ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: la morte di Carla Fracci (28 maggio)

Il bollettino del coronavirus segnala 4.147 nuovi casi di positività , con il tasso di positività che fa registrare un leggero aumento, con l’1,7% rispetto all’1,5% del giorno precedente. Sale anche il numero delle vittime che raggiunge quota 171 dopo i 121 di mercoledì. Aspetti positivi per quanto riguarda i numeri dei ricoverati con un calo di 72 unità nei reparti di terapia intensiva ed il numero totale che scende a 1.206, mentre nei reparti ordinari la diminuzione rispetto al giorno precedente è stata di 411 unità con il totale attuale che scende a 7.707 ricoverati. Il numero dei guariti è 10.808 con il saldo totale delle persone attualmente positive che scende a 253.193. Per quanto riguarda la suddivisione tra le regioni la Lombardia ha fatto registrare il numero di nuovi casi più alto, 739, seguita dalla Campania, a quota 533, dalla Sicilia a 383 e dal Lazio con 361.

Ultime notizie, la scomparsa di Carla Fracci

La famosa ballerina Carla Fracci è morta all’età di 84 anni a causa di un tumore che l’aveva colpita da tempo. La Fracci aveva origini popolari, ma con passione e dedizione era riuscita ad arrivare al successo ballando nei più grandi teatri di tutto il mondo. Una vera e propria icona della danza che aveva collaborato con i più grandi coreografi e che fu definita “Eterna fanciulla danzante” dal poeta Eugenio Montale. Sulla sua vita sarà bene presto realizzato un film nel quale si vedranno le sue interpretazioni più famose da quella di Giulietta a quella di Giselle. Tra i suoi partner si ricordano ballerini importanti come Mikhail Baryshnikov, Rudolf Nureyev, Gheorghe Iancu, Paolo Bortoluzzi e Amedeo Amodio.

Ultime notizie, continuano le indagini sulla tragedia della funivia

Dopo l’arresto dei primi tre responsabili, continuano a ritmo serrato le indagini riguardanti la tragedia della funivia del Mottarone , con controlli che riguardano tutte le parti, dalla fune tranciata alla sequenza dei controlli di sicurezza. Gli inquirenti stanno vagliando anche le posizioni di altre persone coinvolte nella manutenzione per capire le loro informazioni riguardo alla situazione della funivia. Le accuse nei confronti dei tre arrestati sono quelle di lesioni gravissime, omicidio colposo plurimo e rimozione di sistemi di sicurezza, reati che prevedono pene molto dure. Intanto il piccolo Eitan è uscito dalla terapia intensiva ed ha parlato con la zia che è sempre accanto a lui.

Ultime notizie, cambiano i colori delle regioni

La situazione in continuo miglioramento dei dati del contagio in tutte le regioni italiane porterà a nuovi cambiamenti di colore a partire da lunedì prossimo. A passare in zona bianca e quindi con minori restrizioni, compresa l’eliminazione del coprifuoco, saranno la Sardegna, il Molise ed il Friuli Venezia Giulia. Sette giorni più tardi dovrebbe essere la volta della Liguria, dell’Abruzzo, del Veneto e dell’Umbria. A metà mese, se il calo dei contagi continua a rallentare, entreranno anche Lazio, Puglia, Piemonte, Emilia e Lombardia. I dati saranno formalizzati nella consueta riunione settimanale della Cabina di regia.

Ultime notizie sportive

Nel ciclismo vittoria italiana al Giro, con Bettiol che si aggiudica la tappa di Stradella, mentre per quanto riguarda la classifica generale resta sostanzialmente invariata nelle prime posizioni. Intanto nel calcio, dopo la risoluzione del contratto tra l’Inter ed Antonio Conte, Allegri torna alla Juventus dalla quale era stato esonerato due anni fa.

FUNIVIA MOTTARONE/ Il piccolo Eitan, nascere di nuovo e scoprire un Padre più grande

