ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: la nave dei veleni naufraga in Sri Lanka (4 giugno)

Il trend in diminuzione sia per i nuovi contagi che per i decessi è stato confermato dal bollettino del coronavirus che fotografa la situazione del giorno precedente. I nuovi casi di contagio totali registrati in Italia sono stati 1.968, mentre i decessi sono scesi a 59. Aumenta il rapporto di positività a causa del minor numero di tamponi effettuati, 97.633. Continua anche la diminuzione dei ricoveri con le terapie intensive che vedono un – 41 ricoverati rispetto al giorno precedente, con un totale di 892, mentre nei reparti ordinari, il calo di 141 unità porta il numero attuale a 5.717 persone. Il numero totale dei decessi è di 126.342, mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 6.392 e gli attualmente positivi in totale 205.562.

Ultime notizie, il disastro della nave dei veleni

Un disastro ambientale, provocato dall’incendio della nave “MV X-Press Pearl” sta minacciando lo Sri Lanka con le squadre di pulizia che stanno raccogliendo sulle spiagge del paese tonnellate di plastica bruciate. Intanto moltissimi pesci e tartarughe marine sono stati avvelenati dall’acido nitrico. Per lo Sri Lanka si tratta della maggiore catastrofe ecologica della sua storia, iniziata dopo che la nave carica di agenti chimici si è incendiata circa 2 settimane fa, ed ora potrebbe aggravarsi ulteriormente per la fuoriuscita del gasolio dalle cisterne della nave, con possibili maree nere che si abbattono sulle coste del Paese. Dopo essere bruciata quasi completamente la nave è ormai quasi completamente inabissata, dopo vari tentativi di rimorchiarla verso una zona con maggiore profondità, sperando in questo modo di salvare le coste dall’inquinamento.

Ultime notizie, accordo sui limiti a tavola nelle zone bianche

Dopo la riunione tra Governo e Regioni è stato trovato un accordo che sblocca i limiti a tavola per le zone bianche. Nei ristoranti situati in queste regioni, non ci saranno limiti per chi lavora con tavoli all’aperto, mentre al chiuso si potrà stare a tavola in un massimo di 8 persone. Questa proposta era stata presentata dalle Regioni che ora vogliono ampliare i nuovi limiti anche alle regioni in zona gialla. La restrizione relativa ai tavoli al chiuso potrebbe essere eliminata il prossimo 21 giugno quando dovrebbe essere tolto in tutta Italia il coprifuoco.

Ultime notizie, una donna come Presidente della Repubblica?

Le ultime dichiarazioni di Sergio Mattarella che esclude in modo tassativo una sua ricandidatura al Quirinale, hanno di fatto aperto la corsa al nome del nuovo presidente che sarà eletto tra alcuni mesi. Tra i molti nomi che si fanno sono iniziati ad emergere anche quelli di alcune donne, come la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, Elisabetta Casellati, attuale presidente dell’assemblea di Palazzo Madama, dell’ex leader dei radicali, Emma Bonino, e Anna Maria Tarantola, in passato ex dirigente della Banca d’Italia e presidente della Rai. Per l’Italia l’elezione di una donna rappresenterebbe un passo in avanti clamoroso, in quanto dalla nascita della Repubblica si sono avuti soltanto presidenti uomini. Nel discorso in occasione della Festa della Repubblica, Mattarella aveva lodato il lavoro di donne come Nilde Iotti, Lina Merlin, Liliana Segre e Samantha Cristoforetti, l’astronauta italiana che sarà la prima donna a comandare la stazione spaziale in orbita.

Ultime notizie, grave incidente nelle vicinanze di Piacenza

Uno scontro tra un tir ed un furgone, avvenuto nel tardo pomeriggio sulla bretella autostradale che collega la A1 e la A21, ha causato la morte di 5 persone. Le cause dello scontro sono ancora da stabilire, ed il tratto dell’incidente, nel comune di Fiorenzuola d’Arda è stato chiuso al traffico, con l’arrivo di ambulanze e vigili del fuoco.

