre il GP di Spagna, ha visto la prima pole position stagionale nella MotoGp di Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati. Il pilota italiano ha preceduto l’attuale campione del mondo, Quartararo, in sella alla Yamaha, e Aleix Espargaro su un’altra moto italiana, l’Aprilia. Bagnaia proverà oggi a sfruttare la partenza in pole per conquistare il successo, ma dovrà difendersi da un agguerrito gruppo di avversari. La Ducati ha confermato il suo valore, mettendo 3 piloti tra i primi 6 delle prove ufficiali.

Ultime notizie: Livorno, tragedia in mare durante una regata

Una tragedia si è consumata oggi a Livorno, mentre era in corso una regata. Un velista di 51 anni di Cattolica è morto dopo essere stato colpito dal boma della sua imbarcazione nel corso di una manovra. La regata faceva parte delle manifestazioni della “Settimana velica internazionale” e dopo la morte del velista sono state immediatamente avviate le analisi per ricostruire l’accaduto. Dopo essere caduto in mare a seguito del colpo ricevuto, l’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma non è stato possibile salvargli la vita. A seguito dell’incidente, gli organizzatori hanno provveduto ad annullare tutti gli eventi della manifestazione che erano previsti in serata.











