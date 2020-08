ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: la situazione del Coronavirus (1 agosto)

In Slovenia nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie hanno registrato 17 nuovi casi positivi ed un decesso, portando il numero delle vittime a 119. Lo ha riferito il Ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia il numero delle persone infette è salito a 2.156. Attualmente le persone ricoverate in terapia intensiva sono 24, di cui 6 in condizioni gravi. Il governo per contenere la diffusione del nuovo virus ha limitato i voli per la Spagna, Belgio, Australia, Marocco, Andorra e Canada, Paesi che nelle ultime due settimane hanno registrato un aumento dei casi di coronavirus. Sono state confermate le nuove misure restrittive che obbligano il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine in tutti i luoghi pubblici. Gli esercizi commerciali ritenuti non essenziali sono stati chiusi per ragioni di sicurezza.

Ultime notizie, Coronavirus: ecco qual è stato l’errore

In seguito all’aumento della diffusione del coronavirus, la maggior parte dei Paesi americani ed europei sono stati messi in lockdown. Il virologo Anthony Fauci ha comunicato nell’ultima conferenza stampa che la causa dei contagi negli Stati Uniti e nella maggior parte dei Paesi europei è dovuta alla riapertura anticipata dei confini e il mancato prolungamento della quarantena. In America ed in Europa le autorità sanitarie hanno registrato quasi 50 mila nuovi casi al giorno, un dato impressionante che ha imposto ogni governo ad adottare misure restrittive severe, tra cui la distanza sociale di un metro e l’obbligo delle mascherine in ogni luogo.

Ultime notizie, Coronavirus Piemonte: il bollettino

Le autorità sanitarie hanno registrato 21 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, di cui 15 asintomatici. Lo ha annunciato il bollettino ufficiale della Regione Piemonte. Dall’inizio della pandemia il numero complessivo delle persone positive è salito a quota 31.667, mentre le persone dimesse dagli ospedali sono 14. Per quanto riguarda i decessi l’unità di crisi ha registrato nelle ultime 24 ore solo un caso. Attualmente non sono stati segnalati altre vittime da coronavirus. Complessivamente il numero delle vittime da coronavirus è salito a quota 4.129. Ancora ad oggi si stanno eseguendo i test del tampone per contrastate la diffusione del virus. E’ stato imposto il distanziamento sociale fino a 20 persone e l’uso obbligatorio della mascherina.

Ultime notizie, Coronavirus: Salgono i positivi

Nelle ultime 24 ore in Danimarca il Ministero della Sanità ha registrato 69 nuovi casi di coronavirus, portando complessivamente il numero delle persone infette a quota 14.028. Nonostante il numero dei casi positivi è salito in modo importante, le autorità sanitarie danesi hanno dichiarato l’obbligo dell’uso delle mascherine solo sui mezzi pubblici. Lo ha confermato lo stesso direttore dell’Istituto Soren Brostroma. Per il momento non è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria.



