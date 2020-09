ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: la situazione dei contagi (18 settembre)

tamponi effettuati è stato di 101.773 ed i nuovi contagi registrati 1585. Sale anche il numero dei decessi, che oggi è stato di 13, e quello delle persone che si trovano nei reparti di terapia intensiva, che oggi è 212, con un aumento rispetto al giorno precedente, di 5 unità. Come nei giorni scorsi, anche le rilevazioni odierne hanno detto che nessuna regione è stata risparmiata dall’aumento dei contagi, con la Lombardia e la Campania che sono in testa alla classifica dei nuovi casi. Sale leggermente anche il numero odierno delle persone guarite, 689, che fa arrivare il totale a quota 215.954 dal giorno di inizio dell’epidemia di Covid 19. Numeri in aumento nel bollettino di oggi relativo al coronavirus . Il numero deieffettuati è stato died i nuovi contagi registrati. Sale anche il numero dei, che oggi è stato di 13, e quello delle persone che si trovano nei reparti di terapia intensiva, che oggi è, con un aumento rispetto al giorno precedente, di 5 unità. Come nei giorni scorsi, anche le rilevazioni odierne hanno detto che nessuna regione è stata risparmiata dall’aumento dei contagi, con lae lache sono in testa alla classifica dei nuovi casi. Sale leggermente anche il numero odierno delle persone, che fa arrivare il totale a quota 215.954 dal giorno di inizio dell’epidemia di Covid 19.

Ultime notizie, per gli indiziati dell’omicidio di Willy anche il reddito di cittadinanza

Nel corso delle indagini che riguardano l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, si è scoperto che gli accusati percepivano anche il reddito di cittadinanza nonostante ostentassero lusso e ricchezza. Sia i fratelli Bianchi che gli altri componenti della banda risultavano nullatenenti ed hanno percepito in totale circa 33mila euro, che molto probabilmente ora saranno chiamati a restituire. Anche le loro foto postate sui social, da Facebook a Instagram, mostravano vacanze in barca e Suv dal costo di 70mila euro.

Ultime notizie, nel fine settimana ritorna il campionato di calcio

Con la partita di sabato pomeriggio tra Fiorentina e Torino si apre il nuovo campionato di calcio di serie A che per il momento si giocherà ancora a porte chiuse nonostante il “pressing” della FIGC sul governo per delle riaperture parziali. La Juventus, detentrice dello scudetto, e la Roma sono ancora alle prese con il problema del centravanti, anche se la formazione giallorossa sembra vicina a prendere Milik dal Napoli, e questo potrebbe dare il via libera al trasferimento a Torino di Dzeko. Tra le favorite del campionato anche l’Inter che schiera una formazione molto esperta con Conte che attende ancora dei rinforzi. La formazione milanese prenderà il via dalla seconda giornata avendo ottenuto il rinvio della prima a causa della recente partecipazione alla finale dell’Europa League.

Ultime notizie, la situazione dei contagi in Europa

l’Oms continua a raccomandare le misure di sicurezza a tutti i paesi del mondo, 10mila contagi e si pensa a misure restrittive da applicare sia nel dipartimento di Lione che in quello di Nizza. Anche in Inghilterra si stanno applicando delle restrizioni, che interessano quasi 2 milioni di cittadini. Mentrecontinua a raccomandare le misure dia tutti i paesi del mondo, in Europa si aggrava la situazione della Francia , dove nella giornata odierna si sono avuti più die si pensa a misure restrittive da applicare sia nel dipartimento di Lione che in quello di Nizza. Anche insi stanno applicando delle, che interessano quasi 2 milioni di cittadini.

Ultime notizie, Ridha Mahmoudi ritratta la confessione

Il 53enne tunisino Ridha Mahmoudi che due giorni fa aveva confessato spontaneamente di avere ucciso a coltellate don Roberto Malgesini, nel corso di un interrogatorio che si è svolto in carcere ha ritrattato la sua confessione ed inoltre non ha firmato il verbale dell’interrogatorio. L’interrogatorio dell’uomo da parte del Gip è avvenuto stamani all’interno del carcere di Bessone. Il tunisino ha invece accusato lo Stato italiano per i due mandati di espulsione emessi contro di lui. Secondo il Gip l’uomo non presenta nessun problema psichico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA