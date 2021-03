Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: la Campania torna in zona rossa (6 Marzo)

Le ultime notizie rivelano 24.036 nuovi casi su 378.463 tamponi eseguiti e 297 decessi. Questi i numeri di oggi secondo il bollettino ed un tasso di positività del 6,35% in calo rispetto al dato di ieri. Il totale morti dall’inizio della pandemia è arrivato a 99.271 e anche le terapie intensive sono in aumento con 50 unità in più rispetto al giorno precedente. Aumentano anche i ricoveri ordinari, con 217 in più rispetto ai dati di giovedì.

Ultime notizie: il cambio dei colori delle regioni

Secondo le ordinanze che sono state firmate dal ministro Speranza e che entrano in vigore il prossimo 8 marzo, due regioni italiane, Veneto e Friuli Venezia Giulia passano dalla zona gialla a quella arancione, mentre per la Campania c’è il passaggio in zona rossa. Evitato invece il rosso per la Lombardia che passa all’arancione scuro. Le ordinanze sono state redatte sulla base dei dati dell’Iss, combinati con le indicazioni che sono arrivate dalla cabina di regia. Iss-Istat hanno comunicato i dati relativi al periodo dallo scorso mese di marzo fino a tutto l’anno 2020, con il risultato di 108.178 decessi in più rispetto a quelli della media nazionale. Anche l’Emilia Romagna è riuscita a rimanere nella zona arancione, dato che le provincie hanno dei dati molto diversi tra loro e che le zone maggiormente colpite dal contagio, le provincie di Modena e di Bologna, rientrano già nel colore rosso, ed anche altre città come Cesena, Reggio Emilia, Ravenna e Rimini, sono arancione scuro. L’unica regione del nord Italia che rimane di colore giallo è la Liguria, mentre per l’Umbria rimane l’arancione. Per quanto riguarda le Marche, da domani 6 marzo zona rossa per le provincie di Macerata ed Ancona. Le misure che si applicano a tutte le regioni saranno quelle del nuovo Dpcm che entra in vigore domani e quindi ci sarà la chiusura delle scuole con ricorso alla didattica a distanza.

Ultime notizie: le dimissioni di Zingaretti

Dopo l’annuncio arrivato nella giornata di ieri, oggi il segretario del PD, Zingaretti, ha consegnato la sua lettera di dimissioni alla presidente del partito, Valentina Cuppi. Intanto molti politici del PD stanno cercando di far recedere Zingaretti dalla sua decisione, ma sembra che la strada sia ormai tracciata. Nel prossimo weekend il PD terrà dunque la sua assemblea nazionale che secondo lo statuto del partito non può “rigettare” le dimissioni del segretario. Zingaretti ha rassicurato il governo che le sue dimissioni non comporteranno il mancato sostegno al Premier Draghi ed anche il leader leghista Salvini, che si era detto preoccupato per quanto accaduto. Per la permanenza del segretario al suo posto si è espresso anche Bonaccini, governatore del PD dell’Emilia Romagna.

Ultime notizie: la campagna vaccinale

La campagna vaccinale sta proseguendo con molte notizie che si stanno susseguendo, da quella comunicata dal nuovo commissario, Figliuolo, che parla di 7 milioni di dosi di vaccino in arrivo nel nostro paese entro la fine di marzo, alla necessità di organizzare meglio la distribuzione in tutte le aree italiane, al divieto di export dei vaccini verso l’Australia. In Italia intanto si è superato il totale di 3 milioni di persone contagiate.

Ultime notizie: arrestato dai carabinieri un 70enne di Treviso

Quasi un anno dopo il fatto, un incendio di cui rimasero vittime 2 donne, la moglie ed una amica, un uomo di 70 anni è stato arrestato dai carabinieri per omicidio, in quanto dalle indagini è emerso che fu proprio lui ad appiccare intenzionalmente il fuoco per poter riscuotere i soldi delle assicurazioni. Nella mattinata di domani gli inquirenti illustreranno i dettagli dell’operazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA