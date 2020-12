ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: l’addio a Paolo Rossi, eroe Mundial (11 dicembre)

887. In aumento anche il numero dei nuovi contagi, 16.999, ma con un altrettanto importante aumento per quanto riguarda i tamponi effettuati, 171.586. Questo porta sotto il 10% il rapporto tra i nuovi casi ed i tamponi. Migliorano i dati delle terapie intensive che hanno visto un calo di ricoverati di 29 persone, e dei reparti ordinari, anch’essi in calo di 565 pazienti. Il numero dei guariti di è di 30,099 e questo fa salire il totale dall’inizio della pandemia oltre quota 1 milione, mentre il numero delle persone attualmente positive scende sotto quota 700mila. Restano alti i numeri dei nuovi contagi per il Veneto, la Lombardia ed il Lazio che hanno fatto registrare rispettivamente 4.197, 2.093 e 1.488 nuovi contagi. Il repentino aumento dei decessi potrebbe anche essere dovuto al ritardo con il quale vengono notificati. Dopo il calo nel numero dei morti da coronavirus, il bollettino certifica un nuovo, sensibile, aumento del numero dei decessi . I morti nelle ultime 24 ore sono infatti. In aumento anche il numero dei nuovi contagi, 16.999, ma con un altrettanto importante aumento per quanto riguarda i tamponi effettuati,. Questo porta sotto ilil rapporto tra i nuovi casi ed i tamponi. Migliorano i dati delle terapie intensive che hanno visto un calo di ricoverati die, e dei reparti ordinari, anch’essi in calo di 565 pazienti. Il numero dei guariti di è di 30,099 e questo fa salire il totale dall’inizio dellaquota, mentre il numero delle persone attualmente positive scende sotto quota 700mila. Restano alti i numeri dei nuovi contagi per il, la Lombardia ed il Lazio che hanno fatto registrare rispettivamentenuovi contagi. Il repentino aumento dei decessi potrebbe anche essere dovuto al ritardo con il quale vengono notificati.

Ultime notizie, la morte di Paolo Rossi, l’eroe del Mundial 82

Malato da tempo, Paolo Rossi è morto a 64 anni nella notte tra mercoledì e giovedì. L’annuncio è stato dato dalla moglie con un post su “Instagram” nel quale è stata inserita una foto della coppia, accompagnata dalla dicitura “per sempre”. “Pablito” come era soprannominato l’ex centravanti della nazionale, era stato l’autore della tripletta che fece “piangere” i favoriti brasiliani e trascinò la formazione azzurra, guidata da Bearzot a vincere il terzo mondiale in Spagna. L’ex calciatore era ricoverato presso l’ospedale di Siena dopo che la malattia aveva procurato un aggravamento. Protagonista di una breve ma intensa carriera, Rossi ha avuto dei problemi ai menischi che lo hanno costretto al ritiro precoce, ed era cresciuto, lui nato a Prato, con il mito di Hamrin, il folletto svedese che giocava nella Fiorentina.

Ultime notizie, possibile apertura di Conte per gli spostamenti durante Natale, S.Stefano e Capodanno

Potrebbe arrivare una modifica al Dpcm Natale con un passo indietro riguardo al divieto di spostamento tra comuni previsto per i giorni del 25 e 26 dicembre e per il 1 gennaio. IL Premier starebbe valutando questa opportunità, che è stata richiesta oltre che dai partiti di opposizione anche da molti elementi che fanno parte dei partiti di maggioranza. Anche il ministro Di Maio ha espresso il proprio favore alla modifica così come la ministra Bellanova che ha dichiarato “Ricredersi è un segno di saggezza“. Contraria la sottosegretaria Zampa, che frena di fronte a questa possibilità, dicendo che è necessario prima far scendere il numero dei decessi. Intanto la Santa Sede ha reso noto che la messa di Natale officiata dal Papa si terrà alle 19,30.

Ultime notizie, chiusa l’inchiesta della procura di Roma sul caso Regeni

La procura di Roma ha ufficialmente chiuso l’inchiesta che riguarda la morte in Egitto di Giulio Regeni, con la richiesta di processare i quattro 007 egiziani sotto inchiesta. Per loro l’accusa riguarda il reato di omicidio, concorso in lesioni personali e sequestro di persona aggravato da torture. Il quinto agente dei servizi segreti egiziani è stato invece prosciolto. Dopo questo rinvio a giudizio, il legale della famiglia Regeni ha chiesto al governo italiano di “ritirare” l’ambasciatore a Il Cairo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA