ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: la Spagna chiude le frontiere (18 marzo)

La Spagna ha imposto la chiusura delle frontiere per contenere la diffusione del coronavirus. Potranno entrare nel territorio spagnolo per necessità i cittadini spagnoli, gli stranieri e le merci per assicurare il rifornimento alimentare. La misura restrittiva è stata imposta da Fernando Grande Marlaska Gómez, ministro spagnolo dell’Interno. Lo riferisce la El Pais. Madrid ha potenziato sul tutto il territorio nazionale la presenza dell’esercito per rafforzare la sorveglianza nei luoghi più affollati: stazioni, fermate autobus, ospedali ed aeroporti. Il ministro dei trasporti, José Luis Abalos, ha prolungato lo stato d’allerta per l’emergenza Covid 19 per altri 15 giorni. Altri 1000 casi di nuovi contagi da coronavirus sono stati registrati in Spagna nelle ultime 48 ore, portando a quota 9.000 le persone infette. La zona più colpita della Spagna dal virus è Madrid con oltre 300 decessi accertati.

ULTIME NOTIZIE, BELGIO: NUOVE MISURE ANTI COVID-19

In Belgio il governo ha adottato una nuova serie di misure restrittive nei confronti dei cittadini per limitare la diffusione dell’epidemia. In un discorso alla Camera, il primo ministro Sophie Wilme’s ha convocato in serata il Consiglio di sicurezza nazionale per adottare nuove misure contenitive. In mattinata un portavoce del ministero della Sanità ha spiegato che la quarantena imposta è stata svalutata, nonostante un sovraccarico del servizio sanitario. Infatti nelle ultime due settimane si è registrato un incremento eccessivo dei pazienti contagiati dal coronavirus in ospedale. Solo nella giornata di ieri il numero delle persone ricoverate ha superato quota 361.

ULTIME NOTIZIE, PRIMO DECESSO PER COVID IN BRASILE

Primo decesso in Brasile da coronavirus. La segreteria di Sanità dello Stato di San Paolo ha registrato oggi la morte di cittadino brasiliano a causa del virus. Secondo l’autorità sanitaria locale lo Stato di San Paolo è diventato il nuovo epicentro dell’epidemia. Il numero delle persone contagiate in Brasile è salito a 234. Un portavoce della sanità ha precisato che funerali e matrimoni continueranno per il momento ad essere officiati.

ULTIME NOTIZIE, IN ITALIA 2470 CASI IN PIU’

In Italia le persone contagiate dall’epidemia sono 23.073, 2.470 casi in più rispetto a ieri. I pazienti dimessi dagli ospedali sono 414, mentre i decessi nelle ultime 48 ore sono 349. La Protezione Civile ha comunicato che sono 1.851 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 179 in più rispetto a ieri. Salgono a 823 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva in Lombardia. Sono 11.025 le persone con sintomi e 10.197 quelle in isolamento domiciliare. L’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso della trasmissione Agorà, ha espresso la propria preoccupazione per la carenza dei posti in terapia intensiva per i degenti contagiati da Covid 19.

ULTIME NOTIZIE, INTESA SAN PAOLO: 15 MILIARDI PER LE PMI

L’Intesa San Paolo, per contrastare il danno economico causato dal coronavirus in Italia, ha stanziato subito 15 miliardi alle piccole e medie imprese attraverso misure straordinarie. Due sono le manovre economiche di Intesa San Paolo: 10 miliardi per i pagamenti indifferibili e 5 miliardi per il rilancio della produttività.



