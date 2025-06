Ultime notizie da Kiev: attacco con droni russi provoca almeno sei morti e diversi feriti nella capitale ucraina e nelle zone limitrofe

Ultime notizie dalla capitale ucraina, dove nella notte un nuovo e violento attacco ha coinvolto Kiev e i sobborghi circostanti: almeno sei persone sono rimaste uccise, mentre altre 19 sono state ferite in modo più o meno grave a seguito di un’incursione russa condotta tramite droni d’assalto, secondo quanto riferito ufficialmente dalle autorità ucraine.

Nello specifico, l’episodio più grave si è verificato nella zona del distretto di Bila Tserkva, non distante dal centro di Kiev, dove una donna è morta in seguito alle ferite riportate durante l’esplosione, mentre due persone sono state trasportate d’urgenza in ospedale e altre, colpite in modo non grave, sono state assistite sul posto dalle unità di soccorso.

Secondo le ultime notizie riferite da Mykola Kalashnyk, rappresentante dell’amministrazione militare regionale, la capitale ha vissuto “un altro massiccio attacco notturno”, ennesima dimostrazione del crescente impiego della tecnologia aerea da parte delle forze russe, ormai ricorrente anche contro obiettivi civili; le ultime notizie riferite dall’Afp riportano esplosioni fortissime e ravvicinate che sono state sentite chiaramente da diversi quartieri della capitale.

Ultime notizie dal fronte internazionale, dove le tensioni tra Washington e Teheran hanno vissuto una nuova escalation: nella notte italiana di ieri, infatti, gli Stati Uniti hanno lanciato un’operazione militare aerea denominata “Martello di mezzanotte”, colpendo tre siti nucleari iraniani situati a Fordow, Esfahan e Natanz e l’azione, annunciata direttamente dal presidente Trump, è stata definita un successo militare dalla Casa Bianca e mostrata in diretta su diverse emittenti americane, con immagini che ritraevano il presidente in sala operativa, accanto al vicepresidente Vance e a diversi ufficiali del Pentagono, mentre assisteva in tempo reale ai raid.

Il governo iraniano, avvertito in anticipo dell’imminente operazione, ha dichiarato che il sito di Fordow non avrebbe subito danni gravi, ma ha subito annunciato un’intenzione di reagire “con forza” agli attacchi, già seguita ieri dal lancio di nuovi missili contro Israele, altro fronte delicatissimo. Le ultime notizie riferiscono inoltre di una dura condanna internazionale: sia la Cina che la Russia hanno definito l’azione americana “irresponsabile” e potenzialmente destabilizzante per l’equilibrio regionale, mentre l’ONU ha convocato immediatamente una riunione d’urgenza del Consiglio di Sicurezza.

Ultime notizie, doppietta per Marc Marquez al Mugello: vince la gara lunga dopo la sprint

Ultime notizie dal mondo del MotoGP dove Marc Marquez conquista il Gran Premio d’Italia con una prestazione di altissimo livello, centrando una doppietta sul circuito del Mugello dopo aver già dominato la sprint del giorno precedente; il fuoriclasse spagnolo ha saputo imporsi anche nella gara “lunga”, prendendo progressivamente il comando dopo una prima fase caratterizzata da un acceso duello con Pecco Bagnaia che, però, ha dovuto cedere il passo alla costanza e alla determinazione del numero 93.

Il finale di gara ha visto anche un colpo di scena che ha fatto discutere: Bagnaia, dopo aver lottato per la seconda posizione, ha perso terreno ed è scivolato fino al quarto posto, superato anche da Fabio Di Giannantonio, mentre sul podio, accanto a Marc Marquez, è salito il fratello Alex. Una vittoria che pesa, non solo per la gloria individuale ma anche per la classifica generale, dove Marquez allunga ulteriormente il distacco sui rivali, un risultato che conferma l’ottima forma fisica e mentale del pilota catalano, capace di tornare ai massimi livelli dopo anni complicati.

Ultime notizie, tragedia a un matrimonio in Francia: due morti durante una sparatoria

Ultime notizie dalla Francia dove una sparatoria si è verificata a Goult, nel dipartimento del Vaucluse: una festa di matrimonio si è trasformata in un teatro di violenza quando un gruppo di uomini armati, con il volto coperto, ha fatto irruzione nella notte aprendo il fuoco su presenti e invitati. Il bilancio è di due persone sono morte sul colpo, tra cui la stessa sposa, mentre altre tre sono state ferite gravemente e trasportate d’urgenza in ospedale.

Gli investigatori francesi stanno vagliando varie ipotesi, ma la pista più accreditata al momento riguarda un possibile regolamento di conti legato a traffici illeciti, presumibilmente connessi al mondo della droga; le ultime notizie indicano che la polizia ha avviato un’ampia operazione di controllo nelle zone vicine, ma finora nessuno degli aggressori è stato fermato.

Ultime notizie, incidente in Trentino: morto un giovane alpinista sul Sasso San Giovanni

Ultime notizie dalle montagne trentine, dove Simone Navarini, 29 anni, istruttore e presidente della Società Alpinisti Tridentini, è morto precipitando da oltre cinquanta metri mentre stava scalando il Sasso San Giovanni, una delle pareti più conosciute e impegnative della zona; l’incidente si è verificato nella giornata di sabato, in condizioni meteorologiche che – secondo le prime ricostruzioni – non sembravano particolarmente avverse, e che rendono ancora più inspiegabile la caduta improvvisa.

Navarini non era solo un alpinista esperto, ma anche un insegnante di scuola secondaria a Trento, molto stimato dai suoi concittadini; secondo le ultime notizie la caduta sarebbe avvenuta poche ore dopo un altro incidente nella stessa area, quello di Giuseppe Tararan, 64 anni, istruttore del Cai di Cittadella, morto sulle Pale di San Martino.

Ultime notizie, precipita aereo biposto a Cima Bocche: due morti sul colpo

Ultime notizie da Cima Bocche, una delle cime del Trentino, dove ieri pomeriggio un piccolo aereo da turismo, decollato poche ore prima dall’aeroporto di Trento, si è schiantato senza lanciare alcun allarme, provocando la morte immediata dei due occupanti a bordo, entrambi uomini di 55 e 56 anni: uno dei due è stato sbalzato fuori durante l’impatto, prova della violenza dell’incidente che, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto in una zona particolarmente difficile da raggiungere, dettaglio che ha rallentato le operazioni di recupero.

Stando alle ultime notizie, nonostante la giornata si fosse aperta con buone condizioni di volo e nessuna comunicazione anomala da parte del pilota, l’impatto si è verificato con dinamiche ancora tutte da chiarire e i soccorritori sono riusciti a raggiungere l’area solo dopo ore di cammino, confermando la morte dei passeggeri e avviando le operazioni di recupero dell’aereo.