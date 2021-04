ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: la protesta di commercianti e ristoratori (7 aprile)

Il bollettino del coronavirus vede solo 112.962 tamponi processati , con 7.767 nuovi casi di contagio ed un indice che torna nuovamente a scendere in maniera decisa arrestandosi al 6,9% dopo aver raggiunto ieri più del 10%. Nello stesso bollettino aumentano invece i decessi che oggi sono 421. Per quanto riguarda i guariti, secondo il bollettino è stata superata, grazie ai 21.733 odierni, i 3 milioni di persone. Il dato dei ricoveri e delle terapie intensive vede un aumento di 6 unità nelle terapie intensive e di 552 unità nei reparti ordinari.

Ultime notizie, manifestazioni di protesta in tutta Italia da parte di commercianti e ristoratori

Nella giornata di oggi a Roma e Milano ed in altre città italiane sono andate in scena molte manifestazioni di protesta da parte di varie categorie contro le restrizioni dovute al covid. Davanti al Palazzo di Montecitorio ci sono stati dei tafferugli nella manifestazione che vedeva in prima linea ristoratori commercianti ed artigiani, Anche A Milano ci sono stati momenti di tensione tra i partecipanti alla protesta e le forze dell’ordine incaricate del controllo, Sempre a Milano alcune strade del centro della città sono state bloccate. Tra le altre città dove si sono svolte delle manifestazioni si segnalano Imperia e Foggia, mentre i Toscana le proteste sono in programma per la giornata di domani. Oltre alle varie categorie a Roma sono scesi in piazza anche degli esponenti del gruppo di estrema destra CasaPound.

Ultime notizie, incontro a Roma tra Enrico Letta e Matteo Renzi

Un incontro della durata di circa 40 minuti ha avuto luogo questa mattina a Roma tra il segretario del PD, Enrico Letta, ed il suo omologo di Italia Viva, Matteo Renzi. I due non si incontravano dal 2014 quando Renzi subentrò nella carica di Premier proprio a Letta, essendo il quel momento il segretario del PD. Entrambi hanno espresso un sostegno chiaro al governo di Mario Draghi, ma anche le diverse opinioni rispetto ad un eventuale accordo con il M5S e con l’ex premier Giuseppe Conte. Alcune fonti del PD hanno definito l’incontro tra i due leader “franco e cordiale”. L’incontro di stamani è avvenuto presso la sede dell’Arel.

Ultime notizie, morto il teologo svizzero Hans Kung

E’ morto oggi, a 93 anni di età, uno dei massimi teologi. lo svizzero Hans Kung, che in passato non ha risparmiato critiche alla chiesa di Roma e che si è sempre espresso in favore del dialogo tra le varie religioni del mondo. Il teologo, al momento della morte si trovava nella sua casa in Germania, a Tubinga, e la notizia è stata resa pubblica dalla Fondazione Weltethos che lo stesso Kung aveva creato. In passato il teologo era stato uno dei partecipanti più giovani alle sessioni del Concilio Vaticano II.

Ultime notizie, celebrato il carbonara day

Nella giornata di martedì si è celebrato il carbonara day, è dedicato a questo piatto di pasta tipicamente italiano che ha avuto una grande diffusione soprattutto nel dopoguerra, diventando quasi il simbolo della rinascita del Paese. Sulla ricetta della carbonara si continua comunque a discutere nonostante gli elementi siano soltanto cinque: pasta, uovo, guanciale, pecorino, pepe.

