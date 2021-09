ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: la protesta No Green Pass fa flop (2 settembre)

E’ scattato l’obbligo di green pass per fruire dei trasporti interregionali come aerei, traghetti, treni e autobus. Restano esclusi i trasporti pubblici locali e i traghetti che collegano la Sicilia con la Calabria.

L’obbligo è escluso per i minori di 12 anni, per i quali non esiste ancora un vaccino approvato. Chi verrà sorpreso senza il green pass rischia sanzioni fino a 1.000 euro. Poche code, tanta polizia nelle stazioni, molti giornalisti che verificavano la situazione ma non ci sono stati disagi o scontri.

Un flop, infatti, la protesta del movimento “No Green Pass” che minacciavano di bloccare le stazioni ferroviarie. Poche decine si sono realmente presentati alle stazioni più importanti del Paese ma senza alcuna interferenza con la circolazione ferroviaria. La misura sarà in vigore almeno fino al prossimo 31 dicembre

Ultime notizie, un emendamento per diminuire lo smart working

Il Governo sta studiando un emendamento al decreto legge sul green pass per tornare a considerare lo smart working un’eccezione. Il Ministro Brunetta afferma che tornando a lavorare in presenza il PIL crescerà ancora di più. Intanto l’ISTAT certifica che il tasso di disoccupazione scende a luglio al 9,3%.

Ultime notizie Afghanistan, i Talebani si preparano a varare il proprio governo

I talebani annunciano la predisposizione del nuovo governo dell’Emirato islamico neo costituito chiedendo ai 30 mila combattenti della valle del Panshir di deporre le armi. Il leader spirituale, Mullah Hibatullah Akhundzada, sarà l’Auorità suprema dell’Afghanistan. Negli annunci i talebani promettono un’amnistia per tutti e maggiori diritti alle donne, ma alto lo scetticismo nella comunità internazionale che vede l’annuncio come una semplice operazione di facciata. Vertice fra il Presidente del Consiglio Draghi e il Presidente francese Macron sul tema Afghanistan.

Ultime notizie, Papa Francesco: “Mai pensato di dimettermi”

Il Santo Padre, nel corso di un’intervista ad un’emittente radiofonica spagnola, ha toccato i principali temi internazionali dall’Afghanistan ai cambiamenti climatici smentendo categoricamente l’idea che lui abbia pensato alle dimissioni dopo il delicato intervento chirurgico subito.



